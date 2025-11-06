R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S c o l a r i z z a t i , n a t i v i d i g i t a l i e a c a s a c o n m a m m a e p a p à ; v i a g g i e p a s s i o n i t r a i l o r o o b i e t t i v i : s o n o i d i c i o t t e n n i d i o g g i . G i u n t a a 1 8 a n n i d a l l a s u a n a s c i t a , S u b i t o , p i a t t a f o r m a i t a l i a n a d i r e - c o m m e r c e , h a v o l u t o i n d a g a r e c h i s o n o i r a g a z z i n a t i n e l 2 0 0 7 . P e r c a p i r e l e l o r o a b i t u d i n i e p a s s i o n i , f o t o g r a f a r n e i d e n t i t à , v a l o r i e c o m p o r t a m e n t i è n a t a l a r i c e r c a ' C o s a v u o l d i r e a v e r e 1 8 a n n i o g g i ' , s v i l u p p a t a d a F u t u r e C o n c e p t L a b e a n a l i z z a t a d a l s u o p r e s i d e n t e , i l s o c i o l o g o F r a n c e s c o M o r a c e . " F e s t e g g i a r e i 1 8 a n n i d i S u b i t o g u a r d a n d o a i d i c i o t t e n n i d i o g g i , n o s t r i c o e t a n e i , c i p e r m e t t e d i c o m p r e n d e r e a n c o r a m e g l i o i l f u t u r o c h e s t i a m o c o s t r u e n d o i n s i e m e " , d i c h i a r a G i u s e p p e P a s c e r i , C e o d i S u b i t o . I n I t a l i a , i r a g a z z i n a t i n e l 2 0 0 7 s o n o 5 8 8 m i l a r i p a r t i t i q u a s i e q u a m e n t e t r a m a s c h i ( 5 2 % ) e f e m m i n e ( 4 8 % ) . L a q u a s i t o t a l i t à v i v e a n c o r a i n f a m i g l i a ( 9 8 % ) e o l t r e t r e q u a r t i ( 7 6 % ) s o n o s t u d e n t i . D a u n p u n t o d i v i s t a g e o g r a f i c o , l a p r e s e n z a p i ù c o n s i s t e n t e s i r e g i s t r a n e l N o r d I t a l i a ( 2 6 , 5 % ) . I 1 8 e n n i d i o g g i s o n o n a t i v i d i g i t a l i . O g g i , i l 6 8 , 3 % d i l o r o f r e q u e n t a r e g o l a r m e n t e i s o c i a l , p e r l o r o u n l u o g o d i s o c i a l i z z a z i o n e r e a l e t r a p a r i , c o n l e s u e s p e c i f i c i t à m a a l l o s t e s s o t e m p o c o n l o s t e s s o v a l o r e d e l l ’ i n c o n t r o d i p e r s o n a . N o n o s t a n t e q u e s t o , s o l o l ’ 8 , 4 % a t t r i b u i s c e i m p o r t a n z a a l l a p o p o l a r i t à : p e r i g i o v a n i c o n t a n o l e r e l a z i o n i v e r e , i r a p p o r t i u m a n i c h e s i c r e a n o , i c o n t e n u t i f r u i t i e n o n i n u m e r i . “ I n o s t r i g i o v a n i n o n s o n o s c h i a v i d e i s o c i a l n e t w o r k , a n z i : l i u s a n o i n m o d o c o n s a p e v o l e e c r i t i c o , c o n o s c o n o b e n e i l r i s c h i o d e l f u r t o d e i d a t i e i l c y b e r b u l l i s m o - d i c h i a r a F r a n c e s c o M o r a c e , p r e s i d e n t e d i F u t u r e C o n c e p t L a b - N o n s o n o d e g l i s p r o v v e d u t i ; d e s i d e r a n o v i v e r e n e l l a r e a l t à s e r v e n d o s i d e l b u o n o p o r t a t o d a l l ’ e s s e r e p e r e n n e m e n t e o n l i n e ; s a n n o r i c o n o s c e r e e v a l u t a r e i c o n t e n u t i d a f r u i r e e q u e s t o l i r e n d e e s t r e m a m e n t e a t t e n t i ” . A l l o s t e s s o t e m p o , i l v a l o r e c h e a t t r i b u i s c o n o a l ' m o n d o r e a l e ' r i m a n e a l t i s s i m o , t a n t o c h e i l 7 1 % d i c h i a r a d i i n c o n t r a r e g l i a m i c i q u o t i d i a n a m e n t e o p i ù v o l t e a l l a s e t t i m a n a . I l s o g n o d a r e a l i z z a r e s u b i t o : i l v i a g g i o . R a g g i u n t i i 1 8 a n n i , p a r t i r e r a p p r e s e n t a i l m o d o p i ù n a t u r a l e p e r a f f e r m a r e l a p r o p r i a i n d i p e n d e n z a e m e t t e r s i a l l a p r o v a f u o r i d a l c o n t e s t o f a m i l i a r e . N o n a c a s o , t r a l e a s p i r a z i o n i p i ù f o r t i e m e r g o n o p r o p r i o q u e l l e l e g a t e a l l o s p o s t a r s i e a l l ’ e s p l o r a r e : i l 2 9 , 2 % s o g n a d i p o t e r v i a g g i a r e t u t t o l ’ a n n o , i l 2 6 , 1 % d e s i d e r a u n a v a c a n z a i n u n a l t r o c o n t i n e n t e e i l 2 2 , 9 % v o r r e b b e f a r e u n ’ e s p e r i e n z a d i s t u d i o a l l ’ e s t e r o . G u a r d a n d o a l f u t u r o , s o n o d i v e r s e l e p a u r e e l e a n s i e c h e e m e r g o n o . P r i m o s u t u t t i , i l t i m o r e d i u n a d i f f i c i l e s i t u a z i o n e f a m i l i a r e ( 6 3 , 1 % ) , s e g u i t o d a q u e l l o d e l l a s o l i t u d i n e e i n g e n e r a l e d i n o n e s s e r e a b b a s t a n z a c i r c o n d a t i d a a m i c i ( 5 4 , 5 % ) ; a l t e r z o p o s t o l a p a u r a d i n o n r a g g i u n g e r e o b i e t t i v i e a s p e t t a t i v e p e r s o n a l i o c h e i g e n i t o r i h a n n o r i p o s t o i n l o r o ( 5 4 , 4 % ) . “ L e l o r o i n s i c u r e z z e p e r s o n a l i e s o c i a l i s e m b r a n o a n d a r e d i p a r i p a s s o c o n u n a v i s i o n e c r i t i c a m a n o n c o n f l i t t u a l e d e l m o n d o a d u l t o , d i c u i s e n t o n o f o r t e i l p e s o d e l l e a s p e t t a t i v e - c o m m e n t a F r a n c e s c o M o r a c e - P i ù c h e u n o s c o n t r o d i v a l o r i , e m e r g e l a r i c e r c a d i c o e r e n z a e a u t e n t i c i t à . I n f a t t i , n o n m e t t o n o i n d i s c u s s i o n e i v a l o r i , a n z i , s p e s s o s i r i v e l a n o p i ù t r a d i z i o n a l i s t i p e r g u s t i e s t i l e d i v i t a r i s p e t t o a i l o r o g e n i t o r i , m a c r i t i c a n o i c o m p o r t a m e n t i i n c o e r e n t i d e l l e g e n e r a z i o n i p r e c e d e n t i ” . G u a r d a n d o a l l e s p e r a n z e , n e l l a l o r o t o p 3 d e l l a f e l i c i t à f u t u r a t r o v i a m o a l p r i m o p o s t o i l c o s t r u i r e l a v i t a a t t o r n o a l l e p r o p r i e p a s s i o n i ( 1 8 , 2 % ) . A m b i s c o n o a d e s s e r e b r a v i , e s p e r t i n e l l a l o r o p a s s i o n e c h e è i l c e n t r o d e l l o r o u n i v e r s o , i l f u l c r o a t t o r n o a l q u a l e c o s t r u i r e l a p r o p r i a v i t a e l a p r o p r i a i d e n t i t à . T r a l e p a s s i o n i c o l t i v a t e r e g o l a r m e n t e s p i c c a l a m u s i c a ( 9 6 , 2 % ) , s e g u i t a d a i v i d e o g i o c h i ( 7 2 , 3 % ) e d a l l o s p o r t ( 7 1 , 2 % ) . I n t e r e s s i s o p r a t t u t t o i p r i m i d u e , c h e v e n g o n o p r a t i c a t i n e l l a c a s a d i f a m i g l i a , d o v e i g i o v a n i c e r c a n o d i c r e a r e i l p r o p r i o s p a z i o p e r s o n a l e d a d e d i c a r e p r o p r i o a l l e l o r o p a s s i o n i ( 8 5 , 6 % ) . A l s e c o n d o p o s t o a p a r i m e r i t o t r o v i a m o l ’ a v e r e u n a f a m i g l i a e d e i f i g l i i n s i e m e a l v i a g g i a r e e c o n o s c e r e i l m o n d o ( 1 8 , 1 % ) . I n f i n e , a c h i u s u r a d e l l a c l a s s i f i c a , u n e l e m e n t o m o l t o c o n c r e t o c o m e i l p o t e r c o n t a r e s u u n l a v o r o s t a b i l e e b e n r e t r i b u i t o ( 1 4 , 8 % ) . P a s s i o n e , c o m p e t e n z a , c r e s c i t a s o n o p a r o l e c h e t o r n a n o e c h e c o n c o r r o n o a d e f i n i r e n o n s o l o i d i c i o t t e n n i , m a a n c h e i l o r o c o e t a n e i p i ù p r o s s i m i . “ G l i E x p e r T e e n s ( 1 7 - 1 9 a n n i ) s o n o c a r a t t e r i z z a t i d a u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a , p r a g m a t i c i t à e c o m p e t e n z a r i s p e t t o a i p i ù g i o v a n i E x p o T e e n s ( 1 3 - 1 5 a n n i ) , c r e s c i u t i n e l l ’ e r a d e l l a v i s i b i l i t à e i n c e r c a d i r i c o n o s c i m e n t o a t t r a v e r s o l ’ e s p o s i z i o n e d i s é ” , a f f e r m a F r a n c e s c o M o r a c e . I 1 8 e n n i d e l 2 0 2 5 s o n o , p o i , p r o t a g o n i s t i c o n s a p e v o l i d e l l e l o r o s c e l t e d i a c q u i s t o e v e n d i t a . E m o t i v i c o m p e t e n t i , q u e s t a l a d e f i n i z i o n e c h e p o t r e m m o u s a r e p e r r a p p r e s e n t a r l i , p e r c h é a f f r o n t a n o i l c o n s u m o c o n c o n s a p e v o l e z z a e p e n s i e r o c r i t i c o , m a a n c h e c o n g r a n d e p a r t e c i p a z i o n e . “ L a s e c o n d h a n d s i r i v e l a c o s ì u n ’ a l l e a t a n e l l ’ e s p r e s s i o n e d e l s é . S u b i t o , c r e s c e n d o a l l o r o f i a n c o , h a s a p u t o a l i m e n t a r e l o s c a m b i o v i r t u o s o e i n t e l l i g e n t e , a b i l i t a n d o l a c o m p r a v e n d i t a o n l i n e e l a p o s s i b i l i t à d i c o s t r u i r e e v i v e r e l e l o r o p a s s i o n i e n e c e s s i t à i n m o d o a c c e s s i b i l e e s o s t e n i b i l e ” , a f f e r m a F r a n c e s c o M o r a c e . I l 9 5 % d e i g i o v a n i t r a i 1 8 e i 2 4 a n n i h a c o m p r a t o o v e n d u t o u s a t o n e l l ’ u l t i m o a n n o , p r o p r i o p e r r i s p a r m i a r e , t r o v a r e u n o g g e t t o u n i c o m a a n c h e p e r u n a s c e l t a d i c i r c o l a r i t à e s o s t e n i b i l i t à ( f o n t e : O s s e r v a t o r i o S e c o n d H a n d E c o n o m y 2 0 2 4 d i B v a D o x a p e r S u b i t o ) . T o r n a n d o a i d i c i o t t e n n i , l a s o s t e n i b i l i t à è a r g o m e n t o d i d i s c u s s i o n e e c o n f r o n t o t r a l o r o p e r q u a s i l ’ 8 5 % , m e n t r e s o l o i l 6 % s i a u t o d e f i n i s c e u n ' a t t i v i s t a ' . Q u e s t o p e r c h é s i r i c o n o s c o n o i n u n a p p r o c c i o a i c o n s u m i ' s m a r t & s u s t a i n a b l e ' , q u i n d i u n p r a g m a t i s m o s o s t e n i b i l e , a t t r a v e r s o c u i t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a e d i g i t a l e s i c o m p l e t a n o . " I n o s t r i c o e t a n e i i n c a r n a n o p e r f e t t a m e n t e i v a l o r i c h e g u i d a n o l a n o s t r a p i a t t a f o r m a : p r a g m a t i s m o , c o m p e t e n z a d i g i t a l e , s o s t e n i b i l i t à - a f f e r m a G i u s e p p e P a s c e r i - U n a s o s t e n i b i l i t à c h e n o n è s a c r i f i c i o , m a s c e l t a s m a r t e d a l l ’ i m p a t t o m i s u r a b i l e . L o s c o r s o a n n o 1 1 , 5 m i l i o n i d i c o m p r a v e n d i t e s u S u b i t o , h a n n o p o r t a t o a u n r i s p a r m i o d i 4 5 0 m i l a t o n n e l l a t e d i C O 2 : è p r o p r i o v e r o c h e o g n i p i c c o l o g e s t o c o n t a , e t u t t i i n s i e m e p o s s i a m o f a r e l a d i f f e r e n z a ” .