M i l a n o , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l r a p p o r t o c i c o n s e g n a l a f o t o g r a f i a d i u n P a e s e i n c u i i l p r o b l e m a p r i n c i p a l e è l a p r o d u t t i v i t à . I l c a r r e l l o d e l c o n s u m a t o r e è s t a t o r i c o n v e r t i t o a f a v o r e d i p o l i t i c h e d i s p e s a p i ù s a l u t i s t e e a t t e n t e a l b e n e s s e r e i n d i v i d u a l e ” . C o s ì E r n e s t o D a l l e R i v e , p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e c o o p e r a t i v e d i c o n s u m a t o r i - A n c c C o o p , c o m m e n t a n d o i l R a p p o r t o C o o p 2 0 2 5 ‘ C o n s u m i e s t i l i d i v i t a d e g l i i t a l i a n i d i o g g i e d i d o m a n i ’ , p r e s e n t a t o i n a n t e p r i m a o g g i a M i l a n o . U n r e p o r t c h e e v i d e n z i a l ’ i m p a t t o d e g l i o r m a i f r a g i l i e q u i l i b r i m o n d i a l i s u i c o n s u m a t o r i i n u n m o m e n t o s t o r i c o d i g e n e r a l e i n c e r t e z z a . I m p a t t o c h e s i r i f l e t t e a n c h e s u l r a p p o r t o d e g l i i t a l i a n i c o n i l c i b o . A n c h e s e l ’ i n f l a z i o n e a l i m e n t a r e è m e n o a l t a n e l n o s t r o P a e s e c h e n e l r e s t o d ’ E u r o p a , l e d i f f i c o l t à r e d d i t u a l i s p i n g o n o g l i i t a l i a n i a l l a r i c e r c a d e l r i s p a r m i o e d i s o l u z i o n i d i m a g g i o r e c o n v e n i e n z a , s i l e g g e i n u n a n o t a . P e r a n d a r e i n c o n t r o a i s u o i c l i e n t i e s o c i , C o o p h a a g i t o s u l l a “ f i l i e r a p r o d u t t i v a a t t u a n d o p r o c e s s i d i e f f i c i e n t a m e n t o i n d u s t r i a l e - s p i e g a D e l l e R i v e - s o p r a t t u t t o p u n t a n d o a l l o s v i l u p p o d e l p r o d o t t o a m a r c h i o C o o p c h e c o n i u g a i v a l o r i d e l l a c o o p e r a z i o n e c o n i l d i r i t t o a l l a s a l u t e d e i n o s t r i s o c i , d e i c o n s u m a t o r i e d e i c l i e n t i ” . I l r a p p o r t o c o n s e g n a a n c h e u n a c r i t i c i t à s u i t e m i d e l l a v o r o - e v i d e n z i a i l p r e s i d e n t e d i A n c c - C o o p - D a q u e s t o p u n t o d i v i s t a , l a n c i a m o u n a p p e l l o a l G o v e r n o : d i a m o l a d i s p o n i b i l i t à a d i s c u t e r e , c o n l e a l t r e f o r z e d a t o r i a l i , d e l l a m o d a l i t à d i e r o g a z i o n e d e l l a v o r o n e l l e g i o r n a t e f e s t i v e e d o m e n i c a l e c h e p e n s i a m o v a d a r i v i s t a ” , c o n c l u d e .