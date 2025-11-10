M i l a n o , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S t a t e l i t i g a n d o c o n l e s o c i e t à d i g a s , e l e t t r i c i t à o a c q u a e n o n r i u s c i t e a d u s c i r n e ? P r o v a t e c o n i l s e r v i z i o d i c o n c i l i a z i o n e d i A r e r a l ' A u t o r i t à d i R e g o l a z i o n e p e r E n e r g i a R e t i e A m b i e n t e . E ' u n o s t r u m e n t o m e s s o a d i s p o s i z i o n e d e i c o n s u m a t o r i p e r r i s o l v e r e i n m a n i e r a s e m p l i c e e v e l o c e e v e n t u a l i c o n t r o v e r s i e c o n g l i o p e r a t o r i c h e f o r n i s c o n o s e r v i z i d i e n e r g i a e l e t t r i c a , g a s n a t u r a l e , s e r v i z i i d r i c i e t e l e c a l o r e . L a n o r m a t i v a s t a b i l i s c e c h e i l t e n t a t i v o d i c o n c i l i a z i o n e è o b b l i g a t o r i o p e r i c l i e n t i o u t e n t i d i t u t t i i s e t t o r i r e g o l a t i , a d e c c e z i o n e d e l s e t t o r e d e i r i f i u t i u r b a n i , p e r i l q u a l e i l t e n t a t i v o è f a c o l t a t i v o e a l t e r n a t i v o a l r e c l a m o d i s e c o n d a i s t a n z a a l l o S p o r t e l l o , s u l l a b a s e d i u n a d i s c i p l i n a t r a n s i t o r i a . S o n o e s c l u s e d a l S e r v i z i o d i C o n c i l i a z i o n e : l e t e m a t i c h e r e l a t i v e a l l e s o l e q u e s t i o n i t r i b u t a r i e e f i s c a l i ; o g g e t t o d i p r o c e d u r e S m a r t H e l p o i n t e m a d i b o n u s s o c i a l e i d r i c o o r i f i u t i , f a t t i s a l v i e v e n t u a l i r i s a r c i m e n t i ; c h e i l c l i e n t e / u t e n t e n o n p o t r e b b e e v e n t u a l m e n t e p r e s e n t a r e i n g i u d i z i o p e r c h é è i n t e r v e n u t a l a p r e s c r i z i o n e ; p e r l e q u a l i s o n o s t a t e p r o m o s s e a z i o n i i n i b i t o r i e , a z i o n i d i c l a s s e e a l t r e a z i o n i a t u t e l a d e g l i i n t e r e s s i c o l l e t t i v i d e i c o n s u m a t o r i e d e g l i u t e n t i a t t i v a t e d a A s s o c i a z i o n i d e i C o n s u m a t o r i ; r e l a t i v e a l l a q u a l i t à d e l l ' a c q u a . P e r i l s e t t o r e e l e t t r i c o p o s s o n o a t t i v a r e l a p r o c e d u r a t u t t i i c l i e n t i d o m e s t i c i e i c l i e n t i n o n d o m e s t i c i c o n n e s s i i n b a s s a t e n s i o n e e m e d i a t e n s i o n e . P e r i l s e t t o r e d e l g a s l a p o s s o n o a t t i v a r e t u t t i i c l i e n t i d o m e s t i c i e i c l i e n t i n o n d o m e s t i c i , s i a d i g a s n a t u r a l e c h e d i g a s d i v e r s i d a g a s n a t u r a l e d i s t r i b u i t i a m e z z o d i r e t i u r b a n e , c o n n e s s i i n b a s s a p r e s s i o n e . G l i s t e s s i c r i t e r i v a l g o n o a n c h e p e r i c l i e n t i 2 d u a l f u e l ” e c i o è c o l o r o c h e h a n n o s o t t o s c r i t t o u n u n i c o c o n t r a t t o p e r l a f o r n i t u r a d i l u c e e g a s , P e r i l s e t t o r e i d r i c o l a p u ò a t t i v a r e l ' u t e n t e f i n a l e , o s s i a l a p e r s o n a f i s i c a o g i u r i d i c a c h e a b b i a s t i p u l a t o o c h e i n t e n d a s t i p u l a r e u n c o n t r a t t o d i f o r n i t u r a p e r u s o p r o p r i o d i u n o o p i ù s e r v i z i d e l S I I ( l ' i n s i e m e d e i s e r v i z i p u b b l i c i d i a c q u e d o t t o , f o g n a t u r a e d e p u r a z i o n e , o v v e r o c i a s c u n o d e i s u d d e t t i s i n g o l i s e r v i z i ) . P e r i l s e t t o r e d e l t e l e c a l o r e l a p u ò a t t i v a r e l ' u t e n t e f i n a l e , o s s i a l a p e r s o n a f i s i c a o g i u r i d i c a c h e a b b i a s t i p u l a t o o c h e i n t e n d a s t i p u l a r e u n c o n t r a t t o d i f o r n i t u r a p e r u s o p r o p r i o d i u n o o p i ù s e r v i z i d e l t e l e c a l o r e ( i l s e r v i z i o r e l a t i v o a d u n a q u a l s i a s i d e l l e a t t i v i t à d i d i s t r i b u z i o n e , d i m i s u r a e d i v e n d i t a d i e n e r g i a t e r m i c a a m e z z o d i r e t i , o a n c h e r e l a t i v o a p i ù d i u n a d i q u e s t e a t t i v i t à ) , c o n e s c l u s i o n e d e g l i u t e n t i c o n u n a p o t e n z a c o n t r a t t u a l i z z a t a o c o n v e n z i o n a l e s u p e r i o r e a 3 5 0 k W o d e i r i c h i e d e n t i u n a l l a c c i a m e n t o c o n p o t e n z a s u p e r i o r e a l m e d e s i m o v a l o r e . A n c h e p e r i l s e t t o r e d e i r i f i u t i u r b a n i p u ò a t t i v a r e l a p r o c e d u r a l ' u t e n t e f i n a l e , o s s i a l a p e r s o n a f i s i c a o g i u r i d i c a c h e è o s a r à i n t e s t a t a r i a d e l d o c u m e n t o d i r i s c o s s i o n e . L e u t e n z e c o n d o m i n i a l i s o n o a t u t t i g l i e f f e t t i e q u i p a r a t e a l l e u t e n z e f i n a l i . L a p r o c e d u r a c o n c i l i a t i v a s i s v o l g e e s c l u s i v a m e n t e i n s t a n z a v i r t u a l e o t r a m i t e c a l l c o n f e r e n c e , n e l l e d a t e e o r a r i s t a b i l i t i d a l S e r v i z i o , a l l a p r e s e n z a d i u n c o n c i l i a t o r e c h e f u n g e d a f a c i l i t a t o r e t e r z o e i m p a r z i a l e . I l c o n c i l i a t o r e a i u t a l e p a r t i n e l l a r i c e r c a d i u n a c c o r d o e q u o e c o n d i v i s o . D u r a n t e i l p r o c e s s o d i c o n c i l i a z i o n e , è i m p o r t a n t e s a p e r e c h e s o l o l ’ a c c o r d o s o t t o s c r i t t o d a v a n t i a l S e r v i z i o n e l l e f o r m e p r e v i s t e d a l l a r e g o l a z i o n e A r e r a h a v a l o r e d i t i t o l o e s e c u t i v o , o v v e r o p u ò e s s e r e u t i l i z z a t o p e r i n i z i a r e l ’ e s e c u z i o n e f o r z a t a e d è c o n d i z i o n e p e r l ’ a p p l i c a z i o n e d e l l e s a n z i o n i p r e v i s t e d a l l ’ o r d i n a m e n t o g i u r i d i c o i n c a s o d i i n a d e m p i m e n t o . L e p a r t i m a n t e n g o n o c o m u n q u e i l d i r i t t o d i g e s t i r e e v e n t u a l i p r o b l e m a t i c h e a n c h e a t t r a v e r s o p r o c e d u r e a l t e r n a t i v e a l S e r v i z i o d e l l ’ A u t o r i t à , p u r c h é c i ò a v v e n g a i n m a n i e r a t r a s p a r e n t e e c o n s a p e v o l e p e r i l c o n s u m a t o r e . T u t t a v i a , l a r i s o l u z i o n e d i u n a c o n t r o v e r s i a g i à p e n d e n t e p r e s s o i l S e r v i z i o c o m p o r t a a u t o m a t i c a m e n t e l a c e s s a z i o n e d e l l a m a t e r i a d e l c o n t e n d e r e e l a c o n s e g u e n t e r i n u n c i a a l l a d o m a n d a p r e s e n t a t a d a l c l i e n t e . T u t t i g l i o p e r a t o r i d i e n e r g i a e l e t t r i c a e g a s ( v e n d i t o r i e d i s t r i b u t o r i ) , i g e s t o r i d e l s e r v i z i o i d r i c o i n t e g r a t o e g l i o p e r a t o r i d e l t e l e c a l o r e s o n o t e n u t i a p a r t e c i p a r e a l t e n t a t i v o d i c o n c i l i a z i o n e . L a p a r t e c i p a z i o n e d e i g e s t o r i n e l s e t t o r e d e i r i f i u t i u r b a n i è f a c o l t a t i v a s u l l a b a s e d i u n a d i s c i p l i n a t r a n s i t o r i a . I l g e s t o r e c o m u n i c a l a p a r t e c i p a z i o n e e n t r o 5 g i o r n i a n t e c e d e n t i a l l a d a t a d e l l ' i n c o n t r o ; n e l c a s o d i d i c h i a r a z i o n e e s p l i c i t a d i n o n v o l e r p a r t e c i p a r e a l l a p r o c e d u r a o i n m a n c a n z a d i c o n f e r m a d e l l a p a r t e c i p a z i o n e , l a p r o c e d u r a è a r c h i v i a t a . I l S e r v i z i o d i C o n c i l i a z i o n e p r e v e d e c h e l a p r o c e d u r a s i c o n c l u d a e n t r o u n m a s s i m o d i 9 0 g i o r n i s o l a r i d a l l a r i c e z i o n e d e l l a r i c h i e s t a c o m p l e t a d i t u t t a l a d o c u m e n t a z i o n e n e c e s s a r i a . Q u e s t o t e r m i n e p u ò e s s e r e p r o r o g a t o f i n o a u n m a s s i m o d i 6 0 g i o r n i a g g i u n t i v i i n c a s i d i p a r t i c o l a r e c o m p l e s s i t à o s u r i c h i e s t a c o n g i u n t a e m o t i v a t a d e l l e p a r t i . L a d u r a t a e f f e t t i v a d e l l a p r o c e d u r a d i p e n d e d a l l a d i s p o n i b i l i t à d e l l e p a r t i c o i n v o l t e e d a l l a v e l o c i t à c o n c u i v e n g o n o p r e s e n t a t e l e i n f o r m a z i o n i e l a d o c u m e n t a z i o n e r i c h i e s t e d a l S e r v i z i o . I l S e r v i z i o d i C o n c i l i a z i o n e A R E R A r a p p r e s e n t a u n ’ a l t e r n a t i v a e f f i c a c e e g r a t u i t a a l r i c o r s o p r e s s o l e a u t o r i t à g i u d i z i a r i e o r d i n a r i e . I p r i n c i p a l i v a n t a g g i i n c l u d o n o l a g r a t u i t à p e r i l c o n s u m a t o r e , l a v e l o c i t à d i r i s o l u z i o n e , l a s e m p l i c i t à d e l l a p r o c e d u r a g u i d a t a o n l i n e , l ’ e f f i c a c i a d e l l ’ a c c o r d o r a g g i u n t o c h e h a v a l o r e d i t i t o l o e s e c u t i v o , e l ’ a s s i s t e n z a d i u n c o n c i l i a t o r e t e r z o e i m p a r z i a l e . Q u e s t o s t r u m e n t o s i c o n f i g u r a c o m e u n a s o l u z i o n e a c c e s s i b i l e e p r o f e s s i o n a l e p e r l a r i s o l u z i o n e d i c o n t r o v e r s i e n e i s e t t o r i e n e r g e t i c i e i d r i c i , r a p p r e s e n t a n d o s p e s s o l a p r i m a s c e l t a c o n s i g l i a b i l e p r i m a d i i n t r a p r e n d e r e a z i o n i l e g a l i p i ù c o m p l e s s e e c o s t o s e . N e l 2 0 2 4 , i l S e r v i z i o c o n c i l i a z i o n e h a r i c e v u t o 3 4 . 5 6 4 d o m a n d e ( + 6 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 ) . I l 3 8 % d e l l e d o m a n d e d i c o n c i l i a z i o n e è s t a t o p r e s e n t a t o d a d e l e g a t i d i c l i e n t i o u t e n t i f i n a l i d i v e r s i d a l l e a s s o c i a z i o n i r a p p r e s e n t a t i v e d e l l a c l i e n t e l a d o m e s t i c a e n o n d o m e s t i c a , i l 3 3 % d i r e t t a m e n t e d a i c l i e n t i i n t e r e s s a t i m e n t r e u n a q u o t a p a r i a l 2 9 % d a d e l e g a t i d e l l e a s s o c i a z i o n i C N C U . P e r q u a n t o r i g u a r d a i s e t t o r i , p r e v a l g o n o e l e t t r i c i t à ( 1 3 . 8 2 6 ) e g a s ( 1 1 . 4 0 7 ) ; s e g u o n o i l s e t t o r e i d r i c o e i l d u a l f u e l ( u n i c a b o l l e t t a p e r l u c e e g a s ) c o n , r i s p e t t i v a m e n t e , 5 . 1 8 5 e 3 . 8 0 3 d o m a n d e , i n f i n e l e p r a t i c h e a t t i v a t e d a i p r o s u m e r ( i p r o d u t t o r i - c o n s u m a t o r i d i e n e r g i a e l e t t r i c a ( 3 4 6 ) e t e l e c a l o r e ( 4 4 ) . I l t a s s o d i a c c o r d o s i r i d u c e a l 6 3 % ( 7 0 % n e l 2 0 2 3 ) c o n u n t e m p o m e d i o d i c o n c l u s i o n e d i 5 7 g i o r n i ( u n g i o r n o i n p i ù r i s p e t t o a l 2 0 2 3 ) . G u a r d a n d o a i t r e p r i n c i p a l i s e t t o r i p e r n u m e r o d i d o m a n d e , è i l s e t t o r e i d r i c o a r e g i s t r a r e i l t a s s o d i a c c o r d o m a g g i o r e ( 6 6 % ) , s e g u i t o d a l g a s ( 6 3 % e d a l l ’ e l e t t r i c o ( 5 9 % ) . N e l 2 0 2 4 è d i c i r c a 2 3 m i l i o n i d i e u r o l a “ c o m p e n s a t i o n ” , o s s i a i l c o r r i s p e t t i v o e c o n o m i c o o t t e n u t o d a i c l i e n t i o u t e n t i f i n a l i m e d i a n t e l ’ a c c o r d o d i c o n c i l i a z i o n e ( s o t t o f o r m a d i v a l o r e r e c u p e r a t o a n c h e r i s p e t t o a l v a l o r e d e l l a c o n t r o v e r s i a o p p u r e d i r i m b o r s i , i n d e n n i z z i , r i c a l c o l o d i f a t t u r a z i o n i e r r a t e , r i n u n c i a a s p e s e e i n t e r e s s i m o r a t o r i e c c . ) . l i n k p a g i n a d e d i c a t a s u l s i t o a r e r a h t t p s : / / w w w . a r e r a . i t / c o n s u m a t o r i / c o n c i l i a z i o n e