R o m a , 2 6 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a c o n s u l t a c h e p r i m a d i i e r i e r a s c o n o s c i u t a a g l i i t a l i a n i – è d i p i e n a c o m p e t e n z a d e l m i n i s t r o . I l m i n i s t r o a v e v a s c e l t o d i f a r e n o m i n e , h a d e c i s o d i a n n u l l a r l e , m a l a c o m p e t e n z a e r a e r e s t a s u a . S i è s p e r a t o d i c r e a r e t e n s i o n i e d i v i s i o n i p e r n o n d i s c u t e r e d e l l e r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c h e e a m m i n i s t r a t i v e d e l p e r i o d o C o v i d . F i n c h é S c h i l l a c i h a l a f i d u c i a d e l l a p r e m i e r h a q u e l l a d i t u t t a F r a t e l l i d ' I t a l i a . C i ò d e t t o d u r a n t e i l C o v i d s o n o s t a t e f a t t e s c e l t e p o l i t i c h e a s s u r d e s c o m o d a n d o s c o r r e t t a m e n t e l a s c i e n z a e c ' è c h i h a l u c r a t o . O r a c h e l a c o m m i s s i o n e d i i n c h i e s t a h a s o l l e v a t o i l p r o b l e m a , s i s t a c e r c a n d o d i n a s c o n d e r e l e r e s p o n s a b i l i t à e d e l e g i t t i m a r e c h i u n q u e v o g l i a f a r e l u c e s u q u e l p e r i o d o " . L o a f f e r m a i l r e s p o n s a b i l e O r g a n i z z a z i o n e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a , G i o v a n n i D o n z e l l i , i n u n ' i n t e r v i s t a a ' L a S t a m p a ' .