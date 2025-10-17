R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e c h i a v e s a r a n n o s i c u r e z z a , m e r i t o , s c u o l a , s a n i t à , i m p r e s a e g i o v a n i . D a q u e s t i t e m i p a r t i r e m o l u n e d ì " . A l e s s a n d r o O n o r a t o , a s s e s s o r e a i G r a n d i E v e n t i d e l c o m u n e d i R o m a , p e r i m e t r a c o s ì l e p r i o r i t à e l e p r o p o s t e c h e i c i v i c i i n t e n d o n o p o r t a r e n e l c a m p o d e l c e n t r o s i n i s t r a . L u n e d ì a R o m a , a l l e 1 7 e 3 0 a l P a r c o d e i P r i n c i p i , s i r i t r o v e r a n n o o l t r e 2 0 0 a m m i n i s t r a t o r i . O b i e t t i v o : c r e a r e u n a n u o v a f o r z a p o l i t i c a c i v i c a e r i f o r m i s t a . T a n t i i s i n d a c i , a p a r t i r e d a l ' p a d r o n e d i c a s a ' R o b e r t o G u a l t i e r i . E p o i I s m a e l e L a V a r d e r a , d e p u t a t o d e l l a r e g i o n e s i c i l i a n a , s o t t o s c o r t a p e r l ' i m p e g n o n e l c o m b a t t e r e l a m a f i a i n S i c i l i a e A l b e r t o D e T o n i , s i n d a c o d i U d i n e , t r a i p r o t a g o n i s t i n e l f e b b r a i o s c o r s o d e l l ' i n c o n t r o d e l l a R e t e d i T r i e s t e , n a t a a l l ' i n t e r n o d e l l a S e t t i m a n a s o c i a l e d e i c a t t o l i c i e c h e h a r i u n i t o c e n t i n a i a d i a m m i n i s t r a t o r i . L e c o n c l u s i o n i d e i l a v o r i s a r a n n o a f f i d a t e a l s i n d a c o d i N a p o l i e p r e s i d e n t e d e l l ' A n c i , G a e t a n o M a n f r e d i . O c c h i p u n t a t i p o i s u l l a s i n d a c a d i G e n o v a , S i l v i a S a l i s , g i à c h i a m a t a i n c a u s a u l t i m a m e n t e - l e i h a p e r ò s t o p p a t o i r u m o r s - c o m e p o s s i b i l e c o m p e t i t o r p e r l a l e a d e r s h i p d e l c e n t r o s i n i s t r a . S p i e g a O n o r a t o , i n t e r p e l l a t o d a l l ' A d n k r o n o s : " A d a n i m a r e l a n u o v a r e t e s a r a n n o g l i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i : s i n d a c i , a s s e s s o r i , c o n s i g l i e r i c o m u n a l i o r e g i o n a l i d a N o r d a S u d . D o b b i a m o e s s e r e u n a n o v i t à , n o n u n a r e p l i c a d i e s p e r i e n z e p a s s a t e , p e r f a r e m e r g e r e u n a n u o v a c l a s s e d i r i g e n t e . A m m i n i s t r a t o r i c a p a c i e c r e d i b i l i , c r e s c i u t i n e g l i e n t i l o c a l i . C h i u n q u e v o g l i a d a r e u n a m a n o è i l b e n v e n u t o " . A n c h e p e r c e r c a r e d i r i p o r t a r e a l v o t o c h i n o n s i r e c a p i ù a l l e u r n e , a l l a r g a r e l a p l a t e a e l e t t o r a l e d e l c e n t r o s i n i s t r a . " I l d a t o d e l l ’ a s t e n s i o n i s m o è i m p r e s s i o n a n t e . T a n t i s s i m i i t a l i a n i n o n s i r i c o n o s c o n o p i ù n e g l i a t t u a l i p a r t i t i , a n c h e t a n t i c i t t a d i n i d e l n o s t r o c a m p o p o l i t i c o " . E p e r f a r l o s e r v e u n ' o f f e r t a p o l i t i c a c h e v a o l t r e a i c o n f i n i d e l l ' a t t u a l e ' c a m p o l a r g o ' : " L ’ a t t u a l e p o s i z i o n a m e n t o p o l i t i c o d e l c o s i d d e t t o c a m p o l a r g o n o n è e s a u s t i v o p e r r i s u l t a r e u n a v e r a a l t e r n a t i v a a l g o v e r n o . N o n b a s t a f a r e i l c o n t r o c a n t o a l l a M e l o n i , b i s o g n a i n t e g r a r e l ’ a g e n d a p o l i t i c a . S u l e g a l i t à e s i c u r e z z a M e l o n i s t a f a l l e n d o , p e r c h é i l n o s t r o c a m p o n o n l o d i c e c o n f o r z a ? S t e s s o d i s c o r s o s u l s o s t e g n o a l l e p a r t i t e I v a o a l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e , s t r o z z a t e d a l l a b u r o c r a z i a e d a l l a c o n c o r r e n z a d e l l e m u l t i n a z i o n a l i . L e p a r o l e c h i a v e s a r a n n o s i c u r e z z a , m e r i t o , s c u o l a , s a n i t à , i m p r e s a e g i o v a n i , d a q u e s t i t e m i p a r t i r e m o l u n e d ì " .