R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n o s p a z i o p r i v i l e g i a t o d i c o n f r o n t o m u l t i d i s c i p l i n a r e t r a r i c e r c a t o r i n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i . E ' ' C u r a r e è p r e n d e r s i c u r a . A l i m e n t a z i o n e , b e n e s s e r e e s t i l i d i v i t a : l ' i m p e g n o d i A i l ' , t i t o l o d e l l a q u i n t a e d i z i o n e d e l C o n v e g n o n a z i o n a l e p r o m o s s o d a l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a c o n t r o l e u c e m i e , l i n f o m i e m i e l o m a , c h e s i è s v o l t o o g g i a R o m a . L ' i n c o n t r o - a p e r t o d a i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d e l m i n i s t r o d e l l ' A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a e n e r g e t i c a G i l b e r t o P i c h e t t o F r a t i n e d e l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e O r a z i o S c h i l l a c i - è s t a t o u n i n v i t o a l l a r i f l e s s i o n e c o l l e t t i v a , a l l a r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a e a l l ' a z i o n e c o n c r e t a p e r a g i r e s u s t i l i d i v i t a e , i n p a r t i c o l a r e , s u c o m e l ' a l i m e n t a z i o n e e g l i a p p r o p r i a t i p e r c o r s i n u t r i z i o n a l i p o s s a n o i n f l u e n z a r e i l d e c o r s o d e l l e p a t o l o g i e o n c o - e m a t o l o g i c h e . I n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o A i l è s t a t o p r e s e n t a t o i l ' M a n i f e s t o p e r l a t u t e l a d e l d i r i t t o u n i v e r s a l e a l l a s a l u t e e p e r l a c o s t r u z i o n e d i u n s i s t e m a s a n i t a r i o e q u o , e f f i c i e n t e e c e n t r a t o s u l l a p e r s o n a ' , u n d o c u m e n t o c h e m i r a a i n d i v i d u a r e i p r i n c i p i f o n d a m e n t a l i p e r g a r a n t i r e a t u t t i l ' e f f e t t i v o e s e r c i z i o d e l d i r i t t o a l l a s a l u t e . L a t u t e l a d e l l a s a l u t e e d e l b e n e s s e r e r i c h i e d e i n f a t t i u n i m p e g n o c o m u n e , c o n t i n u a t i v o e f o n d a t o s u s o l i d e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e , a t t r a v e r s o u n ' a z i o n e c o o r d i n a t a e c o n d i v i s a . A i l h a r i u n i t o a R o m a s t u d i o s i , m e d i c i , n u t r i z i o n i s t i , p s i c o l o g i , s o c i o l o g i d e l l ' a m b i e n t e e v o l o n t a r i d a t u t t a I t a l i a e d a l l ' e s t e r o p e r a v v i a r e u n c o n f r o n t o s u l l a s a l u t e c h e n o n p u ò e s s e r e r i d o t t a e s c l u s i v a m e n t e a u n a d i m e n s i o n e c l i n i c a . " C u r a r e s i g n i f i c a , p r i m a d i t u t t o , p r e n d e r s i c u r a d e l l e p e r s o n e n e l l a l o r o i n t e r e z z a - d i c h i a r a G i u s e p p e T o r o , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A i l - L a s a l u t e n o n p u ò e s s e r e r i d o t t a e s c l u s i v a m e n t e a u n f a t t o c l i n i c o , m a è i l r i s u l t a t o d i u n e q u i l i b r i o t r a c o r p o , m e n t e e a m b i e n t e . C o n q u e s t o c o n v e g n o A i l v u o l e r i a f f e r m a r e l ' i m p o r t a n z a d i a l i m e n t a z i o n e , b e n e s s e r e e s t i l i d i v i t a c o m e p i l a s t r i f o n d a m e n t a l i d e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i p a z i e n t i o n c o - e m a t o l o g i c i . E ' e s s e n z i a l e p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a d e l l a s a l u t e c h e u n i s c a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , s o s t e n i b i l i t à e r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e . S o l o a t t r a v e r s o l a c o l l a b o r a z i o n e t r a m e d i c i , i s t i t u z i o n i e c i t t a d i n i p o s s i a m o c o s t r u i r e u n m o d e l l o d i c u r a c h e m e t t a d a v v e r o a l c e n t r o l a p e r s o n a e i l s u o a m b i e n t e d i v i t a " . S e c o n d o i d a t i G l o b o c a n 2 0 2 2 , l a l e u c e m i a è t r a i 1 0 t u m o r i p i ù d i a g n o s t i c a t i a l m o n d o e r a p p r e s e n t a u n a d e l l e p r i n c i p a l i c a u s e d i m o r t e p e r c a n c r o , r i p o r t a l ' A i l . I n I t a l i a , s o l o n e l 2 0 2 2 s i s o n o r e g i s t r a t i o l t r e 1 0 m i l a n u o v i c a s i d i l e u c e m i a e p i ù d i 7 m i l a d e c e s s i . A q u e s t i s i a g g i u n g o n o q u a s i 6 . 3 0 0 n u o v i c a s i d i m i e l o m a m u l t i p l o . T u t t a v i a c ' è u n d a t o c h e a c c e n d e u n a s p e r a n z a : c i r c a i l 4 0 % d e i t u m o r i è p o t e n z i a l m e n t e p r e v e n i b i l e a g e n d o s u f a t t o r i d i r i s c h i o m o d i f i c a b i l i c o m e a l i m e n t a z i o n e , f u m o , a l c o l , e s e d e n t a r i e t à . S o n o q u e s t e l e l e v e s u c u i p o s s i a m o i n t e r v e n i r e p e r r i d u r r e l ’ i n c i d e n z a d i m o l t e p a t o l o g i e . I n q u e s t o c o n t e s t o , l ' a l i m e n t a z i o n e e m e r g e c o m e u n o s n o d o c r u c i a l e . I n I t a l i a p e r ò , o l t r e 6 m i l i o n i d i p e r s o n e v i v o n o i n p o v e r t à a l i m e n t a r e e n o n p o s s o n o p e r m e t t e r s i u n p a s t o p r o t e i c o o g n i 2 g i o r n i . L a q u a l i t à d e l c i b o n o n d i p e n d e s o l o d a c o s a m a n g i a m o , m a a n c h e d a c o m e q u e l c i b o v i e n e p r o d o t t o , c o n f e z i o n a t o , d i s t r i b u i t o . I t e m i a f f r o n t a t i n e l c o r s o d e l c o n v e g n o - i l l u s t r a u n a n o t a - h a n n o t o c c a t o q u e s t i o n i u r g e n t i c o m e l ' u s o e c c e s s i v o d i p e s t i c i d i i n a g r i c o l t u r a , l a p r e s e n z a d i s o s t a n z e t o s s i c h e n e i m a t e r i a l i p l a s t i c i d e l p a c k a g i n g e l a l e n t e z z a c o n c u i l ' U n i o n e e u r o p e a s i m u o v e v e r s o o b i e t t i v i c o n c r e t i , c o m e l a r i d u z i o n e d e l 5 0 % d e l l ' u s o d i p e s t i c i d i e n t r o i l 2 0 3 0 . I l d i b a t t i t o h a r i g u a r d a t o a n c h e l ' e s p o s i z i o n e c r o n i c a a p o l v e r i s o t t i l i , l ' i n q u i n a m e n t o u r b a n o , l a q u a l i t à d e l l ' a r i a e d e l l ' a c q u a . L ' i n c o n t r o s i è a r t i c o l a t o i n 2 a m p i e s e s s i o n i s c i e n t i f i c h e d e n s e d i c o n t e n u t i e a r r i c c h i t e d a t e s t i m o n i a n z e d a l t e r r i t o r i o . S u l c o n c e t t o d i ' B e n e s s e r e i n t e g r a t o ' è s t a t o d a t o s p a z i o a n c h e a l m o n d o d e l l a p e d i a t r i a , c o n i n t e r v e n t i d e d i c a t i a l l a d i e t a n e i b a m b i n i a f f e t t i d a l e u c e m i e e a l l a c r e s c e n t e i n c i d e n z a d e i t u m o r i p e d i a t r i c i i n I t a l i a . I n p a r t i c o l a r e , A u r e l i o A n g e l i n i , s o c i o l o g o d e l l ' a m b i e n t e e p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o n a z i o n a l e e d u c a z i o n e a l l a s o s t e n i b i l i t à a g e n d a 2 0 3 0 , h a a p e r t o i l a v o r i c o n u n i n t e r v e n t o d e d i c a t o a l l ' i m p a t t o a m b i e n t a l e e a l l a s a l u t e , m e t t e n d o i n e v i d e n z a c o m e l e c r i s i s a n i t a r i e e a m b i e n t a l e s o n o s e m p r e p i ù i n t e r c o n n e s s e . H e l l a s C e n a e S i m o n e L a n a t i , d e l l ' u n i v e r s i t à d i P a v i a e d e l l ' I c s M a u g e r i I r c c s d i P a v i a , h a n n o a p p r o f o n d i t o i l t e m a d e l l a n u t r i z i o n e c o m e p r e - a b i l i t a z i o n e . D a v i d e L e a r d i n i , o n c o e m a t o l o g i a p e d i a t r i c a d e l l ' I r c c s U n i v e r s i t à d i B o l o g n a , h a o f f e r t o s p u n t i s i g n i f i c a t i v i i n m e r i t o a l l a d i e t a e a l l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e n e i p a z i e n t i p e d i a t r i c i a f f e t t i d a p a t o l o g i e o n c o - e m a t o l o g i c h e , m e n t r e A n n a V i l l a r i n i , d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i P e r u g i a , h a i l l u s t r a t o i l r u o l o d e l l ' a l i m e n t a z i o n e n e i t u m o r i e m a t o l o g i c i , p o r t a n d o e v i d e n z e s u i b e n e f i c i d i u n a d i e t a a b a s e v e g e t a l e . G e m m a G a t t a , d e l l ' I s t i t u t o n a z i o n a l e t u m o r i d i M i l a n o , h a f a t t o i l p u n t o s u i t u m o r i p e d i a t r i c i i n I t a l i a , p r e s e n t a n d o d a t i c h e e v i d e n z i a n o u n ' i n c i d e n z a t u m o r a l e p e d i a t r i c a p i ù a l t a r i s p e t t o a l r e s t o d ' E u r o p a , p u r i n p r e s e n z a d i u n a s o p r a v v i v e n z a m a g g i o r e . M a r i a C h r i s t i n a C o x , d e l P o l i c l i n i c o T o r V e r g a t a d i R o m a , h a p r e s e n t a t o i r i s u l t a t i d i r i c e r c h e r i g u a r d a n t i i l r u o l o d e l l ' e s e r c i z i o f i s i c o n e l l a p r e v e n z i o n e t u m o r a l e , i n p a r t i c o l a r e p e r i t u m o r i d e l s a n g u e , d e l c o l o n , d e l l a m a m m e l l a , d e l l ' e n d o m e t r i o , d e l f e g a t o e d e i r e n i . A n t o n i o M o s c h e t t a , d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i B a r i ' A l d o M o r o ' , h a a f f r o n t a t o i l t e m a d e l c a n c r o c o m e m a l a t t i a d e l m e t a b o l i s m o . A c o n c l u d e r e l a s e s s i o n e è s t a t o F r a n c e s c o B r a n c a d e l l ' u n i v e r s i t à d i G i n e v r a , I n s t i t u t e o f G l o b a l H e a l t h , c h e h a t r a c c i a t o u n q u a d r o c o m p l e s s i v o d e l l e r a c c o m a n d a z i o n i d e l W o r l d H e a l t h O r g a n i z a t i o n e d e l W o r l d C a n c e r R e s e a r c h F u n d , f o r n e n d o s o l i d e e v i d e n z e a s o s t e g n o d i s c e l t e a l i m e n t a r i s a n e e d i p o l i t i c h e p u b b l i c h e m i r a t e a g a r a n t i r e l a d i s p o n i b i l i t à e l ' a c c e s s i b i l i t à d i a l i m e n t i s a l u t a r i . N e u r o s c i e n z e , p o l i t i c h e a l i m e n t a r i , a g r i c o l t u r a s o s t e n i b i l e , g i u s t i z i a s o c i a l e s o n o s t a t i a l c e n t r o d i u n ' a l t r a s e s s i o n e i n c u i s o n o i n t e r v e n u t i V i n c e n z o R u s s o e d E l e o n o r a B r i v i o d e l l ' u n i v e r s i t à I u l m , c h e h a n n o i l l u s t r a t o i c o n t r i b u t i d e l l e n e u r o s c i e n z e , f o r n e n d o s t r u m e n t i u t i l i a c o m p r e n d e r e l e t e c n i c h e d i n u d g i n g a p p l i c a t e a l l a p r o m o z i o n e d e l l a s a l u t e . E l v i r a T u l i m i e r i , p s i c o - o n c o l o g a e p r e s i d e n t e A i l S a l e r n o , h a a p p r o f o n d i t o i l t e m a d e l p o t e n z i a m e n t o d e l l e l i f e s k i l l s n e g l i s t u d e n t i d e l l e s c u o l e s u p e r i o r i , f i n a l i z z a t o a p r o m u o v e r e s a l u t e e b e n e s s e r e , n o n c h é l a s e n s i b i l i z z a z i o n e v e r s o l a c u l t u r a d e l l a d o n a z i o n e e d e l v o l o n t a r i a t o . P a o l o G u a r n a c c i a , d e l l ' u n i v e r s i t à d i C a t a n i a , h a a f f r o n t a t o i l t e m a d e l l a t r a n s i z i o n e a g r o e c o l o g i c a . L i g i a J . D o m i n g u e z R o d r i g u e z , d e l l ' u n i v e r s i t à K o r e d i E n n a , h a i l l u s t r a t o c o m e u n a d i e t a e q u i l i b r a t a e a n t i n f i a m m a t o r i a p o s s a m o d u l a r e i l m i c r o a m b i e n t e t u m o r a l e , r i d u c e n d o l ' i n f i a m m a z i o n e s i s t e m i c a e s o s t e n e n d o i l s i s t e m a i m m u n i t a r i o , e l e m e n t i c r u c i a l i n e l l a g e s t i o n e d e l l e m a l a t t i e o n c o - e m a t o l o g i c h e . L u c a D a c o n t o , d e l l ' u n i v e r s i t à d i M i l a n o - B i c o c c a , h a d i s c u s s o i l r u o l o d e l l ' a m b i e n t e a l i m e n t a r e u r b a n o e d e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a . A n d r e a P e z z a n a , d e l l ' A s l C i t t à d i T o r i n o , h a o f f e r t o s p u n t i s i g n i f i c a t i v i s u l l ' a p p r o c c i o O n e H e a l t h , p r o p o n e n d o u n r i p e n s a m e n t o c o m p l e s s i v o d e l l ' i n t e r a f i l i e r a a l i m e n t a r e . A c o n c l u d e r e l a s e s s i o n e è s t a t a M a r i a B e n e d e t t a D o n a t i , e p i d e m i o l o g a d e l l a F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i , c h e h a t r a t t a t o i l t e m a ' A l i m e n t a z i o n e e t u m o r i ' . N o n s o n o m a n c a t e l e t e s t i m o n i a n z e d a l l e s e z i o n i p r o v i n c i a l i A i l , c h e o g n i g i o r n o p o r t a n o a v a n t i p r o g e t t i c o n c r e t i a l f i a n c o d e i p a z i e n t i . D a i s e r v i z i d i n u t r i z i o n e c l i n i c a a l s u p p o r t o p s i c o l o g i c o , d a l l a p r o m o z i o n e d e l l a c u l t u r a d e l l a d o n a z i o n e a l s o s t e g n o n e i p e r c o r s i t e r a p e u t i c i : l e e s p e r i e n z e p r e s e n t a t e d e l l e s e z i o n i A i l d i S a l e r n o , L e c c e , G e n o v a - S a v o n a - I m p e r i a , P a d o v a e P a l e r m o - T r a p a n i r a c c o n t a n o u n ' I t a l i a s o l i d a l e , a t t e n t a e i m p e g n a t a , r i m a r c a l ' a s s o c i a z i o n e . S o n o s t o r i e d i c u r a q u o t i d i a n a , d o v e l a s c i e n z a i n c o n t r a l ' u m a n i t à . P r o g e t t i c o m e ' S t a i b e n e 3 . 0 P l u s ' p e r i b a m b i n i , ' T r o t u l a ' p e r i l c o n t r a s t o a l l a m a l n u t r i z i o n e e ' A i l y ' , u n a A a p p p e n s a t a p e r a c c o m p a g n a r e i p a z i e n t i e m a t o l o g i c i , d i m o s t r a n o c o m e i l v o l o n t a r i a t o e i l p r e n d e r s i c u r a p o s s a n o d a v v e r o f a r e l a d i f f e r e n z a , a n c h e e s o p r a t t u t t o n e l l a s a n i t à . I l C o n v e g n o n a z i o n a l e A i l - c o n c l u d e l a n o t a - è o r g a n i z z a t o c o n i l p a t r o c i n i o d i : m i n i s t e r o d e l l ' A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a e n e r g e t i c a , I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à , S p o r t e S a l u t e , C o n i C o m i t a t o o l i m p i c o n a z i o n a l e i t a l i a n o , I s p r a I s t i t u t o s u p e r i o r e p e r l a p r o t e z i o n e e l a r i c e r c a a m b i e n t a l e , S i s t e m a n a z i o n a l e p e r l a p r o t e z i o n e d e l l ' a m b i e n t e , R e g i o n e L a z i o e C o m u n e d i R o m a . S i è a v v a l s o i n o l t r e d e l p a t r o c i n i o d i : S i e S o c i e t à i t a l i a n a d i e m a t o l o g i a , S i e s S o c i e t à i t a l i a n a d i e m a t o l o g i a s p e r i m e n t a l e , A i e o p A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i e m a t o l o g i a e o n c o l o g i a p e d i a t r i c a , F i l F o n d a z i o n e i t a l i a n a l i n f o m i , F o n d a z i o n e G i m e m a G r u p p o i t a l i a n o m a l a t t i e e m a t o l o g i c h e d e l l ' a d u l t o F r a n c o M a n d e l l i , e G i t m o G r u p p o i t a l i a n o p e r i l t r a p i a n t o d i m i d o l l o o s s e o , c e l l u l e s t a m i n a l i e m o p o i e t i c h e e t e r a p i a c e l l u l a r e .