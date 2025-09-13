R o m a , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o i c o m e P d n o n s i a m o n u m e r i c a m e n t e c o m p e t i t i v i s e n o n a l l a r g h i a m o i c o n f i n i d e l l ' a l l e a n z a " e q u e l l o c h e è s u c c e s s o c o n l a n a s c i t a d e l C o n t e 2 h a p o r t a t o a " p o t e r c i c a n d i d a r e a g o v e r n a r e i n s i e m e i l P a e s e , m a n t e n e n d o l e d i v e r s i t à . C o n t e h a g e s t i t o p o l i t i c a m e n t e u n p e r c o r s o d i f f i c i l e n e l p o r t a r e i 5 S t e l l e a l l ' a v v i c i n a m e n t o a l c e n t r o s i n i s t r a , a l l e a l l e a n z e e n o n a n d a r e d a s o l i . E d i q u e s t o g l i v a d a t o a t t o " . L o d i c e D a r i o F r a n c e s c h i n i c o n G i u s e p p e C o n t e a l l a f e s t a d e l l ' U n i t à a R e g g i o E m i l i a .