R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S i r i u n i r a n n o a R o m a s a b a t o 1 5 n o v e m b r e i c o m i t a t i d i P i ù U n o , l ’ a s s o c i a z i o n e f o n d a t a a g i u g n o s c o r s o d a E r n e s t o M a r i a R u f f i n i , e x d i r e t t o r e d e l l ’ A g e n z i a d e l l e E n t r a t e . S i t r a t t a d e l p r i m o i n c o n t r o a l i v e l l o n a z i o n a l e d e g l i i s c r i t t i a l l a n u o v a a s s o c i a z i o n e . C o m e s p i e g a l o s t e s s o R u f f i n i n e l l a m a i l i n v i a t a a g l i i s c r i t t i , s i t r a t t a d i u n i n c o n t r o r i s e r v a t o a i p r o m o t o r i , l ’ o c c a s i o n e p e r a f f r o n t a r e i t e m i c h e r i t e n i a m o d e c i s i v i p e r i l f u t u r o d e l P a e s e , “ m a s a r à i m p o r t a n t e a n c h e p e r c o n o s c e r c i m e g l i o e d i s c u t e r e i n s i e m e d i c o m e o r g a n i z z a r e i l n o s t r o l a v o r o e i m m a g i n a r e n u o v e f o r m e p e r s o s t e n e r e l e a t t i v i t à d i P i ù U n o ” . L ’ i n c o n t r o s i t e r r à n e l S a l o n e d e l l e C o l o n n e , a l l ’ E u r . “ È a r r i v a t o i l t e m p o d i f a r e u n p a s s o i n p i ù , i n s i e m e . A g i u g n o , q u a n d o h o p r o p o s t o d i r i u n i r c i i n C o m i t a t i P i ù U n o , n o n a v r e i i m m a g i n a t o c h e i n p o c h i m e s i s a r e m m o d i v e n t a t i c o s ì n u m e r o s i - s p i e g a R u f f i n i n e l l a m a i l i n v i a t a a g l i i s c r i t t i - Q u e s t o p e r c o r s o n a s c e d a l l ’ i m p e g n o v o l o n t a r i o d i c i a s c u n o d i n o i : i l m i o , q u e l l o d i a l c u n i a m i c i c h e s e g u o n o o g n i g i o r n o i l l a v o r o o r g a n i z z a t i v o , m a s o p r a t t u t t o i l t u o e d i t u t t i c o l o r o c h e h a n n o d e c i s o d i f o n d a r e e p r o m u o v e r e u n c o m i t a t o " . " È l a d i m o s t r a z i o n e c h e l a p a r t e c i p a z i o n e n o n è u n a p a r o l a a s t r a t t a , m a u n a s c e l t a q u o t i d i a n a c h e r a f f o r z a l a n o s t r a c o m u n i t à e , c o n e s s a , l a n o s t r a d e m o c r a z i a . O r a c h e s i a m o c r e s c i u t i c o s ì t a n t o a b b i a m o b i s o g n o d i e s s e r e p i ù e f f i c a c i p e r s v o l g e r e f i n o i n f o n d o i l c o m p i t o c h e c i s i a m o d a t i : m e t t e r e a l c e n t r o l e q u e s t i o n i c h e c i s t a n n o a c u o r e , a l i m e n t a r e i l d i b a t t i t o , d a r e u n v e r o s p a z i o d i c o n f r o n t o a c h i d a t r o p p o t e m p o n e s e n t e l a m a n c a n z a . D o b b i a m o t u t t i a s s i e m e f a r e u n o s f o r z o a f f i n c h é l a n o s t r a o r g a n i z z a z i o n e e c o m u n i c a z i o n e s i a n o a l l ’ a l t e z z a d e l l e n o s t r e i d e e . L ’ A s s e m b l e a d i R o m a s a r à u n m o m e n t o i m p o r t a n t e , i l p r i m o i n c u i u n i r e m o l e n o s t r e e n e r g i e d a l v i v o p e r i n i z i a r e a d a r e f o r m a a n c o r a p i ù c o n c r e t a a q u e s t o p e r c o r s o . N o n è u n t r a g u a r d o , m a l ’ i n i z i o d i q u a l c o s a d i p i ù g r a n d e e s p e r o d i c u o r e c h e t u p o s s a e s s e r e c o n n o i i n q u e s t o i n i z i o ” , c o n c l u d e R u f f i n i .