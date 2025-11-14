R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I l C o n s o r z i o d i t u t e l a d e i f o r m a g g i V a l t e l l i n a C a s e r a e B i t t o c o m p i e t r e n t ’ a n n i d i a t t i v i t à ( 1 9 9 5 - 2 0 2 5 ) . U n a t a p p a c h i a v e p e r f a r e u n b i l a n c i o d e l p e r c o r s o d i v a l o r i z z a z i o n e d i d u e p r o d u z i o n i d i n i c c h i a d i v e n t a t e i l s i m b o l o d e l l a t r a d i z i o n e c a s e a r i a v a l t e l l i n e s e e u n v o l a n o e c o n o m i c o p e r i l t e r r i t o r i o : d a l l a n a s c i t a d e l C o n s o r z i o e d e l l e D o p , l a p r o d u z i o n e è p i ù c h e q u a d r u p l i c a t a , p a s s a n d o d a l l e p r i m e 5 8 . 4 5 7 f o r m e m a r c h i a t e d e l 1 9 9 6 ( 5 . 7 0 9 p e r i l B i t t o e 5 2 . 7 4 8 p e r i l V a l t e l l i n a C a s e r a ) a l l e 2 3 6 . 7 4 1 d e l 2 0 2 4 . O g g i B i t t o e V a l t e l l i n a C a s e r a s o n o t r a i p r o d o t t i p i ù i d e n t i t a r i d e l l a V a l t e l l i n a e l a s e c o n d a v o c e d e l l ’ a g r o a l i m e n t a r e D o p d e l t e r r i t o r i o d o p o l a B r e s a o l a : i m p a t t a n o p e r 1 5 , 9 m i l i o n i d i e u r o s u l l ’ a g r o a l i m e n t a r e d e l l a P r o v i n c i a d i S o n d r i o ( + 9 8 % r i s p e t t o a 1 0 a n n i f a ) , c o n u n v a l o r e a l c o n s u m o d i 2 9 , 3 m i l i o n i d i e u r o . D u e D o p s o l i d e , c h e h a n n o s a p u t o t e n e r e n e l t e m p o a l t a l a q u a l i t à e l a t r a d i z i o n e d e l l a V a l l e , d a n d o l a v o r o a 1 3 3 a l l e v a m e n t i , 1 3 c a s e i f i c i ( d i c u i 6 a c q u i r e n t i p r i m a r i / c o o p e r a t i v e ) e 1 6 s t a g i o n a t o r i p e r i l V a l t e l l i n a C a s e r a e a 5 0 a l p e g g i p r o d u t t o r i e 1 0 s t a g i o n a t o r i p e r i l B i t t o , a t e s t i m o n i a n z a d e l l e r i c a d u t e p o s i t i v e s u l t e r r i t o r i o d e l l e d u e D o p i n t e r m i n i d i o c c u p a z i o n e e d i i n d o t t o . A r e n d e r l o n o t o i l C o n s o r z i o d i T u t e l a d u r a n t e i f e s t e g g i a m e n t i d e l s u o t r e n t e n n a l e a S o n d r i o , n e l l ’ a m b i t o d e l l a t a v o l a r o t o n d a ' D O P e c o n o m y , f r a t r a d i z i o n e e i n n o v a z i o n e , u n p i l a s t r o d e l s e t t o r e a g r o a l i m e n t a r e i t a l i a n o e d e i f l u s s i t u r i s t i c i ' , c u i h a n n o p a r t e c i p a t o , t r a g l i a l t r i , M a s s i m o S e r t o r i , a s s e s s o r e R e g i o n e L o m b a r d i a c o n d e l e g a a l l a M o n t a g n a , E t t o r e P r a n d i n i , p r e s i d e n t e C o l d i r e t t i , G i o v a n n i G u a r n e r i , v i c e p r e s i d e n t e A f i d o p , C e s a r e B a l d r i g h i , p r e s i d e n t e d i O r i g i n , l ’ a n t r o p o l o g o M a r i n o N i o l a e M a u r i z i o F o l i n i , p i o n i e r e d e l l ’ e l i s o c c o r s o s u l l e v e t t e d e g l i O t t o m i l a s u l l ’ H i m a l a y a . " I p a s s i i n a v a n t i c o m p i u t i i n t r e n t ’ a n n i d a l C o n s o r z i o - c o m m e n t a i l p r e s i d e n t e M a r c o D e g h i , t e s t i m o n e d e l l ’ i n t e r o p e r c o r s o c h e h a p o r t a t o l ’ e n t e , u n i c o i n I t a l i a a t u t e l a r e d u e d e n o m i n a z i o n i c o s ì s t r e t t a m e n t e c o n n e s s e , f i n o a i r i s u l t a t i d i o g g i – c i r e n d o n o o r g o g l i o s i . O g g i l e n o s t r e d u e D o p s o n o s e m p r e p i ù n o t e e s t a n n o r a c c o g l i e n d o i m p o r t a n t i r i c o n o s c i m e n t i d a l m e r c a t o : i l B i t t o h a r a d d o p p i a t o i l p r o p r i o v a l o r e n e g l i u l t i m i d i e c i a n n i , m e n t r e i l V a l t e l l i n a C a s e r a o g g i v i a g g i a s u u n p r e z z o m e d i o d i c i r c a d u e e u r o a l c h i l o i n p i ù r i s p e t t o a l f o r m a g g i o l a t t e r i a ( + 3 3 % ) . S e g n a l i c h i a r i d i u n a c r e s c i t a c h e p r e m i a q u a l i t à , t r a d i z i o n e e d e d i z i o n e a u n m e s t i e r e e r o i c o , m a a n c h e i l l a v o r o d i s q u a d r a r e a l i z z a t o i n q u e s t i a n n i . P a r t e n d o d a q u e s t e b a s i v o g l i a m o g u a r d a r e a v a n t i . I n v i s t a d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , d i c u i i l D i s t r e t t o a g r o a l i m e n t a r e d i q u a l i t à d e l l a V a l t e l l i n a è p a r t n e r , v o g l i a m o c o s t r u i r e s i n e r g i e f o r t i c o n g l i a l t r i p r o d o t t i a d e n o m i n a z i o n e d e l t e r r i t o r i o " , h a s o t t o l i n e a t o . " T r a l e s f i d e - h a c o n t i n u a t o - q u e l l a d i a m p l i a r e l ’ o f f e r t a s u l l a g r a n d e d i s t r i b u z i o n e : n e l l e v a s c h e t t e , d o v e s a l u m i e f o r m a g g i s i c o n t e n d o n o l o s p a z i o , d o b b i a m o f a r c i t r o v a r e p r o n t i , u n i t i e r i c o n o s c i b i l i s o t t o i l m a r c h i o V a l t e l l i n a . V o g l i a m o c r e s c e r e , e p e r f a r l o s e r v e r a f f o r z a r e e a m p l i a r e l a p r o d u z i o n e d e l V a l t e l l i n a C a s e r a , g e t t a n d o l e b a s i p e r u n n u o v o d i s c i p l i n a r e c h e e s t e n d a l ’ a r e a l e ( a l P i a n d i S p a g n a e C o l i c o ) e r i s p o n d a a l l e e s i g e n z e d e i t e m p i m o d e r n i . Q u e s t o è i l n o s t r o i m p e g n o p r i o r i t a r i o : g a r a n t i r e a l V a l t e l l i n a C a s e r a r e g o l e m o d e r n e e c o e r e n t i c o n l e e s i g e n z e a t t u a l i d e l m e r c a t o e d e i c o n s u m a t o r i " , h a s o t t o l i n e a t o . " I n f i n e , c i a t t e n d e u n ’ u l t e r i o r e s f i d a a l t r e t t a n t o s t i m o l a n t e : p o r t a r e i n o s t r i p r o d o t t i a l l ’ e s t e r o . P u n t a n d o i n p r i m i s a l l ’ e x p o r t e u r o p e o , i n c r e s c i t a d e l 1 5 % n e l 2 0 2 4 : p e r c h é è l ì c h e r i s i e d e i l n o s t r o f u t u r o . D a l l a G e r m a n i a e d a l l a F r a n c i a a r r i v a n o s e g n a l i m o l t o p o s i t i v i , g r a z i e a u n ’ i n t e n s a a t t i v i t à d i p r o m o z i o n e g i à a v v i a t a q u e s t ’ a n n o n e l l e p r i n c i p a l i f i e r e . S i a m o s o l o a l l ’ i n i z i o , m a c i s o n o t u t t i i p r e s u p p o s t i p e r c o s t r u i r e g r a d u a l m e n t e u n m e r c a t o c h e r a p p r e s e n t a i l f u t u r o d i q u e s t a V a l l e " , h a c o n c l u s o . I l t r e n t e n n a l e è s t a t a l ’ o c c a s i o n e p e r f a r e i l p u n t o a n c h e s u l l a s t a g i o n e p o s i t i v a d e l B i t t o 2 0 2 5 , c o n 4 5 a l p e g g i c o i n v o l t i n e l 2 0 2 5 e u n a p r o d u z i o n e s o s t a n z i a l m e n t e i n l i n e a c o n q u e l l a d e l 2 0 2 4 . B e n e a n c h e i l V a l t e l l i n a C a s e r a : d o p o u n o t t i m o 2 0 2 4 c h e h a r e g i s t r a t o u n + 8 , 9 % a v o l u m e ( o l t r e 2 2 1 m i l a f o r m e p r o d o t t e ) + 1 0 , 3 % a v a l o r e a l l a p r o d u z i o n e ( 1 3 , 2 m i l i o n i d i e u r o ) , n e i p r i m i 9 m e s i c i a t t e s t i a m o a 1 7 4 . 3 2 0 f o r m e c o n u n + 2 , 8 9 % r i s p e t t o a l l o s t e s s o p e r i o d o d e l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . D e b u t t a n o i n o l t r e n u o v e p e l u r e c e l e b r a t i v e d e l t r e n t e n n a l e , i n c o m m e r c i o c o n i l n u o v o l o g o d o v e i l n u m e r o 3 0 s i f o n d e v i s i v a m e n t e c o n i l t e r r i t o r i o e c o n i l m a r c h i o V a l t e l l i n a C a s e r a e B i t t o , a r a p p r e s e n t a r e u n l e g a m e p r o f o n d o e d u r a t u r o t r a p r o d o t t o e o r i g i n e . “ I l l a v o r o t r e n t e n n a l e d e l C o n s o r z i o V a l t e l l i n a C a s e r a e B i t t o è l a p r o v a c o n c r e t a d i c o m e u n s o d a l i z i o c h e n a s c e d a l l ’ u n i o n e d i p r o d u t t o r i a l s e r v i z i o d e l t e r r i t o r i o p o s s a g e n e r a r e v a l o r e , q u a l i t à e r i c o n o s c i b i l i t à b e n o l t r e i c o n f i n i d e l l a V a l l e " , h a d i c h i a r a t o l ’ a s s e s s o r e a l l ’ A g r i c o l t u r a R e g i o n e L o m b a r d i a , A l e s s a n d r o B e d u s c h i i n u n m e s s a g g i o a l C o n s o r z i o . " I n u m e r i i n c r e s c i t a r a c c o n t a n o u n a s t o r i a d i s u c c e s s o , m a s o p r a t t u t t o t e s t i m o n i a n o l a f o r z a d e l l a D o p e c o n o m y : u n s i s t e m a c h e v a l o r i z z a l e r a d i c i l o c a l i e a l t e m p o s t e s s o s i a p r e a i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i , d i f e n d e n d o i l r e d d i t o d e g l i a l l e v a t o r i e l ’ i d e n t i t à d e i t e r r i t o r i . D a a s s e s s o r e r e g i o n a l e a l l ’ a g r i c o l t u r a , m a a n c h e i n q u a l i t à d i p r e s i d e n t e d i A r e p o , l ’ a s s o c i a z i o n e e u r o p e a d e l l e R e g i o n i c o n D e n o m i n a z i o n i d ’ O r i g i n e , v e d o i n e s e m p i c o m e q u e s t o l ’ e s s e n z a d i u n m o d e l l o c h e v o g l i a m o s e m p r e p i ù v a l o r i z z a r e : u n a r e t e c a p a c e d i c o n i u g a r e t r a d i z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e c o m p e t i t i v i t à . L a L o m b a r d i a è o r g o g l i o s a d i r e a l t à c h e s a n n o g u a r d a r e a v a n t i s e n z a p e r d e r e l a p r o p r i a a u t e n t i c i t à . B i t t o e V a l t e l l i n a C a s e r a s o n o m o l t o p i ù c h e d u e f o r m a g g i : s o n o i l s i m b o l o d i u n ’ e c o n o m i a c h e c r e s c e p a r t e n d o d a l l a m o n t a g n a , d a l l a v o r o e d a l s a p e r f a r e d e l l e n o s t r e c o m u n i t à " , h a c o n c l u s o . P e r l ’ a s s e s s o r e c o n d e l e g a a E n t i l o c a l i , m o n t a g n a , r i s o r s e e n e r g e t i c h e e u t i l i z z o r i s o r s a i d r i c a , M a s s i m o S e r t o r i : “ O g g i c e l e b r i a m o t r e n t ’ a n n i d a l l a n a s c i t a d e l C o n s o r z i o V a l t e l l i n a C a s e r a e B i t t o , p r o t a g o n i s t i n e l l a s c r i t t u r a d e i d i s c i p l i n a r i e d e l l ’ o t t e n i m e n t o d e l l a D o p . P o s s i a m o d i r e a c o n s u n t i v o , c e r t i f i c a t o d a i n u m e r i , c h e t a l e p r o g e t t o h a p r e s e r v a t o e q u a l i f i c a t o p r o d o t t i d i g r a n d e q u a l i t à n a t i d a l l a s t o r i a e d a l l a t r a d i z i o n e d e l l e g e n t i v a l t e l l i n e s i , c h e h a n n o f a t t o d i n e c e s s i t à v i r t ù " , h a s o t t o l i n e a t o . " T a l i p r o d o t t i - h a s p i e g a t o - n o n s o n o s o l o b u o n i , r i c o n o s c i u t i e r i c e r c a t i i n t u t t a I t a l i a , m a t i p o r t a n o i m m e d i a t a m e n t e v e r s o u n v i s s u t o c h e i n e s o r a b i l m e n t e s i a m a l g a m a c o n u n t e r r i t o r i o , u n p a e s a g g i o s t r a o r d i n a r i o , m a a l l o s t e s s o t e m p o a n c h e f a t i c o s o . P e n s o a l l a v o r o i n a l p e g g i o , p e n s o a i s a c r i f i c i , a l l a f a t i c a e a l l a d e d i z i o n e c h e t u t t e l e p e r s o n e c o i n v o l t e n e l l ’ a t t i v i t à h a n n o f a t t o e c o n t i n u a n o a d e s e r c i t a r e . B i t t o e C a s e r a , i n f a t t i , s o l o u n e c c e l l e n t e p r o d o t t o e n o g a s t r o n o m i c o e l ’ i n t e r a f i l i e r a c h e l i p r o d u c e g e n e r a e c o n o m i a e c o n c o r r e a l m a n t e n i m e n t o d i u n t e r r i t o r i o s t r a o r d i n a r i o c o m e q u e l l o d e l l e n o s t r e V a l l i . C o n i u g a r e s t o r i a , c u l t u r a , i d e n t i t à , q u a l i t à , l a v o r o , e s s e n d o s e m p r e a g g i o r n a t i r i s p e t t o a l l e e s i g e n z e d e i t e m p i , p r e s e r v a n d o l a t r a d i z i o n e , è u n a s f i d a m o l t o d i f f i c i l e m a q u e s t a s t o r i a h a d i m o s t r a t o d i e s s e r e p o s s i b i l e " , h a c o n c l u s o . P e r i l v i c e p r e s i d e n t e d i A f i d o p , G i o v a n n i G u a r n e r i : “ C e l e b r a r e i t r e n t ’ a n n i d i V a l t e l l i n a C a s e r a e B i t t o D o p s i g n i f i c a r e n d e r e o m a g g i o a u n ’ e r e d i t à i t a l i a n a c h e a f f o n d a l e r a d i c i n e l l a t r a d i z i o n e d e g l i a l p e g g i e c h e è p a r t e d e l l ' i m p o r t a n t e p a t r i m o n i o c a s e a r i o a d e n o m i n a z i o n e d i o r i g i n e l o m b a r d o e n a z i o n a l e , u n p i l a s t r o p e r l ’ e c o n o m i a a g r o a l i m e n t a r e l o m b a r d a . L ’ e v e n t o ‘ D o p e c o n o m y , f r a t r a d i z i o n e e i n n o v a z i o n e ’ c o g l i e p e r f e t t a m e n t e i l p u n t o : l a t u t e l a d e l l a n o s t r a u n i c i t à t e r r i t o r i a l e è i l n o s t r o v a n t a g g i o a l i v e l l o m o n d i a l e ” . P e r i l p r e s i d e n t e d e l l a C o l d i r e t t i , E t t o r e P r a n d i n i : “ I p r o d o t t i a D e n o m i n a z i o n e d i o r i g i n e r a p p r e s e n t a n o u n p a t r i m o n i o d e l P a e s e e l a p u n t a p i ù a v a n z a t a d i u n a f i l i e r a a g r o a l i m e n t a r e a l l a r g a t a c h e h a r a g g i u n t o i l v a l o r e d i 7 0 7 m i l i a r d i , c o n s p e c i a l i t à c h e h a n n o c o n q u i s t a t o t u t t i i p r i n c i p a l i m e r c a t i m o n d i a l i . N o n d o b b i a m o p e r ò d i m e n t i c a r e c h e l e p r o d u z i o n i D o p e I g p p o t r e b b e r o d a r e u n i m p u l s o a n c o r a p i ù f o r t e a l l e e s p o r t a z i o n i e a l l a c r e s c i t a d e l P a e s e , s e g l i a c c o r d i i n t e r n a z i o n a l i r i u s c i s s e r o f i n a l m e n t e a f e r m a r e l a c o n t r a f f a z i o n e a l i m e n t a r e c h e d a n n e g g i a i l M a d e i n I t a l y ” . P e r i l p r e s i d e n t e d i O r i g i n I t a l i a , C e s a r e B a l d r i g h i : “ G l i o l t r e 2 0 m i l i a r d i d i v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e i t a l i a n a d e l l a D o p E c o n o m y , c h e c o i n v o l g e q u a s i 2 0 0 . 0 0 0 i m p r e s e , n o n r a p p r e s e n t a n o s o l o l a f o r z a d e l l ’ e c o n o m i a r e a l e d e l v e r o e a u t e n t i c o M a d e i n I t a l y , m a r a c c o n t a n o a n c h e l a s t r a o r d i n a r i a c a p a c i t à d e i C o n s o r z i d i t u t e l a . S o n o l o r o c h e , i n q u e s t i a n n i , h a n n o s a p u t o o r g a n i z z a r e l e f i l i e r e n e i t e r r i t o r i , m a n t e n e n d o u n d i a l o g o c o s t a n t e c o n l e c o m u n i t à l o c a l i , c o m e d i m o s t r a n o i 3 0 a n n i d i a t t i v i t à d e l C o n s o r z i o d i t u t e l a V a l t e l l i n a C a s e r a e B i t t o ” . P e r l ’ a n t r o p o l o g o M a r i n o N i o l a : “ B i t t o e V a l t e l l i n a C a s e r a s o n o d u e s t r a o r d i n a r i e m b l e m i d e l M a d e i n I t a l y a l i m e n t a r e , c h e , p r i m a a n c o r a d i e s s e r e u n s e m p l i c e e c o n o m i a p r o d u t t i v a , è u n a s i n t e s i d e l l a s t o r i a e d e l l a g e o g r a f i a d i u n t e r r i t o r i o . L a D o p c o n s a c r a p r o c e s s i s o c i a l i e d e c o n o m i c i c h e h a n n o o r i g i n e n e l l e c o m u n i t à d i m o n t a g n a e n e l l o r o m o d o d i p r o d u r r e : c i ò a g g i u n g e a l l ' e c c e l l e n z a g a s t r o n o m i c a u n p l u s f a t t o d i u m a n i t à e d i i d e n t i t à . O g g i i l m e r c a t o r i c e r c a s o p r a t t u t t o l e t i p i c i t à c a p a c i d i e v o c a r e u n p a r t i c o l a r e m o d o d i v i v e r e , u n s e n t i m e n t , u n m o d o d i a b i t a r e p o e t i c a m e n t e l a t e r r a . N o n a c a s o i l m i g l i o r m o d o d i c o n o s c e r e u n t e r r i t o r i o è m a n g i a r l o , i n p a r t i c o l a r m o d o s e i l t e r r i t o r i o g e n e r a c o m e n e l c a s o d e l B i t t o e V a l t e l l i n a C a s e r a , u n m o d e l l o d i s o s t e n i b i l i t à , r i v e l a n d o i l d o p p i o l e g a m e e s i s t e n t e f r a t r a d i z i o n i l o c a l i , v o c a z i o n i p r o d u t t i v e e f o r m e d i v i t a i n c o m u n e . L a t r a d i z i o n e n o n è q u i n d i i n t e s a c o m e u n d e p o s i t o i n e r t e d i f o r m a d e l p a s s a t o m a c o m e u n m o t o r e d i r i c e r c a c h e r i e l a b o r a c o n t i n u a m e n t e i m a t e r i a l i d e l p a s s a t o p e r t r a s f o r m a r l i i n i p o t e s i d i f u t u r o . Q u e s t o è , i n s i n t e s i , i l v o l t o u m a n o d e l c o n s o r z i o e i l s u o l e g a m e c o n i s o g n i e i b i s o g n i d e l l a c o l l e t t i v i t à e i n s i e m e i l s u o r u o l o n e l f a r e c o m u n i t à ” , h a c o n c l u s o . I l t r e n t e n n a l e è s t a t a l ’ o c c a s i o n e p e r r i b a d i r e a n c h e i l r u o l o c e n t r a l e d e l l e D o p p e r i l t u r i s m o e n e l l ’ e c o n o m i a d i m o n t a g n a . S e c o n d o l ’ O s s e r v a t o r i o i t a l i a n o d e l t u r i s m o m o n t a n o j f c n e l 2 0 2 4 , i l t u r i s m o m o n t a n o i t a l i a n o h a g e n e r a t o u n g i r o d ’ a f f a r i d i 2 4 m i l i a r d i d i e u r o , c o n p r o s p e t t i v e d i u l t e r i o r e c r e s c i t a g r a z i e a l l e O l i m p i a d i d e l 2 0 2 6 c o n p r e v i s i o n i d e l + 7 , 5 % d e i v i s i t a t o r i i n t e r n a z i o n a l i . I n q u e s t o s c e n a r i o l a V a l t e l l i n a c o n q u i s t a l e p o s i z i o n i d i t e s t a n e l l a c l a s s i f i c a , c o n L i v i g n o e B o r m i o p e r l a p r i m a v o l t a s e d i d e l l e g a r e d i s c i a l p i n o a M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 . U n c o n t e s t o u n i c o p e r p r o m u o v e r e i p r o d o t t i l o c a l i , c o m p l i c e l a p a s s i o n e d e g l i i t a l i a n i p e r l ’ e n o g a s t r o n o m i a l o c a l e e p e r l a m o n t a g n a . S e d a u n l a t o , t r a i m o t i v i d e l l a p a s s i o n e i n c r e s c i t a p e r l a m o n t a g n a c o m p a r e l a g r a n d e o f f e r t a d i s p o r t e a t t i v i t à ( 5 2 , 7 3 % ) , p e r i l 6 4 , 3 % l a m o n t a g n a è l ’ i d e a l e p e r p r o v a r e i p i a t t i t i p i c i l o c a l i t r a m a l g h e , r i f u g i e b a i t e . S e g u o n o , q u a s i a p a r i m e r i t o , l a p o s s i b i l i t à d i f a r e e s c u r s i o n i ( 6 3 , 7 % ) o l a r i c e r c a d i b e n e s s e r e e r e l a x ( 6 3 % ) . A c o n f e r m a r e l a c e n t r a l i t à d e l l ’ e n o g a s t r o n o m i a a n c h e l a r e c e n t e i n d a g i n e r e a l i z z a t a d a S w g ' V a l t e l l i n a t a s t e o f e m o t i o n . I n d a g i n e d i m e r c a t o s u l p e r c e p i t o e i l p o s i z i o n a m e n t o d e l b r a n d ' p e r c o n t o d e l l a C c i a a d i s o n d r i o , c h e e v i d e n z i a c o m e u n i t a l i a n o s u 3 s i a f a n d e l l a m o n t a g n a e c o m e l e e s c u r s i o n i n a t u r a l i s t i c h e ( 7 1 % , i n p a r t i c o l a r e d a i B a b y B o o m e r s 8 1 % ) , e l e d e g u s t a z i o n i e n o g a s t r o n o m i c h e ( 5 1 % ) s i a n o t r a l e a t t i v i t à p i ù a p p r e z z a t e . U n t r e n d a n c o r a p i ù f o r t e i n V a l t e l l i n a : i l t e r r i t o r i o s i p o s i z i o n a a m e t à c l a s s i f i c a t r a l e l o c a l i t à m o n t a n e p i ù n o t e , g r a z i e a L i v i g n o e B o r m i o v i s i t a t e d a l l a m e t à d e i f a n d e l l a m o n t a g n a n a z i o n a l i .