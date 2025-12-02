R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a t r e g i o r n i d i M o n t e p u l c i a n o ? “ T u t t i a b b i a m o d e t t o c h i a r a m e n t e c h e S c h l e i n è l a n o s t r a c a n d i d a t a p r e m i e r . E o r a c i m e t t i a m o , t u t t i i n s i e m e , a l a v o r a r e s u l p r o g e t t o p e r b a t t e r e G i o r g i a M e l o n i n e l 2 0 2 7 ” . C o s ì a R a i R a d i o , o s p i t e d i U n G i o r n o d a P e c o r a , l a v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a e d e s p o n e n t e P d A n n a A s c a n i , i n t e r v i s t a t a d a G i o r g i o L a u r o e G e p p i C u c c i a r i .