R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n u m e r i p r e s e n t a t i d a A i a m m o s t r a n o u n s e t t o r e m u s i c a l e v i t a l e . A i a m r i u n i s c e 2 4 9 r e a l t à c h e h a n n o o t t e n u t o r i s u l t a t i i m p o r t a n t i , a n c h e g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l M i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a e a i f o n d i e r o g a t i a t t r a v e r s o i l F o n d o U n i c o p e r l o S p e t t a c o l o . C o n d i v i d i a m o m o l t e d e l l e l o r o r i f l e s s i o n i s u l c o d i c e d e l l o s p e t t a c o l o , a p a r t i r e d a u n a c o n s i d e r a z i o n e c h e r i t e n g o f o n d a m e n t a l e . I l c o n t r i b u t o p u b b l i c o d e v e e s s e r e c o n s i d e r a t o u n i n v e s t i m e n t o , n o n u n a t t o a s s i s t e n z i a l e . G l i e n t i c h e r i c e v o n o s o s t e g n o d e v o n o a g g i u n g e r e v a l o r e e p r o s p e t t i v a , n o n l i m i t a r s i a r i c e v e r e f o n d i . ” Q u e s t e l e p a r o l e d e l s o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o a l l a c u l t u r a , G i a n m a r c o M a z z i , d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d e l r a p p o r t o A i a m - A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a A t t i v i t à M u s i c a l i 2 0 2 4 s u l l e a t t i v i t à i n I t a l i a e a l l ’ e s t e r o i l l u s t r a t o n e l l a s a l a S p a d o l i n i d e l M i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a a R o m a . “ I l v e r o t e m a n o n è t a n t o a v e r e p i ù r i s o r s e , m a s p e n d e r l e m e g l i o - p r o s e g u e - P e r q u e s t o r i t e n g o i m p o r t a n t e c r e a r e u n i n d i c a t o r e d i p r o d u t t i v i t à c h i a r o e s e m p l i c e , c h e m i s u r i l a q u a l i t à d e l l a v o r o s v o l t o e l ’ i m p a t t o o c c u p a z i o n a l e d e l l e r e a l t à d e l s e t t o r e " .