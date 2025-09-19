R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " È i m p o r t a n t e f a r e c o m u n i c a z i o n e s u l l e s t r a t e g i e d i p r e v e n z i o n e d e l l ' H i v , q u e s t a i n f e z i o n e o g g i è i n f a t t i n o n s o l o g e s t i b i l e m a a n c h e p r e v e n i b i l e . P u r t r o p p o n o n s i f a n n o a b b a s t a n z a c a m p a g n e d i c o m u n i c a z i o n e e n o n s i e d u c a n o i r a g a z z i d e l l e s c u o l e e q u e s t o è u n g r o s s o p r o b l e m a ” . S o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i L e l l a C o s m a r o , d e l l a F o n d a z i o n e L i l a M i l a n o E t s , a l l ’ i n c o n t r o ' P r e v e n t ( a c ) t i o n : H I V c o n e s e n z a i c o n f i n i d i u n c o r p o ' , o r g a n i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a t o d i V i i v H e a l t h c a r e n e l l ’ a m b i t o d e l 3 9 e s i m o M i x F e s t i v a l d i C i n e m a L g b t q + e C u l t u r a Q u e e r d i M i l a n o . " È n e c e s s a r i o p a r l a r e a t u t t e l e p o p o l a z i o n i p i ù v u l n e r a b i l i , n o n s o l o a i r a g a z z i , m a a n c h e a g l i u o m i n i c h e f a n n o s e s s o c o n a l t r i u o m i n i , m i g r a n t i , s e x w o r k e r , d e t e n u t i , s t r a n i e r i , p e r s o n e c h e u s a n o s o s t a n z e - c o n c l u d e - B i s o g n a p a r l a r e n e l l a l o r o l i n g u a , n e l r i s p e t t o d e l l a l o r o c u l t u r a , c o n u n a t t e g g i a m e n t o a c c o g l i e n t e e n o n g i u d i c a n t e , c h e l i f a c c i a s e n t i r e c o m p r e s i e c h e l i a v v i c i n i a i s e r v i z i " .