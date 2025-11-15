R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S i a m o q u i p e r c h é c r e d i a m o n e l v a l o r e i n s o s t i t u i b i l e d i o g n i p e r s o n a . E s i a m o q u i p e r s f a t a r e l a c o n v i n z i o n e c h e l e p e r s o n e n o n s i a n o p i ù i n t e r e s s a t e a l l a p o l i t i c a . S o n o s t a t e s e m m a i e s t r o m e s s e d a i s u o i m e c c a n i s m i e h a n n o s m e s s o d i c r e d e r e n e i p o l i t i c i e n e i p a r t i t i . S i s o n o a l l o n t a n a t e d a l l e u r n e . H a n n o s m e s s o d i p e n s a r e c h e i l s i s t e m a p o l i t i c o p o s s a i n q u a l c h e m o d o m i g l i o r a r e l a l o r o v i t a o r i s o l v e r e i l o r o p r o b l e m i . N o i v o g l i a m o e s s e r e u n a d i m o s t r a z i o n e c h e l e p e r s o n e p o s s o n o a n c o r a o c c u p a r s i d i p o l i t i c a e d i b e n e c o m u n e , m a a n c h e c h e n o n s e m p r e , n o n t u t t i , h a n n o t r o v a t o u n a c o m u n i t à p o l i t i c a c a p a c e d i c o i n v o l g e r l i i n u n p r o g e t t o t r a s p a r e n t e e c o n d i v i s o ” . L o h a d e t t o E r n e s t o M a r i a R u f f i n i a l l ' a s s e m b l e a d e i c o m i t a t i ' P i ù u n o ' . “ N o n s i a m o i l p a r t i t o d i q u a l c u n o . N é q u e l l o v o l u t o d a q u a l c u n a l t r o . N o n i l p a l c o d i q u a l c u n o . N o n u n a p l a t e a d i V i p , p r e s u n t i V i p , o a s p i r a n t i t a l i . M a u n p r o g e t t o p o l i t i c o c o n d i v i s o t r a n o i " . E a g g i u n g e : " F a c c i a m o p o l i t i c a s e n z a c h i e d e r e i l p e r m e s s o a n e s s u n o . E l o f a c c i a m o i n s i e m e , p e r c h é l a p o l i t i c a c h e c i p i a c e n o n è q u e l l a d e l l e c o m f o r t z o n e i n c u i s i s o n o r i f u g i a t i o g g i i p a r t i t i , m a d e v e n a s c e r e d a l l ’ i m p e g n o d i o g n u n o ” . S u g l i s c h e r m i s c o r r o n o l e i m m a g i n i d i p e r s o n e c o m u n i m a a n c h e d i M o r o e B e r l i n g u e r , s i c u r a m e n t e i s p i r a t o r i i d e a l i d e i c o m i t a t i P i ù U n o , “ u n a r e t e v i v a , a p e r t a a l d i a l o g o , c o n c r e t a , c h e u n i s c e , c h e a s c o l t a , c h e i n c l u d e e r i d à v o c e a i c i t t a d i n i . U n i r e è u n a t t o p o l i t i c o d i c o r a g g i o e d i r e s p o n s a b i l i t à . S e r v e p a r l a r e a t u t t i p e r r i c o s t r u i r e q u e l l a c o m u n i t à c h e i l n o s t r o P a e s e s e m b r a a v e r e p e r s o . L ’ I t a l i a d e v e r i t r o v a r e i l c o r a g g i o d i g u a r d a r e i n f a c c i a i p r o b l e m i e d i c o n f r o n t a r s i s e n z a d i v i d e r s i p e r p a r t i t o p r e s o . P e r c h é i l P a e s e i n c u i d e s i d e r i a m o v i v e r e è q u e l l o c h e t u t t i s e n t o n o p r o p r i o e d i c u i t u t t i s i p r e n d o n o c u r a . U n P a e s e d i v i s o è u n P a e s e p i ù d e b o l e , p i ù f r a g i l e d o v e f i n i s c e p e r v i n c e r e l a d e s t r a , c h e è p i ù b r a v a a r a d i c a l i z z a r e e n o n è i n t e r e s s a t a a u n a c o m u n i t à ” .