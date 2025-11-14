R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " B e r t i n o t t i t e ? E ' u n ' o s s e s s i o n e . . . " . L o d i c e F a u s t o B e r t i n o t t i a L ' A r i a c h e T i r a a p r o p o s i t o d e l l e p a r o l e d i R o m a n o P r o d i o g g i i n u n ' i n t e r v i s t a . M a R i f o n d a z i o n e f e c e c a d e r e i l s u o g o v e r n o , v i e n e f a t t o n o t a r e a B e r t i n o t t i , P r o d i s e l ' è l e g a t a a l d i t o ? " I o n o , l u i s ì . S e c i s i a m o s e n t i t i ? Q u a l c h e v o l t a , n o n è u n g r a n d e c a l o r e . . . " . " M a v i s t o c h e s o c h e P r o d i h a r a p p o r t i c o n f i d e n z i a l i c o n g l i S t a t i U n i t i , g l i d i r e i c h e i n v e c e d i a v e r e l ' i n c u b o d i B e r t i n o t t i , a b b i a i l s o g n o d i M a m d a n i e v a d a a v e d e r e c o n q u a l e p r o g r a m m a h a v i n t o , a p r o p o s i t o d i p r o g r a m m i e r a d i c a l i t à " .