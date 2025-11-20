R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I n t a n t o c ' è u n o s p a z i o p o l i t i c o e i l p r o g e t t o c i v i c o l a n c i a t o d a A l e s s a n d r o O n o r a t o p u ò r i u s c i r e a d o c c u p a r l o . L e p r e m e s s e c i s o n o . L e a d e s i o n i e l ' i n t e r e s s e s u p e r a n o l e p i ù r o s e e a s p e t t a t i v e " . L o d i c e C l a u d i o M a n c i n i , d e p u t a t o P d , i n t e r p e l l a t o d a l l ' A d n k r o n o s s u l p r o g e t t o d i u n a l i s t a c i v i c a n a z i o n a l e l a n c i a t o d a l l ' a s s e s s o r e c a p i t o l i n o A l e s s a n d r o O n o r a t o . " E ' u n p r o g e t t o - s o t t o l i n e a - c h e p u ò a l l a r g a r e i c o n s e n s i e i n t e r c e t t a r e q u e g l i e l e t t o r i c h e n o n s i s e n t o n o r a p p r e s e n t a t i d a i p a r t i t i d e l c e n t r o s i n i s t r a e m a g a r i a n d r e b b e r o a i n g r o s s a r e l ' a s t e n s i o n i s m o . L a s o g l i a d i s b a r r a m e n t o è i l 4 p e r c e n t o . N o n è p o c o . A l l e e u r o p e e , d i v i d e n d o s i , R e n z i e C a l e n d a n o n h a n n o s u p e r a t o l a s o g l i a m a u n a l i s t a c h e r a c c o l g a l e e s p e r i e n z e c i v i c h e , i l m o v i m e n t o d i R u f f i n i e c h i v o g l i a a d e r i r e , p e n s o a n c h e a I t a l i a V i v a , c r e d o a b b i a a m p i e p o s s i b i l i t à d i s u p e r a r e i l 4 p e r c e n t o " . " E c ' è a n c h e u n a l t r o d a t o n o n i r r i l e v a n t e . I l p r o g e t t o d e i c i v i c i s i è s c h i e r a t o n e l c e n t r o s i n i s t r a s e n z a c h i e d e r e n u l l a i n c a m b i o : p o s t i , r u o l i e v i a d i c e n d o . U n f a t t o c e r t a m e n t e a p p r e z z a b i l e " , c o n c l u d e .