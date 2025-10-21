R o m a , 2 1 o t t ( A d n k r o n o s ) - " I e r i s i è s v o l t a u n a i n t e r e s s a n t e i n i z i a t i v a c o n t a n t i a m m i n i s t r a t o r i g u i d a t i d a l l ’ a s s e s s o r e d i R o m a , O n o r a t o . S o n o t u t t i s e g n a l i c h e i o g i u d i c o m o l t o p o s i t i v i . Q u e s t a c a s a è u n c a n t i e r e d o v e c h i u n q u e p u ò ( e d e v e ) d a r e u n a m a n o . S e r v e c h e t u t t i p o r t i n o v o t i e n e s s u n o m e t t a v e t i . E n e s s u n o d e v e m e t t e r e i l c a p p e l l o s u u n l a v o r o c h e è c o r a l e e d i s q u a d r a . C o n t a n o l e i d e e , n o n i n o m i . P e r q u e s t o c o n t i n u o a c h i e d e r e a t u t t a I t a l i a V i v a d i l a v o r a r e c o n g e n e r o s i t à a q u e s t o p r o g e t t o " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a s u a e n e w s .