R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l n u o v o C c n l T l c r a p p r e s e n t a u n p u n t o d i s v o l t a p e r l a f i l i e r a d e l l e t e l e c o m u n i c a z i o n i p e r c h é g u a r d a a v a n t i e m e t t e a l c e n t r o i l v a l o r e d e l l e p e r s o n e . È u n c o n t r a t t o d i t r a s f o r m a z i o n e c h e n a s c e d a u n d i a l o g o s e r i o e r e s p o n s a b i l e , e c h e t e s t i m o n i a l a g r a n d e r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e d e l n o s t r o s e t t o r e : n o n o s t a n t e u n m e r c a t o c h e n o n è a n c o r a u s c i t o d a l l a c r i s i , l e i m p r e s e h a n n o s c e l t o d i f a r e l a l o r o p a r t e , a n c h e i n c o e r e n z a c o n g l i i n t e r v e n t i p r e v i s t i d a l G o v e r n o n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o , c h e p r e v e d e m i s u r e d i a g e v o l a z i o n e f i s c a l e p e r i n c r e m e n t i e c o n o m i c i r i c o n o s c i u t i d a i r i n n o v i c o n t r a t t u a l i . T u t t a v i a , q u e s t o i m p e g n o d e v e e s s e r e a c c o m p a g n a t o d a p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i c o e r e n t i e d i l u n g o p e r i o d o : s e n z a u n c a m b i a m e n t o s t r u t t u r a l e n e l l e p o l i t i c h e d e l S i s t e m a P a e s e , o g n i s f o r z o d e l l e i m p r e s e r i s c h i a d i e s s e r e v a n o " . A d a f f e r m a r l o è i l p r e s i d e n t e d i A s s t e l , P i e t r o L a b r i o l a , c o m m e n t a n d o i l r i n n o v o d e l C o n t r a t t o C o l l e t t i v o N a z i o n a l e d i L a v o r o d e l l e T e l e c o m u n i c a z i o n i . " L e t e l e c o m u n i c a z i o n i - s o t t o l i n e a L a b r i o l a - s o n o u n a c o m p o n e n t e s t r a t e g i c a d e l l ’ e c o n o m i a i t a l i a n a – o l t r e 2 0 0 m i l a o c c u p a t i , p i ù d e l 6 % d e l P i l e i n v e s t i m e n t i p e r o l t r e 1 1 4 m i l i a r d i d i e u r o d a l 2 0 1 0 – e m e r i t a n o u n a v i s i o n e d i p o l i t i c a i n d u s t r i a l e c h e n e r i c o n o s c a i l r u o l o c e n t r a l e p e r l a c o m p e t i t i v i t à n a z i o n a l e . È i l m o m e n t o d i a g i r e c o n c o e r e n z a e v i s i o n e , p e r f a r e d e l l a n o s t r a f i l i e r a u n o d e i m o t o r i d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e e d e l l a c r e s c i t a d e l P a e s e " . " Q u e s t o r i n n o v o , r i l e v a L a u r a D i R a i m o n d o , D i r e t t r i c e G e n e r a l e d i A s s t e l , " m e t t e a d i s p o s i z i o n e s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r g o v e r n a r e l e t r a s f o r m a z i o n i i n a t t o . I l n u o v o m o d e l l o d i c l a s s i f i c a z i o n e d e l p e r s o n a l e , b a s a t o s u l l e A r e e P r o f e s s i o n a l i , s u p e r a i v e c c h i l i v e l l i e v a l o r i z z a l e c o m p e t e n z e , l ’ o c c u p a b i l i t à , c o l l e g a n d o i n m o d o p i ù d i r e t t o l e r e s p o n s a b i l i t à a i p e r c o r s i d i c r e s c i t a . P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e è s t a t a r i s e r v a t a a l c o m p a r t o C r m / B p o , p e r i l q u a l e n a s c e u n ’ a r e a c o n t r a t t u a l e d e d i c a t a , p e r c o n t r a s t a r e i f e n o m e n i d i d u m p i n g c o n t r a t t u a l e , c h e i n t r o d u c e m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à o r g a n i z z a t i v a e s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a , a s s i c u r a n d o c o n t i n u i t à o c c u p a z i o n a l e a t t r a v e r s o u n a r e v i s i o n e d e l l a c l a u s o l a s o c i a l e . I l c o n t r a t t o i n n o v a a n c h e i n m a t e r i a d i w e l f a r e r a f f o r z a n d o l a p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e e l a s a n i t à i n t e g r a t i v a d i s e t t o r e , p r e v e d e n d o n u o v i p e r m e s s i p e r g e n i t o r i a l i t à , v i o l e n z a d i g e n e r e e b i s o g n i e d u c a t i v i s p e c i a l i e p o t e n z i a n d o i l l a v o r o a g i l e , r e n d e n d o l o p i ù i n c l u s i v o e o r i e n t a t o a r i s u l t a t i m i s u r a b i l i . I n f i n e , s i è s c e l t o d i c r e a r e u n a c o r r e l a z i o n e t r a i p r i n c i p i E s g ( E n v i r o n m e n t a l , S o c i a l , G o v e r n a n c e ) e g l i i s t i t u t i d e l C c n l c o n s o l i d a n d o l a v i s i o n e c o n d i v i s a d e l l a v o r o f o n d a t o s u s o s t e n i b i l i t à , p a r t e c i p a z i o n e e r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e " .