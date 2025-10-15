M i l a n o , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I n u n m o n d o s e m p r e p i ù d i g i t a l e a n c h e i c a r a b i n i e r i s i e v o l v o n o . " L ' A r m a h a a n c h e u n r u o l o d i c o n t r a s t o a l l ’ u s o i l l e c i t o d e l l e c r i p t o v a l u t e - d i c e a l l ' A d n k r o n o s i l c o m a n d a n t e G i a n l u c a V i t a g l i a n o d e l c o m a n d o a n t i f a l s i f i c a z i o n e m o n e t a r i a - . T u t e l i a m o i l c i t t a d i n o e i l s i s t e m a : q u e l l o d e l l e c r i p t o v a l u t e è u n m o n d o i n e s p a n s i o n e . S e n o n c ’ è u n ’ a z i o n e d i c o n t r a s t o e p r e v e n z i o n e , c ’ è i l r i s c h i o c h e d i v e n t i n o t e r r e n o f e r t i l e p e r l a c r i m i n a l i t à " . I l d e n a r o " s i s e g u e s u i w a l l e t , s u l l e t r a n s a z i o n i " , i l p a s s a g g i o s u c c e s s i v o " è l a d e - a n o n i m i z z a z i o n e : s e g u i a m o i c o d i c i d e i w a l l e t , e d a l ì l a s f i d a è r i s a l i r e a u n n o m i n a t i v o e p o r t a r e a l l a l u c e i l m o t i v o d e l l a t r a n s a z i o n e - s p i e g a i l c o m a n d a n t e - . A i t e m p i s i s e g u i v a l ' a s s e g n o , o r a i l w a l l e t " . P e r q u e s t o m o t i v o s e r v o n o " s t r u m e n t a z i o n i n u o v e , c o m e i l t r a c c i a m e n t o o p e n s o u r c e i n t e l l i g e n c e e l ' a n a l i s i d e i s o c i a l , c h e c i a i u t a n o a d a r e d e i n o m i a l l a b a s e d e i w a l l e t , p e r p o i r i c o s t r u i r e i l p e r c h é d e l p a g a m e n t o e i l r e a t o . N e l 2 0 2 1 , c i s i a m o i m b a t t u t i p e r l a p r i m a v o l t a q u a n d o c o n l e c r i p t o v a l u t e s i p a g a v a m o n e t a f a l s a " . I l c o n t r o l l o s v o l t o d a l c o m a n d o a n t i f a l s i f i c a z i o n e m o n e t a r i a " è s u l m o v i m e n t o d e l l e c r i p t o v a l u t e , t r a c c i a m o a l l ’ i n t e r n o d e l l a b l o c k c h a i n l e t r a n s a z i o n i c h e a v v e n g o n o t r a w a l l e t " . " È e v i d e n t e - s o t t o l i n e a V i t a g l i a n o - c h e q u e s t o è u n m o n d o i n t e r c o n n e s s o , p e r c u i c ’ è l a r i c e r c a d i q u e i p a r a d i s i c r i m i n a l i c h e p o s s o n o e s s e r e l o c a l i z z a t i i n A f r i c a , A s i a , o i n q u e i p a e s i n o n c o l l a b o r a t i v i c o n l a p o l i z i a e g l i s t r u m e n t i g i u d i z i a r i " .