R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a c o m u n i c a z i o n e d ’ i m p r e s a d e v e p o g g i a r e s u d u e p i l a s t r i f o n d a m e n t a l i : c r e d i b i l i t à e c o e r e n z a . È d a q u i c h e n a s c e D i s r a c t i v e , u n p r o g r a m m a c h e a b b i a m o l a n c i a t o p e r d a r e v o c e e r i s p o s t e c o n c r e t e a i t e m i d e l l a f r a g i l i t à , d e i d i s t u r b i a l i m e n t a r i e d e l l a d i s a b i l i t à ” . C o s ì V i t t o r i o F i o r e , c o r p o r a t e c o m m u n i c a t i o n a n d s u s t a i n a b i l i t y d i r e c t o r L a c t a l i s I t a l i a , d u r a n t e l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l B r a n d J o u r n a l i s m F e s t i v a l c h e s i è s v o l t a a R o m a , p o n e n d o l ’ a c c e n t o s u l r u o l o s o c i a l e d e l l a c o m u n i c a z i o n e a z i e n d a l e e s u l l ’ i m p o r t a n z a d i c r e a r e a l l e a n z e t r a i m p r e s e p e r a f f r o n t a r e i n s i e m e l e g r a n d i s f i d e d e l n o s t r o t e m p o . F i o r e h a s p i e g a t o c h e i l p r o g e t t o D i s r a c t i v e n a s c e d a a n n i d i a s c o l t o d e i t e r r i t o r i e d e l l e p e r s o n e c h e g r a v i t a n o i n t o r n o a l l ’ a z i e n d a : “ A b b i a m o r i l e v a t o u n b i s o g n o r e a l e d i a t t e n z i o n e v e r s o l a f r a g i l i t à i n t u t t e l e s u e f o r m e . D i s r a c t i v e s i g n i f i c a e s s e r e a t t i v i s u t u t t o c i ò c h e è “ d i s ” : d i s t u r b i , d i s a b i l i t à , d i s a g i o . È u n p r o g r a m m a c h e v u o l e c o s t r u i r e c o n s a p e v o l e z z a e d a r e s t r u m e n t i c o n c r e t i a t t r a v e r s o i l c o i n v o l g i m e n t o d i o p e r a t o r i s p e c i a l i z z a t i e r e a l t à s o c i a l i c o m p e t e n t i ” . L ’ o b i e t t i v o , h a s o t t o l i n e a t o F i o r e , è q u e l l o d i m e t t e r e i n r e t e c o m p e t e n z e e s e n s i b i l i t à d i v e r s e , c r e a n d o u n a c o m u n i t à d i i m p r e s e i m p e g n a t e n e l l a c o s t r u z i o n e d i u n t e s s u t o s o c i a l e p i ù i n c l u s i v o . “ L e a z i e n d e , u n e n d o s i , p o s s o n o f a r e l a d i f f e r e n z a – h a a g g i u n t o – . N o i d i L a c t a l i s a b b i a m o s c e l t o d i n o n l i m i t a r c i a p a r l a r e d i s o s t e n i b i l i t à , m a d i r e n d e r l a u n ’ a z i o n e c o n c r e t a , c o n d e l l e r i s p o s t e c h e p a s s a n o a t t r a v e r s o o p e r a t o r i d e l s e t t o r e , p e r c h é n o i n o n s i a m o c a p a c i d i i n t e r v e n i r e s u t e m i c o s ì d e l i c a t i , m a m e t t i a m o a d i s p o s i z i o n e i l n o s t r o i m p e g n o e l ' i m p e g n o d e l l e n o s t r e p e r s o n e . I l B r a n d J o u r n a l i s m F e s t i v a l r a p p r e s e n t a p e r n o i i l c o n t e s t o i d e a l e p e r r i b a d i r e q u e s t o n o s t r o i m p e g n o e p e r i n v i t a r e a l t r e r e a l t à a u n i r s i a l p r o g e t t o . S o l o c o s ì p o t r e m o a f f r o n t a r e i n s i e m e u n p r o b l e m a c o m p l e s s o c o m e q u e l l o d e l l a f r a g i l i t à e d e i d i s t u r b i a l i m e n t a r i ” .