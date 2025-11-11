M i l a n o , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A P a l a z z o B o v a r a , n e l l a s u g g e s t i v a c o r n i c e d e l l a S a l a C o l o n n e , C o n f c o m m e r c i o M o b i l i t à h a c e l e b r a t o i l s u o d e c e n n a l e c o n u n e v e n t o d i g r a n d e r i l e v a n z a p e r i l m o n d o d e l l ’ a u t o m o t i v e : “ R i t o r n o a l F u t u r o : 1 0 a n n i d i C o n f c o m m e r c i o M o b i l i t à ” . U n a p p u n t a m e n t o c h e h a r i u n i t o i s t i t u z i o n i , r a p p r e s e n t a n t i p o l i t i c i , e s p e r t i e o p e r a t o r i d e l s e t t o r e p e r f a r e i l p u n t o s u l l e p r o s p e t t i v e d e l l a m o b i l i t à e u r o p e a i n u n c o n t e s t o s e g n a t o d a l l e n u o v e a p e r t u r e d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a i n t e m a d i n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a e b i o c a r b u r a n t i . L ’ i n c o n t r o o r g a n i z z a t o d a C o n f c o m m e r c i o M o b i l i t à h a r a p p r e s e n t a t o i l p r i m o m o m e n t o u f f i c i a l e d i c o n f r o n t o c o n g l i e u r o p a r l a m e n t a r i i t a l i a n i d o p o l e r e c e n t i d i c h i a r a z i o n i d e l l a U r s u l a v o n d e r L e y e n , P r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a , c h e h a n n o r i a c c e s o i l d i b a t t i t o s u l l e n o r m a t i v e a m b i e n t a l i e i n d u s t r i a l i i m p o s t e a l c o m p a r t o a u t o m o b i l i s t i c o . A d a p r i r e i l a v o r i è s t a t o S i m o n p a o l o B u o n g i a r d i n o , P r e s i d e n t e d i C o n f c o m m e r c i o M o b i l i t à , c h e h a r i c o r d a t o c o m e l a F e d e r a z i o n e s i a n a t a d i e c i a n n i f a p e r c r e a r e u n a r e t e d i r a p p r e s e n t a n z a d e l m o n d o d e l l a m o b i l i t à a l l ’ i n t e r n o d i C o n f c o m m e r c i o N e l s u o i n t e r v e n t o , B u o n g i a r d i n o h a r i p e r c o r s o l e t a p p e p r i n c i p a l i c h e h a n n o s e g n a t o l ’ e v o l u z i o n e d e l s e t t o r e , d a l D i e s e l g a t e f i n o a l l e p o l i t i c h e e u r o p e e s u l G r e e n D e a l , s o t t o l i n e a n d o l a n e c e s s i t à d i u n a v i s i o n e p i ù e q u i l i b r a t a c h e t e n g a c o n t o d e l l ’ i n t e r o c i c l o d i v i t a d e i v e i c o l i e n o n s o l o d e l l e e m i s s i o n i a l l o s c a r i c o : “ D i e c i a n n i d i C o n f c o m m e r c i o M o b i l i t à : d i e c i a n n i f a a b b i a m o a v u t o l ’ i d e a d i c o s t i t u i r e u n a f e d e r a z i o n e d e d i c a t a a l t e m a d e l l a m o b i l i t à . O g g i c o n t i a m o c i n q u e f e d e r a z i o n i a l l ’ i n t e r n o d i C o n f c o m m e r c i o M o b i l i t à e p o s s i a m o d i r e d i r a p p r e s e n t a r e u n a v e r a e p r o p r i a f i l i e r a . Q u e s t a è u n a d a t a i m p o r t a n t e , c h e c o i n c i d e a n c h e c o n i d i e c i a n n i d a u n f a t t o g r a v e c h e h a s e g n a t o i l s e t t o r e a u t o m o t i v e : i l D i e s e l g a t e . A l l ’ e p o c a i l p r o b l e m a r i g u a r d ò V o l k s w a g e n , u n e v e n t o c h e h a d i s t o l t o l ’ a t t e n z i o n e d a l l a f a b b r i c a a l c a r b u r a n t e ( c e n t r a l i n e r e s t i t u i v a n o d a t i d i v e r s i d a q u e l l i d i c h i a r a t i ) . ” T r a g l i o s p i t i , G u i d o D a m i n i , s t o r i c o e d i v u l g a t o r e , h a o f f e r t o u n a r i f l e s s i o n e c u l t u r a l e s u l l a m o b i l i t à c o m e m o t o r e d e l p r o g r e s s o u m a n o : “ D a l l a t r e g g i a a l l ’ a u t o e l e t t r i c a , o g n i c i v i l t à è n a t a g r a z i e a l l a c a p a c i t à d i m u o v e r s i . O g g i r i s c h i a m o d i c o s t r u i r e u n f u t u r o c h e l i m i t a p r o p r i o q u e s t a l i b e r t à ” . I n c o l l e g a m e n t o d a B r u x e l l e s è i n t e r v e n u t o R a f f a e l e F i t t o , V i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a , c h e h a r i b a d i t o l ’ i m p o r t a n z a d i c o n c i l i a r e s o s t e n i b i l i t à , a u t o n o m i a i n d u s t r i a l e e t u t e l a d e l t e s s u t o p r o d u t t i v o e u r o p e o : “ P e n s a r e o g g i a l l a m o b i l i t à d e l d o m a n i è p i ù c h e m a i a t t u a l e . B r u x e l l e s d e v e s o s t e n e r e l a t r a n s i z i o n e s e n z a s a c r i f i c a r e l a c o m p e t i t i v i t à ” . D u r a n t e l a t a v o l a r o t o n d a , a l l a q u a l e h a n n o p a r t e c i p a t o i m e m b r i i t a l i a n i d e l l e C o m m i s s i o n i I T R E , T R A N , I M C O e d E N V I d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o , o l t r e a r a p p r e s e n t a n t i d e l P a r l a m e n t o i t a l i a n o , d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a e d e l C o m u n e d i M i l a n o , s i è d i s c u s s o d i s t r a t e g i e p e r a c c o m p a g n a r e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a d e l s e t t o r e n e l r i s p e t t o d e l l e s p e c i f i c i t à d e l l ’ e c o n o m i a i t a l i a n a . P a r t i c o l a r m e n t e a t t e s o l ’ i n t e r v e n t o d e l V i c e p r e m i e r e M i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i , M a t t e o S a l v i n i , c h e h a d e f i n i t o l ’ a t t u a l e i m p o s t a z i o n e e u r o p e a u n “ s u i c i d i o i n d u s t r i a l e ” , s o t t o l i n e a n d o l a n e c e s s i t à d i “ r i p e n s a r e i l G r e e n D e a l p e r r e s t i t u i r e a l l ’ E u r o p a u n f u t u r o p r o d u t t i v o e s o s t e n i b i l e ” . S a l v i n i h a i n o l t r e r i b a d i t o l ’ i m p o r t a n z a d i p o l i t i c h e u r b a n e i n c l u s i v e : “ L a m o b i l i t à d e v e e s s e r e p e r t u t t i , n o n s o l o p e r p o c h i . S e r v e u n a v i s i o n e c h e m e t t a a l c e n t r o r i c e r c a , i n f r a s t r u t t u r e e l i b e r t à d i m o v i m e n t o ” . C o n f c o m m e r c i o M o b i l i t à r i u n i s c e F e d e r m o t o r i z z a z i o n e , A s s o c a m p , A i p a r k , F e d e r a c m a e A D Q , r a p p r e s e n t a n d o l ’ i n t e r a f i l i e r a d e l l ’ a u t o m o t i v e : r i v e n d i t o r i d i a u t o e m o t o n u o v e e u s a t e , o p e r a t o r i d i r i c a m b i e a c c e s s o r i , d e m o l i t o r i d i q u a l i t à , c o n c e s s i o n a r i d i c a m p e r e m a c c h i n e a g r i c o l e , n o n c h é g e s t o r i d i g r a n d i p a r c h e g g i a u t o m a t i z z a t i .