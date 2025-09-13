R o m a , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S e d i c e f o r z a d i s i n i s t r a c ' è i l P d c h e o c c u p a l a r g o s p a z i o , n o i s i a m o u n a f o r z a p r o g r e s s i s t a i n d i p e n d e n t e . I l c e n t r o s i n i s t r a p u ò e s s e r e u n o s p a z i o , m a a n o i n o n i n t e r e s s a l o s p a z i o , a n o i i n t e r e s s a u n p r o g e t t o p r o g r e s s i s t a c h e v a r i e m p i t o d i c o n t e n u t i s e r i e c r e d i b i l i e f a t t o c o n c o m p a g n i d i s t r a d a a f f i d a b i l i " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a l l a f e s t a d e l l ' U n i t à a R e g g i o E m i l i a c o n D a r i o F r a n c e s c h i n i . " N o i s i a m o p r o n t i a m e t t e r c i a d i s p o s i z i o n e d i u n p r o g e t t o . U n p r o g e t t o c h e n o n p u ò e s s e r e s o l o a n t i - M e l o n i m a u n p r o g e t t o s e r i o c h e v a r i e m p i t o d i c o n t e n u t i p r o g r a m m a t i c i " .