M i l a n o , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I l c o n t e s t o g e o p o l i t i c o c r e a s u l c o n s u m a t o r e u n e f f e t t o d e p r e s s i v o . V i v i a m o u n m o m e n t o d i i n c e r t e z z a d i f f i c i l e d a e v i t a r e p e r q u e s t o d o b b i a m o p r o v a r e a d a d a t t a r c i e s v i l u p p a r e c a p a c i t à d i r e s i l i e n z a ” . S o n o l e p a r o l e d i N a t h a l i e T o c c i , d i r e t t r i c e I s t i t u t o a f f a r i i n t e r n a z i o n a l i , o s p i t e a l p r i m o “ F o r u m d e l l a d i s t r i b u z i o n e m o d e r n a 2 0 2 5 . I l r e t a i l n e l l ’ e c o n o m i a d e l P a e s e : m e r c a t i , t e c n o l o g i a e s o c i e t à ” , o r g a n i z z a t o a M i l a n o d a F e d e r d i s t r i b u z i o n e - L e a z i e n d e d e l l a d i s t r i b u z i o n e m o d e r n a . " I l g r a n d e t e m a è c a p i r e l a m i s u r a i n c u i i c o n f l i t t i i n c o r s o p o s s a n o i m p a t t a r e s u l l e c a t e n e d e l v a l o r e e d e l l ' o f f e r t a . D a l l ' a l t r a p a r t e q u e s t o c l i m a d i c r e s c e n t e r i s c h i o , d i c r e s c e n t e i n s i c u r e z z a e d i c r e s c e n t e i n c e r t e z z a p o r t a u n e f f e t t o d e p r e s s i v o v e r s o i l c o n s u m a t o r e c h e t e n d e a d e s s e r e a v v e r s o a l r i s c h i o e t u t t o q u e s t o p o r t a a u n c a l o a n c h e s u l l a t o d e l l a d o m a n d a " c o n c l u d e .