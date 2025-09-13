R o m a , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o i s a r e m o s e m p r e s t i m o l o c r i t i c o . A b b i a m o f a t t o u n g r a n d e p e r c o r s o m a q u a n d o i l M o v i m e n t o v o r r à s c i m m i o t t a r e p a r t i t i p i ù t r a d i z i o n a l i , n o i a v r e m o p e r s o l a n o s t r a f u n z i o n e p o l i t i c a e a l l o r a , c o n g r a n d e u m i l t à p o s s i a m o , s e n o n v e n i a m o g i u d i c a t i p r e g i u d i z i a l m e n t e i n m o d o d e n i g r a t o r i o , n o i p o s s i a m o a v e r e u n a f u n z i o n e d i s t i m o l o i n u n p r o g e t t o c o m u n e " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a l l a f e s t a d e l l ' U n i t à d i R e g g i o E m i l i a c o n D a r i o F r a n c e s c h i n i .