M i l a n o , 2 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - D o p o u n a f a s e d i v o l a t i l i t à p o s t - e l e t t o r a l e d o p o l a n o m i n a d i D o n a l d T r u m p a p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i , i l c o m p a r t o h a m o s t r a t o u n ’ e v o l u z i o n e s e m p r e p i ù s t r u t t u r a t a , g r a z i e a n c h e a l l ’ i n t e r e s s e c r e s c e n t e d i i n v e s t i t o r i i s t i t u z i o n a l i , a l l ’ e s p a n s i o n e d e g l i E t f ( e x c h a n g e t r a d e d f u n d s ) e a l l ’ a d o z i o n e d i p r o c e s s i c o m e l a t o k e n i z z a z i o n e . I l s e t t o r e d e l l e c r i p t o v a l u t e “ s t a m a t u r a n d o ” d i c e a l l ’ A d n k r o n o s i l c e o d i B i n a n c e I t a l y , G i a n l u i g i G u i d a . B i n a n c e è u n o d e i p i ù g r a n d i e x c h a n g e d i c r i p t o v a l u t e a l m o n d o , f o n d a t o n e l 2 0 1 7 . L a p i a t t a f o r m a p e r m e t t e a g l i u t e n t i , a n c h e a c h i s i è a p p e n a a f f a c c i a t o a q u e s t o m o n d o , d i c o m p r a r e , v e n d e r e e s c a m b i a r e c r i p t o m o n e t e c o m e B i t c o i n e d E t h e r e u m . L a s o c i e t à o f f r e a n c h e u n a p r o p r i a v a l u t a c r i p t o , i l B n b ( B i n a n c e C o i n ) , l a n c i a t o a n c h ’ e s s o n e l 2 0 1 7 . D a f i n e 2 0 2 4 a o g g i “ i l p e r i o d o è s t a t o s i c u r a m e n t e i n t e r e s s a n t e – a g g i u n g e - m a s i a m o a n c o r a a g l i i n i z i ” . A m p i o “ l ’ i n t e r e s s e d a p a r t e d e i p l a y e r i s t i t u z i o n a l i p i ù t r a d i z i o n a l i , c h e s i s t a n n o a f f a c c i a n d o s e m p r e d i p i ù i n q u e s t o s e t t o r e . S e c o n d o G u i d a i l 2 0 2 5 “ è u n a n n o i n t e r e s s a n t e p e r l e a l t c o i n c h e s t a n n o v i v e n d o u n m o m e n t o d i r i a l z o . B n b h a t o c c a t o i l s u o m a s s i m o s t o r i c o e s t a t r a s c i n a n d o l e a l t r e c r i p t o ” . U n a l t r o e v e n t o i m p o r t a n t e d e l l ’ a n n o c o r r e n t e è s t a t o “ i l r e c e n t e t a g l i o d i i n t e r e s s e d a p a r t e d e l l a F e d . S t o r i c a m e n t e a l t a g l i o d e i t a s s i è p o i c o n s e g u i t o u n a u m e n t o d e i v a l o r i d e l m e r c a t o c r i p t o . V e d r e m o c o s a s u c c e d e r à q u e s t ’ a n n o ” . A n c h e i n I t a l i a l o s c e n a r i o è i n e v o l u z i o n e . N e l n o s t r o p a e s e s i r e g i s t r a u n a c r e s c i t a m a r c a t a l a t o r e t a i l : s e c o n d o g l i u l t i m i d a t i a n n u a l i d i f f u s i d a l l ’ O a m ( O r g a n i s m o a g e n t i e m e d i a t o r i ) , a f i n e d i c e m b r e 2 0 2 4 e r a n o c i r c a 1 , 6 m i l i o n i g l i i t a l i a n i c h e d e t e n e v a n o v a l u t e v i r t u a l i , p e r u n v a l o r e c o m p l e s s i v o d i o l t r e 2 , 6 m i l i a r d i d i e u r o , i n c r e s c i t a d e l 7 % r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . U n a d e l l e c r i t i c i t à a t t u a l i è r a p p r e s e n t a t a d a l l a c o s i d d e t t a “ c r i p t o t a x ” , c h e i n a s s e n z a d i u n a d e g u a t o s i s t e m a d i a r m o n i z z a z i o n e r i s c h i a d i p e n a l i z z a r e o p e r a t o r i e u t e n t i r i s p e t t o a d a l t r i P a e s i e u r o p e i : “ A b b i a m o n o t a t o – s o t t o l i n e a - c h e i l l e g i s l a t o r e è s t a t o p a r t i c o l a r m e n t e a t t i v o s u q u e s t o f r o n t e e s u q u e l l o d e l l a t a s s a z i o n e . O v v i a m e n t e m i p r e m e r i c o r d a r e c h e u n a t a s s a z i o n e e l e v a t a v a a d i s i n c e n t i v a r e i l s e t t o r e e g l i i n v e s t i m e n t i c h e p o i p o s s o n o e s s e r e f a t t i ” . “ Q u e s t o - a g g i u n g e - f r e n a l ' i n n o v a z i o n e c o n l e c o n s e g u e n z e c h e t u t t i c o n o s c i a m o . H o p e r ò f i d u c i a c h e l e i s t i t u z i o n i a s c o l t i n o q u e s t e n e c e s s i t à e p r e n d a n o i d o v u t i p r o v v e d i m e n t i a f f i n c h é a p p u n t o l ' i n n o v a z i o n e v e n g a f a v o r i t a e n o n s o f f o c a t a ” . I r i s c h i c i s o n o , i l c e o d i B i n a n c e I t a l y m e t t e i n g u a r d i a : “ B i s o g n a s t a r e s e m p r e a t t e n t i a b i l a n c i a r e l ' i n n o v a z i o n e c o n l a r e g o l a m e n t a z i o n e ” s p i e g a . I l m e r c a t o i t a l i a n o è “ i n t e r e s s a n t e e a t t e n z i o n a t o , n o n s o l o d a p a r t e d i B i n a n c e m a a n c h e d a p a r t e d e g l i a l t r i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e , s i a n a z i o n a l i c h e i n t e r n a z i o n a l i ” c o n u n o s c e n a r i o “ i n e v o l u z i o n e ” . S i n d a l 2 0 2 2 , c o n l a c o s t i t u z i o n e d e l l a f i l i a l e i t a l i a n a d i B i n a n c e , “ a b b i a m o p r e s t a t o m o l t a a t t e n z i o n e a l m e r c a t o i t a l i a n o . I l t e a m è c r e s c i u t o m o l t o e c i ò m o s t r a s i c u r a m e n t e l ’ a t t e n z i o n e c h e a b b i a m o n e i c o n f r o n t i d e l m e r c a t o i t a l i a n o ” . A l i v e l l o e u r o p e o l a s o c i e t à p r e s t a a t t e n z i o n e a l r e g o l a m e n t o M i C a r . “ N o n è p e r f e t t o – f a n o t a r e G u i d a - , m a è m o l t o i m p o r t a n t e p e r c h é è i l p r i m o e s e m p i o a l m o n d o d i u n a l e g i s l a z i o n e c h e v a a c o p r i r e p i ù s t a t i , c o n u n i m p a t t o r i l e v a n t e p e r l ' o p e r a t o r e c h e s i t r o v a c o s ì a d o v e r f r o n t e g g i a r e u n ' u n i c a n o r m a t i v a c o n l e p o t e n z i a l i t à d i o p e r a r e i n d i v e r s i P a e s i e u r o p e i ” . “ P r o b a b i l m e n t e l a n o r m a p e r f e t t a n o n e s i s t e – r i b a d i s c e - , s i p u ò s i c u r a m e n t e m i g l i o r a r e , p e n s o a d e s e m p i o a l l a t o s t a b l e c o i n . M a s o n o f i d u c i o s o c h e l e i s t i t u z i o n i c a p i s c a n o l e n e c e s s i t à e t r o v i n o u n p u n t o d i e q u i l i b r i o t r a l ' i n n o v a z i o n e e l a t u t e l a d e i c i t t a d i n i e d e l l a c o m u n i t à e u r o p e a i n g e n e r a l e ” . P e r f a v o r i r e u n o s v i l u p p o s a n o d e l s e t t o r e s a r à q u i n d i f o n d a m e n t a l e p u n t a r e s u t r e d i r e t t r i c i : t r a s p a r e n z a , c o l l a b o r a z i o n e t r a i p l a y e r d e l s e t t o r e e a l f a b e t i z z a z i o n e f i n a n z i a r i a . B i n a n c e è a t t i v a s u t u t t i q u e s t i f r o n t i , c o n p r o g e t t i d i f o r m a z i o n e c o m e B i n a n c e A c a d e m y e p r o g r a m m i d i c o l l a b o r a z i o n e c o n r e a l t à a c c a d e m i c h e , a u t o r i t à e i s t i t u z i o n i : “ È i m p o r t a n t e c h e i l p u b b l i c o a b b i a c o n s a p e v o l e z z a e c o n o s c e n z a ” d e l l e p o t e n z i a l i t à o f f e r t e d a b l o c k c h a i n e c r i p t o v a l u t e . B i n a n c e A c a d e m y “ o f f r e m a t e r i a l e d e d i c a t o a l l ’ i s t r u z i o n e e f o r m a z i o n e s u q u e s t a t e c n o l o g i a e s u i s u o i u s i . A d o g g i p i ù d i 4 5 m i l i o n i d i p e r s o n e h a n n o u t i l i z z a t o i c o n t e n u t i d e l l a p i a t t a f o r m a ” . S u l p i a n o n a z i o n a l e “ a b b i a m o g i à s v o l t o p a r t n e r s h i p c o n u n i v e r s i t à e c o n a t t o r i d i p r i m o p i a n o n e l l a f o r m a z i o n e e c o n t i n u e r e m o a c e r c a r e d i c o i n v o l g e r e i l m a g g i o r n u m e r o d i p e r s o n e e f a r s c o p r i r e i b e n e f i c i d i q u e s t a t e c n o l o g i a ” a f f e r m a . D o p o a v e r c o n s o l i d a t o l a s u a p r e s e n z a i n I t a l i a , B i n a n c e g u a r d a o r a a l f u t u r o c o n u n a v i s i o n e i n c l u s i v a e o r i e n t a t a a l l a c o m u n i t à . L ’ o b i e t t i v o è r a f f o r z a r e u l t e r i o r m e n t e i l l e g a m e c o n g l i u t e n t i , l e i s t i t u z i o n i e g l i s t a k e h o l d e r l o c a l i . I n q u e s t o s c e n a r i o , l ’ I t a l i a d i v e n t a u n m e r c a t o s t r a t e g i c o . S o l i d e b a s i c i s o n o g i à “ m a v o g l i a m o f a r e d i p i ù ” . “ C r e d i a m o n e l p o t e n z i a l e d e g l i u t e n t i i t a l i a n i , n e l l a f o r z a d e l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l e i s t i t u z i o n i e n e l l ’ i m p o r t a n z a d i u n a r e g o l a m e n t a z i o n e c h i a r a , m a n o n p u n i t i v a . P e r q u e s t o c o n t i n u e r e m o a i n v e s t i r e i n f o r m a z i o n e , d i a l o g o e i n n o v a z i o n e : v o g l i a m o c h e l ’ I t a l i a p o s s a g i o c a r e u n r u o l o d a p r o t a g o n i s t a n e l l a n u o v a e c o n o m i a d i g i t a l e g l o b a l e ” , c o n c l u d e G u i d a .