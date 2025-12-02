R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " N e l c e n t r o d e s t r a i F r a t e l l i d ' I t a l i a o r m a i r e c i t a n o l a p a r t e a s s o l u t a m e n t e p r e v a l e n t e e q u i n d i a n c h e u n a c a p a c i t à e v i d e n t e m e n t e e s p a n s i v a c h e i n q u a l c h e m o d o s c u r a F o r z a I t a l i a e L e g a . N e l l ' a r e a p r o g r e s s i s t a i n v e c e " s t a n d o a l s o n d a g g i o m o s t r a t o s u l l a c a p a c i t à d i e s p a n s i o n e d e i p a r t i t i " i l M o v i m e n t o 5 S t e l l e è a l p r i m o p o s t o , q u i n d i v u o l d i r e c h e a b b i a m o u n a g r a n d e c a p a c i t à e s p a n s i v a e d è g i u s t o c h e f a c c i a m o a n c h e u n p e r c o r s o c h e p u ò e s s e r e d i g i o v a m e n t o p e r l ' i n t e r a c o a l i z i o n e " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a D i M a r t e d ì s u L a 7 .