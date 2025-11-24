R o m a , 2 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S i è c o n c l u s a c o n s u c c e s s o l a X X I I e d i z i o n e d e l B e a I t a l i a a l l ' i n t e r n o d e l l a L i v e C o m m u n i c a t i o n W e e k , l a g r a n d e k e r m e s s e i n t e r n a z i o n a l e t a r g a t a A d c G r o u p c h e p e r q u a t t r o g i o r n i a n i m a l ' A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a E n n i o M o r r i c o n e d i R o m a . I l P r e m i o c e l e b r a l ' e c c e l l e n z a d e l l ' i n d u s t r i a d e g l i e v e n t i , c h e i n I t a l i a s i c o n f e r m a a n c o r a u n a v o l t a u n a s s e t s t r a t e g i c o p e r l o s v i l u p p o e c o n o m i c o n a z i o n a l e . S e s s a n t a q u a t t r o l e a g e n z i e c h e h a n n o p a r t e c i p a t o a l l a m a n i f e s t a z i o n e c o n 3 1 7 i s c r i z i o n i t o t a l i . L a g i u r i a c o m p o s t a d a a z i e n d e c h e h a d e c r e t a t o i v i n c i t o r i e r a c o m p o s t a d a o l t r e 6 0 t o p m a n a g e r , c o n f e r m a n d o i l c a r a t t e r e b u s i n e s s - t o - b u s i n e s s d e l r i c o n o s c i m e n t o . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 è s t a t a i n o l t r e p a l c o s c e n i c o d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l X X I M o n i t o r s u g l i E v e n t i e l a L i v e C o m m u n i c a t i o n d i A s t r a R i c e r c h e e A d c G r o u p . I d a t i h a n n o c o n f e r m a t o l a f a s e e s p a n s i v a e i l r u o l o d e l l a L i v e C o m m u n i c a t i o n c o m e e l e m e n t o i m p r e s c i n d i b i l e p e r l e s t r a t e g i e a z i e n d a l i . T r a l e p r i n c i p a l i e v i d e n z e e m e r s e d a l l a r i c e r c a : M e r c a t o c o m p l e s s i v o s t i m a t o n e l 2 0 2 4 a q u o t a 1 . 1 2 3 m i l i o n i d i e u r o , c o n u n a c r e s c i t a d e l 1 2 . 2 % r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e ; g l i i n v e s t i m e n t i d o v r e b b e r o r a g g i u n g e r e q u o t a 1 . 2 9 0 m i l i o n i e n t r o i p r o s s i m i d u e a n n i ; i l 3 7 % d e l l e a z i e n d e h a a u m e n t a t o l ' i n v e s t i m e n t o n e l l ' u l t i m o a n n o , e b e n i l 5 2 , 3 % p r e v e d e u n u l t e r i o r e i n c r e m e n t o n e i p r o s s i m i d u e a n n i . S o l o i l 7 % n o n h a i n v e s t i t o , u n m i n i m o s t o r i c o . A u m e n t a n o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o g l i e v e n t i B 2 I ( r i v o l t i a l t a r g e t a z i e n d a l e i n t e r n o , c h e r a g g i u n g o n o i l 4 9 , 3 % d e l t o t a l e ) e g l i e v e n t i e d u c a t i o n a l / f o r m a t i v i ( + 6 , 7 % ) . S i r e g i s t r a p e r l a p r i m a v o l t a u n s o s t a n z i a l e p a r e g g i o t r a c r e a t i v i t à ( 2 0 , 4 % ) e d i g i t a l / A I / t e c n o l o g i a ( 1 9 , 1 % ) c o m e p a r o l a c h i a v e p e r i l f u t u r o , i n d i c a n d o u n e q u i l i b r i o s t r a t e g i c o t r a i n n o v a z i o n e e f a t t o r e u m a n o . " Q u e s t a X X I I e d i z i o n e d e l B e a I t a l i a - s o t t o l i n e a S a l v a t o r e S a g o n e , P r e s i d e n t e d i A d c G r o u p - h a m e s s o i n l u c e l a s t r a o r d i n a r i a f o r z a v i t a l e e i l r u o l o s t r a t e g i c o d e l l ' i n d u s t r i a d e g l i e v e n t i p e r l ' e c o n o m i a n a z i o n a l e . I p r o g e t t i i n g a r a h a n n o d i m o s t r a t o c o m e i l n o s t r o c o m p a r t o s i a c o n t e m p o r a n e a m e n t e a l f i e r e d e l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e c u s t o d e d i u n a c r e a t i v i t à c h e p o n e s e m p r e l ’ e s s e r e u m a n o a l c e n t r o ” . L a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e i B e a I t a l i a h a c e l e b r a t o i p r o g e t t i e l e a g e n z i e c h e h a n n o s a p u t o m e g l i o c o n i u g a r e c r e a t i v i t à e s t r a t e g i a . P r i m o a s s o l u t o s u l p o d i o d e l G r a n d P r i x B e a I t a l i a 2 0 2 5 , a s s e g n a t o a l l ’ e v e n t o c h e p i ù d i t u t t i h a s a p u t o c o n i u g a r e l e c o m p o n e n t i f o n d a m e n t a l i d i u n p r o g e t t o d i s u c c e s s o , l ' e v e n t o " F e r r a r i A m a l f i W o r l d P r e m i è r e " f i r m a t o d a N e x t G r o u p p e r F e r r a r i S . p . A . , c h e v i n c e a l t r i d u e o r i c o m e m i g l i o r l a n c i o d i p r o d o t t o e c o m e m i g l i o r u t i l i z z o u n e x p e c t e d d i u n o s p a z i o . N e x t G r o u p s i è a g g i u d i c a t a a n c h e l ' o r o c o m e B e s t E v e n t A g e n c y . " S i a m o o r g o g l i o s i d i r i c e v e r e q u e s t o p r e s t i g i o s o p r e m i o p e r i l s e c o n d o a n n o c o n s e c u t i v o . È u n t r a g u a r d o c h e v a l o r i z z a l ’ e c c e z i o n a l e l a v o r o d e l n o s t r o s t r a o r d i n a r i o t e a m c h e r e n d e p o s s i b i l i i n o s t r i e v e n t i e g e s t i s c e c o n s u c c e s s o s f i d e s i g n i f i c a t i v e . I n o l t r e , l a c o n q u i s t a d e l t i t o l o d i B e s t E v e n t A g e n c y c o n f e r m a l a n o s t r a p o s i z i o n e d i r i f e r i m e n t o n e l s e t t o r e e c i i n c o r a g g i a a c o n t i n u a r e a i n v e s t i r e i n i n n o v a z i o n e e c r e a t i v i t à , e l e m e n t i c h e d a s e m p r e c a r a t t e r i z z a n o l a n o s t r a r e a l t à " , s o t t o l i n e a M a r c o J a n n a r e l l i , P r e s i d e n t e d i N e x t G r o u p . I l G r a n d P r i x I c o n i c A w a r d , a s s e g n a t o a g l i e v e n t i ‘ s t r a o r d i n a r i ’ p e r b u d g e t e c o m p l e s s i t à o r g a n i z z a t i v a , è s t a t o c o n f e r i t o a N i n e t y n i n e p e r i l p r o g e t t o " G i u b i l e o 2 0 2 5 - G r a n d i E v e n t i " . S i m o n e M a z z a r e l l i d i N i n e t y n i n e h a i n o l t r e v i n t o c o m e D i r e t t o r e C r e a t i v o d e l l ’ a n n o . “ C o n i l G i u b i l e o d e i G i o v a n i a b b i a m o s p e r i m e n t a t o , d i c o n c e r t o c o n G i u b i l e o 2 0 2 5 S . p . A . , i l C o m m i s s a r i o S t r a o r d i n a r i o , l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o e l a S a n t a S e d e , u n m o d e l l o i n n o v a t i v o d i o r g a n i z z a z i o n e i n t e g r a t a c h e , f i n d a l l e p r i m i s s i m e f a s i d e l l ’ i n c a r i c o , c i h a p e r m e s s o d i t r a s f o r m a r e u n a c o m p l e s s i t à o p e r a t i v a s e n z a p r e c e d e n t i i n u n n u o v o m o d e l l o c h e h a r i d e f i n i t o , a n c h e p e r i l f u t u r o , g l i s t a n d a r d g e s t i o n a l i d i e v e n t i d i q u e s t a c o m p l e s s i t à , p a r t e c i p a z i o n e e i m p a t t o r e p u t a z i o n a l e p e r l ’ I t a l i a ” h a c o m m e n t a t o S i m o n e M a z z a r e l l i , f o u n d e r & C e o d i N i n e t y n i n e . S c e n d e i l s i p a r i o s u l B e a I t a l i a c o n f e r m a n d o i l r u o l o d e l l a e v e n t i n d u s t r y c o m e c a t a l i z z a t o r e e c o n o m i c o e f u c i n a d i e c c e l l e n z a p r o f e s s i o n a l e p e r i l P a e s e . I n u m e r i d e l M o n i t o r e l a q u a l i t à d e i p r o g e t t i p r e m i a t i p r o i e t t a n o c h i a r a m e n t e i l c o m p a r t o v e r s o u n a n u o v a f a s e d i s v i l u p p o . R o m a , c o n i l s u c c e s s o d i q u e s t a r a s s e g n a , n o n è s t a t a s o l o u n a c o r n i c e o s p i t a n t e , m a i l s i m b o l o d e l l a r i t r o v a t a c e n t r a l i t à s t r a t e g i c a d i u n s e t t o r e d i n a m i c o e i n d i s p e n s a b i l e , p r o n t o a d a f f r o n t a r e l e s f i d e g l o b a l i e a s o s t e n e r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l M a d e i n I t a l y n e l m o n d o .