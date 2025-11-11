R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l M i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i e i l M i n i s t e r o d e l T u r i s m o h a n n o e m a n a t o o g g i l a c i r c o l a r e c o n g i u n t a c h e d e t t a l e l i n e e g u i d a d i c o o r d i n a m e n t o t r a l ’ i s t i t u t o d e i p a c c h e t t i t u r i s t i c i e s e r v i z i t u r i s t i c i c o l l e g a t i , p r e v i s t o d a l d . l g s . 2 3 m a g g i o 2 0 1 1 n . 7 9 , e l ’ u s o a f i n i c o m m e r c i a l i d e l l e u n i t à d a d i p o r t o d i s c i p l i n a t o d a l d . l g s . 1 8 l u g l i o 2 0 0 5 n . 1 7 1 , f i r m a t a d a l D i r e t t o r e g e n e r a l e p e r i l m a r e e i l t r a s p o r t o m a r i t t i m o , P a t r i z i a S c a r c h i l l i , e d a l D i r e t t o r e g e n e r a l e C o n t r o l l o e r e g o l a m e n t a z i o n e , f o r m a z i o n e e p o l i t i c h e t u r i s t i c h e , F r a n c e s c o F e l i c i . L a c i r c o l a r e o f f r e u n a l e t t u r a c o m p a r a t a d e l d . l g s . 2 3 m a g g i o 2 0 1 1 , n . 7 9 , c h e d e t t a l a n o r m a t i v a s t a t a l e i n t e m a d i e m e r c a t o d e l t u r i s m o , e i l d . l g s . 1 8 l u g l i o 2 0 0 5 , n . 1 7 1 , c h e r e c a i l C o d i c e d e l l a n a u t i c a d a d i p o r t o . L a c i r c o l a r e c h i a r i s c e c h e g l i o p e r a t o r i d e l t u r i s m o , l a d d o v e n o n a s s u m a n o d i r e t t a m e n t e l a g e s t i o n e d i u n a o p i ù u n i t à d a d i p o r t o d e s t i n a t e a l n o l e g g i o e a l l a l o c a z i o n e , m e t t o n o i n c o n t a t t o l ’ a r m a t o r e d e l l ’ u n i t à e i l c l i e n t e d e l l a s t e s s a , p o n e n d o s i c o m e m e r i i n t e r m e d i a r i t r a l e d u e p a r t i , n o n a s s u m o n o l ’ e s e r c i z i o d e l l a n a v i g a z i o n e e l e i n e r e n t i r e s p o n s a b i l i t à . L ’ i n t e r a o p e r a z i o n e , i n p a r t i c o l a r e l ’ a t t i v i t à c o n n e s s a a l l ’ u t i l i z z o c o m m e r c i a l e d e l l ’ u n i t à d a d i p o r t o , s i i n q u a d r a p e r t a n t o n e l l ’ a m b i t o d e l l a d i s c i p l i n a d i s e t t o r e t u r i s t i c o , p o s t a d a l d . l g s . n . 7 9 d e l 2 0 1 1 , d a l l a d i r e t t i v a ( U E ) 2 0 1 5 / 2 3 0 2 d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o e d e l C o n s i g l i o , d e l 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 5 , e n e l l ’ a m b i t o d e l l e n o r m e g e n e r a l i i n m a t e r i a d i m e d i a z i o n e p o s t e d a g l i a r t t . 1 7 5 4 e s s . c o d . c i v . , c h e t r o v a n o q u i n d i p i e n a a p p l i c a z i o n e n e l l a f a t t i s p e c i e . N e c o n s e g u e c h e t a l e a t t i v i t à e s u l a d a l p e r i m e t r o a p p l i c a t i v o d e l d . l g s . n . 1 7 1 d e l 2 0 0 5 . L a c i r c o l a r e r i c o n o s c e l ’ i p o t e s i i n c u i i l c l i e n t e c h e s t i p u l a u n c o n t r a t t o d i l o c a z i o n e ( s c a f o s e n z a e q u i p a g g i o ) s i a v v a l g a , a s u a v o l t a , a t t r a v e r s o u n o o p i ù c o n t r a t t i d i c o l l a b o r a z i o n e p r o f e s s i o n a l e , d i u n s o g g e t t o t e r z o m u n i t o d i t i t o l o p r o f e s s i o n a l e c h e s v o l g a u n a p r e s t a z i o n e d i s u p p o r t o e d i c o l l a b o r a z i o n e c o n i l c o n d u t t o r e n e l l ’ e s e r c i z i o d e l l a n a v i g a z i o n e , a s s u m e n d o u n ’ o b b l i g a z i o n e d i m e z z i e n o n d i r i s u l t a t o , m a n t e n e n d o i l l o c a t a r i o l e c o n s e g u e n t i r e s p o n s a b i l i t à c o n n e s s e a l l ’ e s e r c i z i o d e l l a n a v i g a z i o n e . “ R i n g r a z i o i l V i c e M i n i s t r o a l l e I n f r a s t r u t t u r e e t r a s p o r t i , E d o a r d o R i x i , i l M i n i s t r o d e l T u r i s m o , D a n i e l a G a r n e r o S a n t a n c h è , e l e r i s p e t t i v e s t r u t t u r e , a c o m i n c i a r e d a i D . G . S c a r c h i l l i e F e l i c i , p e r a v e r p o s t o u n a l t r o t a s s e l l o d e l p i ù a m p i o d i s e g n o d i s e m p l i f i c a z i o n e e c h i a r i m e n t o d i n o r m e e p r o c e d u r e , f i n a l i z z a t o a u n a m a g g i o r e c o m p e t i t i v i t à d e l l a b a n d i e r a i t a l i a n a ” , c o m m e n t a s o d d i s f a t t o i l p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , P i e r o F o r m e n t i . “ N e l l a s t e s s a g i o r n a t a d i o g g i h o a v u t o u n p i ù c h e p r o f i c u o i n c o n t r o c o n i l n e o C o m a n d a n t e G e n e r a l e d e l l e C a p i t a n e r i e d i p o r t o , S e r g i o L i a r d o , c o n i l q u a l e a b b i a m o d i s e g n a t o u n p e r c o r s o v i r t u o s o e c o n d i v i s o d i s o s t e g n o a l s e t t o r e , c h e p a s s a a n c h e p e r i l p o t e n z i a m e n t o d e i m e z z i d e l C o r p o a l s e r v i z i o d e l l e e s i g e n z e d e l l ’ u t e n z a . T r a i p r i m i i n t e r v e n t i c h e s a r a n n o m e s s i i n c a m p o , l ’ i s t i t u z i o n e i m m e d i a t a d e l l e s e s s i o n i d i e s a m e p e r i t i t o l i p r o f e s s i o n a l i s e m p l i f i c a t i d e l d i p o r t o ” , c o n c l u d e F o r m e n t i .