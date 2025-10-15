R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " V i v e r e m a l e g l i u l t i m i a n n i d e l l a v i t a n o n è s o l t a n t o u n p r o b l e m a d i s a l u t e d e g l i a n z i a n i , m a a n c h e d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . S p e n d i a m o p i ù d e l l ' 8 0 % d e l F o n d o s a n i t a r i o n a z i o n a l e p e r c u r a r e m a l a t t i e c r o n i c h e , c h e s o n o q u e l l e m a g g i o r m e n t e p r e s e n t i n e l l a p o p o l a z i o n e a n z i a n a . P r i m a s i i n i z i a l a p r e v e n z i o n e e m e g l i o è " . S i t r a t t a d i i n v e s t i r e s u g l i " s t i l i d i v i t a s a l u t a r i , c h e s o n o i p i l a s t r i d e l l ’ i n v e c c h i a m e n t o a t t i v o , a s s i e m e a u n a s a n a a l i m e n t a z i o n e , c o r r e t t o u s o d e i f a r m a c i , m o v i m e n t o f i s i c o e i m m u n i z z a z i o n e , c o n u n p i a n o n a z i o n a l e v a c c i n i d e l l ’ a n z i a n o c h e è q u i n d i c e n t r a l e , s e p p u r o g g i c o n c o p e r t u r a v a c c i n a l e t r o p p o b a s s a ” . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d i H a p p y A g e i n g , M i c h e l e C o n v e r s a n o , a l l ’ e v e n t o o r g a n i z z a t o d a M s d I t a l i a a R o m a , d a l t i t o l o ' I n v e s t i n g f o r H e a l t h y A g e i n g ' , u n ' o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o t r a r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i , e s p e r t i c l i n i c i e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i s u l l e s t r a t e g i e p i ù e f f i c a c i p e r u n i n v e c c h i a m e n t o a t t i v o e i n s a l u t e . " C o n t i n u i a m o t u t t i a p e n s a r e d i e s s e r e g i o v a n i - a g g i u n g e C o n v e r s a n o - e d i n o n a v e r e r i s c h i o d i c o m p l i c a n z e p e r l e m a l a t t i e i n f e t t i v e , c h e h a n n o i n v e c e u n r u o l o c e n t r a l e a n c h e n e l l a p e r d i t a d e l l a m a s s a m u s c o l a r e . È u t i l e p e n s a r e c h e b a s t a n o s o l o 3 g i o r n i d i a l l e t t a m e n t o p e r u n a s e m p l i c e m a l a t t i a i n f e t t i v a , c h e p o t r e m m o p r e v e n i r e c o n u n a v a c c i n a z i o n e , p e r p e r d e r e u n c h i l o d i m a s s a m u s c o l a r e , t r a s f o r m a n d o u n a n z i a n o s a n o i n u n a n z i a n o d i s a b i l e . I l b e n e f i c i o e c o n o m i c o è p o i c h i a r i s s i m o , d a t o c h e p e r o g n i e u r o i n v e s t i t o i n p r e v e n z i o n e t r a m i t e i v a c c i n i n e r e c u p e r i a m o d a i 1 4 e i 3 0 n e g l i a n n i i m m e d i a t a m e n t e s u c c e s s i v i " .