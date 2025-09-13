R o m a , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " P e r 3 0 a n n i d e s t r a e s i n i s t r a h a n n o p e n s a t o c h e s e r v i s s e r o p e r s o n a l i t à d i c e n t r o p e r v i n c e r e l e e l e z i o n i . I n r e a l t à i l m o n d o è c a m b i a t o . N o n s i v i n c o n o p i ù e l e z i o n i t o g l i e n d o v o t i a l l ' a v v e r s a r i o c o m e q u a n d o l a p a r t e c i p a z i o n e e r a a l t a , m a m o t i v a n d o i p r o p r i e l e t t o r i t o g l i e n d o g l i a l l ' a s t e n s i o n i s m o . A l l o r a p i ù c h e u n c a n d i d a t o d i c e n t r o , s e r v e u n a p e r s o n a l i t à f o r t e c h e r a p p r e s e n t i c o n f o r z a a l c u n i v a l o r i . Q u e s t a è l a d i r e z i o n e " . L o d i c e D a r i o F r a n c e s c h i n i a l l a f e s t a d e l l ' U n i t à d i R e g g i o E m i l i a .