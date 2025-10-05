R o m a , 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a s t e n s i o n e m a n d a u n m e s s a g g i o a m b i g u o : g l i e l e t t o r i v o g l i o n o s a p e r e s e i l p i a n o d i T r u m p p i a c e o n o n p i a c e a l l o r o p a r t i t o . I o h o l a n e t t a i m p r e s s i o n e c h e i l P d i n q u e s t a l e g i s l a t u r a s i s i a a s t e n u t o c o n t r o p p a f a c i l i t à a l S e n a t o c o m e a l l a C a m e r a " . L o d i c e L u i g i Z a n d a a l C o r r i e r e a p r o p o s i t o d e l l ' a s t e s i o n e s u l p i a n o T r u m p i n P a r l a m e n t o . " L e c o a l i z i o n i p o s s o n o d i v e n t a r e f o r z a d i g o v e r n o s o l o s e s o n o g u i d a t e d a u n p a r t i t o f o r t e s o p r a t t u t t o n e l p e n s i e r o p o l i t i c o o l t r e c h e n e i n u m e r i . B e r s a n i g i o r n i f a h a d e t t o u n a c o s a m o l t o a c u t a . E c i o è c h e a l c a m p o l a r g o m a n c a u n p r o g e t t o p e r l ’ a l t e r n a t i v a . I l p r i m o d o v e r e d e l p a r t i t o l e a d e r , c i o è i l P d , è q u e l l o d i m o s t r a r e d i a v e r e u n a s u a i d e a s u l l ’ I t a l i a d e i p r o s s i m i d e c e n n i , s u l l a p o l i t i c a e c o n o m i c a e i n d u s t r i a l e , s u i r a p p o r t i i n t e r n a z i o n a l i , s u l l ’ E u r o p a , e a n c h e s u i d i r i t t i , r i c o r d a n d o s i p e r ò c h e M o r o d i c e v a c h e l a s t a g i o n e d e i d i r i t t i s i r i v e l e r à e f f i m e r a s e i n I t a l i a n o n r i n a s c e r à i l s e n s o d e l d o v e r e " . M a , o s s e r v a , " è d i f f i c i l e a v e r e u n a l i n e a p o l i t i c a u n i v o c a s e l a p r i o r i t à è q u e l l a d i a n d a r e d ’ a c c o r d o c o n a l l e a t i c h e h a n n o i d e e m o l t o d i v e r s e d a l l a t u a . N o i d o b b i a m o s a p e r e c h e C o n t e n o n a v r à p a c e f i n o a q u a n d o n o n v e r r à i n c o r o n a t o c o m e c a p o a s s o l u t o d e l c a m p o l a r g o e c h e q u i n d i n o n è u n c o m p a g n o d i s t r a d a m o l t o a f f i d a b i l e . P e r ò i l P d d e v e s a p e r m o s t r a r e l a p r o p r i a l i n e a a n c h e a c o s t o d i p r o v o c a r e d i s s e n s i , p e r c h é p o i n e l d i s s e n s o u n a s o l u z i o n e s i t r o v a " .