R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S o s t e n e r e c o n f o r z a i l p a t r i m o n i o s t o r i c o - a r t i s t i c o è e s s e n z i a l e a n z i t u t t o p e r i l s u o i m m e n s o v a l o r e e t i c o e s o c i a l e . M a l a c u l t u r a è a n c h e u n e l e m e n t o e s s e n z i a l e d e l l ’ e c o n o m i a d e l n o s t r o P a e s e . D o b b i a m o v a l o r i z z a r l a s e m p r e p i ù p e r f a r n e u n a l e v a d i c r e s c i t a p e r l ’ I t a l i a . P a r l i a m o d i u n s e t t o r e c h e , i n q u a n t o s i n e r g i c o c o n l ’ i n d u s t r i a d e l t u r i s m o , h a r i l e v a n t i r i c a d u t e s u i t e r r i t o r i e s u l l ’ o c c u p a z i o n e " . L o h a a f f e r m a t o l a p r e s i d e n t e e C e o G r u p p o B r a c c o e p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e B r a c c o , D i a n a B r a c c o i n t e r v e n e n d o a g l i S t a t i G e n e r a l i d e l l a C u l t u r a 2 0 2 5 o r g a n i z z a t i d a l S o l e 2 4 O r e . " I l m a t r i m o n i o t r a i m p r e s e e c u l t u r a - h a p r o s e g u i t o - s i p u ò o s i d e v e f a r e . L o c o n s i g l i o s e m p r e a i m i e i c o l l e g h i i n C o n f i n d u s t r i a . F a r e i m p r e s a , f a r e f i l a n t r o p i a , s o n o p e r m e d u e f a c c e d e l l a s t e s s a m e d a g l i a . N e i b i l a n c i d e l l e a z i e n d e d e v o n o e s s e r c i s e m p r e d e l l e r i s o r s e p e r i n i z i a t i v e c u l t u r a l i e v a l o r i a l i . I p r i v a t i – a z i e n d e e F o n d a z i o n i – s o n o p a r t n e r e s s e n z i a l i p e r l o S t a t o , s o p r a t t u t t o i n I t a l i a d o v e l e r i s o r s e s c a r s e g g i a n o e i l p a t r i m o n i o a r t i s t i c o è s c o n f i n a t o . D i f a t t i , l a f i l o s o f i a c h e g u i d a l ’ o p e r a t o d i B r a c c o e d e l l a F o n d a z i o n e n e l s o s t e g n o d e l l a c u l t u r a è l a c r e a z i o n e d i p a r t n e r s h i p p u b b l i c o - p r i v a t o c o n u n a p r o g e t t u a l i t à c o n d i v i s a e r e a l i z z a t a a q u a t t r o m a n i . Q u e s t a è l a r i c e t t a c h e h a p e r m e s s o d i d a r e c o n t i n u i t à n e l t e m p o e s o l i d i t à a r e l a z i o n i c o n g r a n d i i s t i t u z i o n i c o m e i l T e a t r o a l l a S c a l a e l a s u a A c c a d e m i a , l a N a t i o n a l G a l l e r y o f A r t d i W a s h i n g t o n , i l M u s e o P o l d i P e z z o l i , i l P a l a z z o d e l Q u i r i n a l e , e t a n t e a l t r e . L e i m p r e s e , d u n q u e , v a n n o c o i n v o l t e p e r r e n d e r e p i ù e f f i c i e n t e l ’ i n t e r o ‘ s i s t e m a c u l t u r a ’ i n I t a l i a . L e a z i e n d e p e r ò n o n p o s s o n o e s s e r e c o n s i d e r a t e u n m e r o ‘ b a n c o m a t ’ , m a d e v o n o d i v e n t a r e d e g l i e f f e t t i v i p a r t n e r d i p r o g e t t o . A l l e i m p r e s e d e v o n o e s s e r e o f f e r t e c e r t e z z e s u i t e m p i d i r e a l i z z a z i o n e " , h a a g g i u n t o B r a c c o . “ L e a g e v o l a z i o n i f i s c a l i , c o m e l ’ A r t B o n u s , s o n o i m p o r t a n t i s s i m e c o m e è i m p o r t a n t e l a l e g g e s u l l ’ I v a d e l l e O p e r e d ’ a r t e a p p e n a a p p r o v a t a d a l P a r l a m e n t o i t a l i a n o . L ’ A r t B o n u s , i n p a r t i c o l a r e , è s t a t o u n p r o v v e d i m e n t o p o s i t i v o , e i o a n z i h o p r o p o s t o d i e s t e n d e r l o a n c h e a i b e n i c u l t u r a l i d i p r o p r i e t à p r i v a t a m a r e s i f r u i b i l i a l l a c o l l e t t i v i t à . P e n s o a i c i r c u i t i d e l l e C a s e M u s e o , a l l a R e t e d e i M u s e i d ’ i m p r e s a , a l l e a s s o c i a z i o n i n a z i o n a l i c o m e i l F a i , c h e s v o l g o n o a t u t t i g l i e f f e t t i u n s e r v i z i o p u b b l i c o " h a p r o s e g u i t o B r a c c o . “ I o h o a v u t o l a f o r t u n a d i r e s p i r a r e c u l t u r a s i n d a p i c c o l a , p e r c h é è s e m p r e s t a t a n e l D n a d e l l a n o s t r a f a m i g l i a . S o n o p e r t a n t o b e n c o n s a p e v o l e d e l l ’ i n c r e d i b i l e v a l e n z a m o r a l e e d e d u c a t i v a d e l l ’ a r t e e d e l l a m u s i c a . E s i a m o a s s o l u t a m e n t e c o n v i n t i c h e s i a f o n d a m e n t a l e o f f r i r e a t u t t i , a i n i z i a r e d a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i , l e c h i a v i p e r p o t e r c o n o s c e r e e a p p r e z z a r e l a c u l t u r a . A d e s e m p i o , è i m p o r t a n t e c h e n e i p r o g r a m m i s c o l a s t i c i l ’ i n s e g n a m e n t o d e l l a S t o r i a d e l l ’ a r t e s i a m a g g i o r m e n t e v a l o r i z z a t o . L a b e l l e z z a c a m b i a d a v v e r o l a v i t a , e i g i o v a n i d e v o n o a v e r e g l i s t r u m e n t i p e r c o n o s c e r l a e a m a r l a . I l g u s t o s i r a f f i n a e s i e d u c a . D ’ a l t r o n d e H e n r y M i l l e r s o s t e n e v a c h e : ‘ L ’ a r t e n o n c i i n s e g n a n u l l a , s a l v o i l s i g n i f i c a t o d e l l a v i t a ’ ” h a p r e c i s a t o . I n f i n e : “ L a d i p l o m a z i a d e l l a c u l t u r a f u n z i o n a : B r a c c o è u n G r u p p o g l o b a l e p r e s e n t e i n 1 0 0 P a e s i e h a s e m p r e p u n t a t o s u l l a c u l t u r a i t a l i a n a c o m e b i g l i e t t o d a v i s i t a e d r i v e r d e l s u o p r o c e s s o d i i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e . P e r c i t a r e g l i e v e n t i p i ù r e c e n t i , s o n o p a r t i c o l a r m e n t e o r g o g l i o s a d i a v e r p o r t a t o i g i o v a n i m u s i c i s t i e b a l l e r i n i d e l l ’ A c c a d e m i a d e l l a S c a l a , d i c u i F o n d a z i o n e B r a c c o è S o c i o f o n d a t o r e , a l l ’ E x p o d i D u b a i e a q u e l l a , a p p e n a c o n c l u s a , d i O s a k a . I n s o m m a , p e r m e l a c u l t u r a u n i s c e g l i u o m i n i e n o n d e v e m a i e s s e r e t r a s c i n a t a i n d i s p u t e p o l i t i c h e o i d e o l o g i c h e . A d e s e m p i o , p e n a l i z z a r e g r a n d i a r t i s t i p e r c i ò c h e f a n n o i g o v e r n i d e i l o r o P a e s i è u n a f o l l i a ” .