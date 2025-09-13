R o m a , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D e v o r i c o n o s c e r e a D a r i o d i a v e r a v u t o u n g r a n d e i n t u i t o p o l i t i c o . Q u a n d o f e c e q u e l l ' i n t e r v i s t a n o n c ' e r a n e l l ' a r i a n e s s u n c o n t a t t o . P e r ò c ' è u n a p r e m e s s a . A g i u g n o , i o f a c c i o u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a C h i g i i n c u i d i c e v o : a t t e n z i o n e c o s ì n o n p o s s i a m o c o n t i n u a r e , c o n q u e s t a s l a b b r a t u r e i s t i t u z i o n a l i , i n v a s i o n i d i c a m p o . C o s ì n o n i n t e n d o a n d a r e a v a n t i , d i s s i . E D a r i o f u b r a v o a i n d i v i d u a r e i s e g n a l i d i u n a g r a n d e i n s o f f e r e n z a " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e c o n D a r i o F r a n c e s c h i n i a l l a f e s t a d e l l ' U n i t à a R e g g i o E m i l i a r i c o r d a n d o l a f i n e d e l g o v e r n o g i a l l o v e r d e p r i m a d e l C o n t e 2 . " I o l a v o r a v o e S a l v i n i s i i n g r a s s a v a n e l c o n s e n s o . A d a g o s t o , n e l d i s c o r s o a l S e n a t o f i n i s c e i l C o n t e 1 " .