R o m a , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L e c o a l i z i o n i , u n a v o l t a , e r a n o a g g r e g a t e a t t o r n o a l l a p a u r a d e l l ' a v v e r s a r i o : B e r l u s c o n i a g g r e g a v a s u l l a p a u r a d e l c o m u n i s m o , D s e M a r g h e r i t a a g g r e g a v a n o s u l l a p a u r a d i B e r l u s c o n i . D e l l a M e l o n i s i p u ò d i r e m o l t o m a l e , m a n o n f a p a u r a . L e c o a l i z i o n i d e v o n o a g g r e g a r s i a t t o r n o a i c o n t e n u t i . L a s f i d a v e r a , c h e i o c o l g o i n C o n t e , è q u e l l a d i o c c u p a r c i d i c o n t e n u t i . C o n b a t t a g l i e p a r l a m e n t a r i c o m u n i , n e i c o n s i g l i c o m u n a l i e r e g i o n a l i d a c u i f a r n a s c e r e u n p r o g r a m m a , c h e n o n p u ò e s s e r e f a t t o a t a v o l i n o " . L o d i c e D a r i o F r a n c e s c h i n i a l l a f e s t a d e l l ' U n i t à d i R e g g i o E m i l i a c o n G i u s e p p e C o n t e .