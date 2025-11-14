R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C ' è s t a t a p r o p r i o u n a d i v a r i c a z i o n e a n d a t a c r e s c e n d o . A l l o r a d i c h i a m a v a n o l e d u e s i n i s t r e : q u e l l a d i P r o d i e l ' a l t r a q u e l l a m o v i m e n t i s t a , q u e l l a d i R i f o n d a z i o n e . E r a n o d u e s i n i s t r e l a n o s t r a è s t a t a d e c i s i v a n e l l a v i t t o r i a c o n t r o B e r l u s c o n i a n c h e a t t r a v e r s o u n ' i n g e g n e r i a p o l i t i c a , l a d e s i s t e n z a " . L o d i c e F a u s t o B e r t i n o t t i a L ' A r i a c h e T i r a s u L a 7 p a r l a n d o d e i g o v e r n i d e l l ' U l i v o . " L a c u l t u r a d i P r o d i è q u e l l a c h e s i è e s p r e s s a i n E u r o p a i n q u e s t o q u a r t o d i s e c o l i . H a a n c h e p o s i z i o n i p o s i t i v e , p e n s o a l f i s c o e a P a d o a S c h i o p p a , m a è a s s e r v i t a a l l a l o g i c a d e l l e c o m p a t i b i l i t à . E c i o è : s i p o s s o n o f a r e d e l l e a z i o n i s o c i a l i f i n t a n t o c h e s o n o c o m p a t i b i l i c o n i l m e r c a t o . U n u o m o s i m b o l o d i q u e s t a p o l i t i c a c o m e M a r i o D r a g h i h a d e t t o c h e è s t a t a c o l p e v o l e d e l l a r i d u z i o n e d e i s a l a r i e d e l l a c r i s i s o c i a l e i n t a n t i P a e s i d ' E u r o p a . S o n o p o r t a t o r i d i u n a p o l i t i c a c h e è f a l l i t a " .