N a p o l i , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - U n a p r o f e s s i o n e i n f o r t e e s p a n s i o n e e c o n i l d e s i d e r i o d i c o n t i n u a r e a c r e s c e r e n e l f u t u r o , g r a z i e s o p r a t t u t t o a l l a d i v e r s i f i c a z i o n e d e i s e r v i z i e a l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a . È i l q u a d r o c h e e m e r g e d a l l ’ i n d a g i n e s u l l ’ e v o l u z i o n e d e l l a p r o f e s s i o n e d e l c o n s u l e n t e d e l l a v o r o , r e a l i z z a t a d a l l a F o n d a z i o n e s t u d i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o , e p r e s e n t a t a o g g i a N a p o l i a l l a C o n v e n t i o n n a z i o n a l e i n o c c a s i o n e d e l 6 0 ° a n n i v e r s a r i o d e l l a c a t e g o r i a . L ’ i n d a g i n e è s t a t a s v o l t a a s e t t e m b r e 2 0 2 5 s u u n c a m p i o n e d i 5 . 3 6 3 c o n s u l e n t i d e l l a v o r o , e h a a p p r o f o n d i t o l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e g l i s t u d i , l ’ o f f e r t a d i s e r v i z i e i l r a p p o r t o c o n g l i a l t r i p r o f e s s i o n i s t i , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a i p r o c e s s i d i i n n o v a z i o n e . S e c o n d o l ' i n d a g i n e , l a t r a s f o r m a z i o n e d e l t e s s u t o d e g l i s t u d i , p a r t i c o l a r m e n t e a c c e n t u a t a n e l p o s t C o v i d , h a t r o v a t o r i s c o n t r o n e l p o s i t i v o a n d a m e n t o e c o n o m i c o . S e c o n d o i d a t i E n p a c l , i v o l u m i d ’ a f f a r i m e d i d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o s o n o p a s s a t i d a 8 7 . 3 3 2 e u r o d e l 2 0 1 9 a 1 1 1 . 7 1 1 d e l 2 0 2 4 , p e r u n a c r e s c i t a d e l 2 7 , 9 % . S o l o n e l l ’ u l t i m o a n n o l ’ a u m e n t o è s t a t o d e l 7 , 8 % . G u a r d a n d o a l l e r i c a d u t e s u l l e r e a l t à d e i s i n g o l i s t u d i , è i l 4 0 , 1 % a r e g i s t r a r e u n a u m e n t o d e l f a t t u r a t o t r a 2 0 2 3 e 2 0 2 5 . I l 4 6 , 7 % a f f e r m a c h e è r i m a s t o s u g l i s t e s s i l i v e l l i m e n t r e i l 1 3 , 2 % i n d i c a d i m i n u z i o n e . L e p r e v i s i o n i p e r i l 2 0 2 5 s o n o a l l ’ i n s e g n a d e l l a s t a b i l i t à ( 5 9 , 2 % ) ; i l 2 1 , 3 % a f f e r m a c h e c i s a r à u n a u m e n t o , i l 1 4 % p r e v e d e u n a d i m i n u z i o n e . A l N o r d E s t , q u a s i l a m e t à d e g l i s t u d i r e g i s t r a u n i n c r e m e n t o ( 4 8 , 3 % ) n e l l ’ u l t i m o t r i e n n i o ; i n t u t t o i l N o r d r i s u l t a p i ù a l t a a n c h e l a q u o t a d i s t u d i c h e p r e v e d e c r e s c i t a d i f a t t u r a t o n e l 2 0 2 5 ( 2 5 % c i r c a ) . L a d i m e n s i o n e o r g a n i z z a t i v a , s e c o n d o l ' i n d a g i n e , r i s u l t a d e c i s i v a n e l d e t e r m i n a r e l e p e r f o r m a n c e . T r a g l i s t u d i a s s o c i a t i e S t p , l a q u o t a d i q u a n t i r e g i s t r a n o u n a u m e n t o d i f a t t u r a t o è m a g g i o r i t a r i a . I n p a r t i c o l a r e , t r a g l i s t u d i i n c u i t u t t i g l i a s s o c i a t i s o n o c o n s u l e n t i d e l l a v o r o s i a r r i v a a l 5 1 , 4 % , a f r o n t e d e l 4 5 , 8 % d e l l e s t r u t t u r e i n t e r p r o f e s s i o n a l i . M i g l i o r e e f f i c i e n z a o r g a n i z z a t i v a e d i v e r s i f i c a z i o n e d e l l e a t t i v i t à f a n n o v o l a r e i l g i r o d ’ a f f a r i . O l t r e a l l a c r e s c i t a d e l l a d o m a n d a d i s e r v i z i p r o f e s s i o n a l i ( 5 4 , 6 % ) , t r a i f a t t o r i c h e i c o n s u l e n t i i n d i v i d u a n o d e c i s i v i n e l p r o m u o v e r e l a c r e s c i t a d e l g i r o d ’ a f f a r i v i è i l c a m b i a m e n t o c h e g l i s t u d i h a n n o a t t u a t o n e g l i u l t i m i a n n i , c o n u n a m i g l i o r e e f f i c i e n z a o r g a n i z z a t i v a r i s p e t t o a l p a s s a t o ( 2 3 , 3 % ) e l ’ i n t r o d u z i o n e d i n u o v i s e r v i z i d a o f f r i r e a l l e i m p r e s e ( 2 0 % ) ; a n c h e l e o p p o r t u n i t à d e r i v a n t i d a c a m b i a m e n t i n o r m a t i v i / n u o v e c o m p l i a n c e r i c h i e s t e a l l e i m p r e s e e l e c o l l a b o r a z i o n i c o n a l t r i s t u d i p r o f e s s i o n a l i s o n o s t a t i u n i n c e n t i v o i m p o r t a n t e a l l a c r e s c i t a d e l v o l u m e d ’ a f f a r i . C o e r e n t e m e n t e c o n l ’ e v o l u z i o n e d e l l a m o d a l i t à d i e s e r c i z i o d e g l i s t u d i p r o f e s s i o n a l i d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o c r e s c o n o l e d i m e n s i o n i d e g l i s t e s s i . R i s p e t t o a l 2 0 2 1 , d i m i n u i s c e l a q u o t a d i p r o f e s s i o n i s t i i n d i v i d u a l i ( c h e n o n s i a v v a l g o n o d i a l c u n c o l l a b o r a t o r e ) d a l 3 6 % a l 3 0 , 8 % . D i c o n t r o , l a q u o t a d i s t u d i c o n p i ù d i 3 p e r s o n e ( t r a p r o f e s s i o n i s t i , c o l l a b o r a t o r i e p e r s o n a l e d i s e g r e t e r i a ) a u m e n t a d a l 3 5 , 4 % a l 4 2 , 5 % . N e l 2 0 2 5 i l 3 0 , 8 % è c o m p o s t o d a l s o l o t i t o l a r e , m e n t r e l a m a g g i o r a n z a d e g l i s t u d i i n d i v i d u a l i h a a l m e n o u n c o l l a b o r a t o r e . C o m p l e s s i v a m e n t e , i l 2 6 , 7 % d e g l i s t u d i è c o m p o s t o d a 2 / 3 p e r s o n e , i l 2 8 , 3 % d a 4 / 9 p e r s o n e e i l 1 4 , 2 % d a p i ù d i 9 f i g u r e , t r a t i t o l a r i e c o l l a b o r a t o r i . L e d i m e n s i o n i r i s u l t a n o f o r t e m e n t e d i f f e r e n z i a t e a s e c o n d a d e l l e m o d a l i t à d i o r g a n i z z a z i o n e d e l l ’ a t t i v i t à . T r a i t i t o l a r i d i s t u d i p r o f e s s i o n a l i a s s o c i a t i c o n a l t r i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o , i l 4 0 % h a p i ù d i 9 a d d e t t i ; u n a q u o t a c h e s a l e u l t e r i o r m e n t e t r a i t i t o l a r i d i s t u d i a s s o c i a t i a n c h e c o n a l t r i p r o f e s s i o n i s t i ( 4 4 , 7 % ) . I c a m b i a m e n t i i n t e r v e n u t i n e l l a s t r u t t u r a o r g a n i z z a t i v a d e g l i s t u d i h a n n o f a t t o c r e s c e r e n e g l i u l t i m i a n n i a n c h e l a q u o t a d i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o o c c u p a t a c o m e d i p e n d e n t e o c o l l a b o r a t o r e p r e s s o g l i s t e s s i . A f r o n t e d e l l ’ 8 7 , 5 % c h e e s e r c i t a l a l i b e r a p r o f e s s i o n e , v i è i n f a t t i u n 1 2 , 5 % c h e l a v o r a p r e v a l e n t e m e n t e c o m e d i p e n d e n t e o c o l l a b o r a t o r e d i s t u d i o . T r a i g i o v a n i c o n m e n o d i 4 0 a n n i , l a q u o t a d i d i p e n d e n t i e c o l l a b o r a t o r i s a l e a l 4 4 % . T a l e c o n d i z i o n e , p e r u n a q u o t a r i l e v a n t e d i r i s p o n d e n t i , a p p a r e l e g a t a a d u n a f a s e t r a n s i t o r i a , d i p a s s a g g i o : i l 2 5 , 7 % d e i c o l l a b o r a t o r i d i s t u d i o ( t r a i g i o v a n i l a p e r c e n t u a l e s a l e a l 3 6 , 6 % ) s t a f a c e n d o e s p e r i e n z a n e l l ’ o t t i c a d i m e t t e r s i i n p r o p r i o n e l f u t u r o . I l 1 7 , 3 % ( t r a i g i o v a n i i l 2 2 , 8 % ) a f f e r m a i n v e c e d i n o n a v e r e r i s o r s e e c o n o m i c h e s u f f i c i e n t i p e r a v v i a r e u n ’ a t t i v i t à i n p r o p r i o , m e n t r e u n a l t r o 1 7 , 7 % c h i a m a i n c a u s a c o n d i z i o n e d i v i t a p e r s o n a l i c h e n o n p e r m e t t o n o l o s v o l g i m e n t o d e l l ’ a t t i v i t à a u t o n o m a ( t r a l e d o n n e i l 2 1 , 1 % ) . S o l o l ’ 8 , 3 % d i c h i a r a d i p r e f e r i r e i l l a v o r o d i p e n d e n t e : a q u e s t i s i a g g i u n g e i l 2 1 , 3 % c h e r e p u t a i l m e r c a t o t r o p p o c o m p l e s s o e l ’ a t t i v i t à i n p r o p r i o t r o p p o r i s c h i o s a e f a t i c o s a .