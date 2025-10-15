M i l a n o , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ' o p e n i n n o v a t i o n è l ' u n i c a v e r a s t r a d a p e r f a r e i n n o v a z i o n e a n c h e i n I t a l i a . C o n l e s t a r t - u p e l ' i n n o v a z i o n e n o n d o b b i a m o a v e r e p a u r a d e l f a l l i m e n t o . S i p u ò s e m p r e i m p a r a r e e d a l ì p u ò n a s c e r e n u o v a i n n o v a z i o n e p i ù r o b u s t a e c o n s a p e v o l e " . L o h a d e t t o o g g i C l e l i a T o s i , c a p o d e l F i n t e c h D i s t r i c t , d i a l o g a n d o c o n A d n k r o n o s d u r a n t e i l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m , i n c o r s o a C e r n o b b i o .