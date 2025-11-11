V i e n n a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a C o n v e n z i o n e d i P a l e r m o , c o n i s u o i P r o t o c o l l i a d d i z i o n a l i , n a s c e p r o p r i o d a l l a c o n s a p e v o l e z z a c h e i l f e n o m e n o d e l l a c r i m i n a l i t à t r a n s n a z i o n a l e , c o m e t u t t e l e a l t r e s f i d e g l o b a l i , p u ò e s s e r e a f f r o n t a t o s o l t a n t o c o n u n l a r g o c o n c o r s o d i f o r z e . D a q u i d e r i v a l a s u a p e r d u r a n t e a t t u a l i t à , a 2 5 a n n i d a l l a s u a f i r m a . A t t u a l i t à c h e c i i n t e r p e l l a s e v e r a m e n t e , a f r o n t e d e i r i s u l t a t i c h e h a s a p u t o c o n c r e t a m e n t e p r o m u o v e r e c o n r i f e r i m e n t o a q u e l l a t e n s i o n e m o r a l e , a q u e l s e n t i m e n t o d e l d o v e r e , a q u e l l a d e t e r m i n a z i o n e c h e G i o v a n n i F a l c o n e r i c o n d u c e v a a l l a s t e s s a d i g n i t à d e l l a p e r s o n a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a V i e n n a , i n s i e m e a l l ' o m o l o g o d ' A u s t r i a , A l e x a n d e r V a n d e r B e l l e n , a l l e c e l e b r a z i o n i p e r i l 2 5 e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l a C o n v e n z i o n e d e l l e N a z i o n i u n i t e c o n t r o l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a t r a n s n a z i o n a l e , a d o t t a t a a P a l e r m o n e l d i c e m b r e 2 0 0 0 e r a t i f i c a t a o g g i d a 1 9 0 P a e s i . " U n a C o n v e n z i o n e - h a r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - c h e v i d e a n c h e u n a f o r t e v o l o n t à d e l l ’ I t a l i a c h e a v e v a a t t r a v e r s a t o m o m e n t i d i p r o t e r v a a g g r e s s i o n e d a p a r t e d e l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a . R e s t a n o i m p r e s s i n e l l a m e m o r i a c o l l e t t i v a , t r a g l i a l t r i , i s a n g u i n o s i a t t e n t a t i d e l 1 9 9 2 c h e c o s t a r o n o l a v i t a a G i o v a n n i F a l c o n e , F r a n c e s c a M o r v i l l o e P a o l o B o r s e l l i n o e , i n s i e m e a l o r o , a i v a l o r o s i e c o r a g g i o s i a g e n t i d e l l e l o r o s c o r t e " . " F a l c o n e e B o r s e l l i n o – c h e h o a v u t o i l p r i v i l e g i o d i c o n o s c e r e e s o v e n t e f r e q u e n t a r e - a v e v a n o i n f e r t o a l l a m a f i a c o l p i d i g r a n d e e f f i c a c i a e d i s u c c e s s o , d i s v e l a n d o n e p e r c o r s i f i n a n z i a r i , c o l l e g a m e n t i , d e b o l e z z a s o c i a l e . E r a l ’ i n i z i o d i u n a s t a g i o n e c o n n o t a t a d a n u o v e t e c n i c h e i n v e s t i g a t i v e : e s e m p l i f i c a t i v o i l m e t o d o d e l s e q u e s t r o e u t i l i z z o a f i n i s o c i a l i d e l l e i n g e n t i r i s o r s e d e l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a . Q u e g l i a t t e n t a t i - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - f u r o n o l ’ a t t o f i n a l e d i u n a m a f i a t r a c o t a n t e , c h e s i r i t e n e v a c a p a c e d i s f i d a r e l o S t a t o e n e f u , i n v e c e , s c o n f i t t a " .