M i l a n o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i è c o n c l u s o o g g i a V i l l a E r b a d i C e r n o b b i o i l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m – C o m o L a k e 2 0 2 5 , i l s u m m i t i n t e r n a z i o n a l e o r g a n i z z a t o d a M i c r o m e g a s C o m u n i c a z i o n e e p r o m o s s o d a l l a F o n d a z i o n e I n n o v a z i o n e D i g i t a l e E t s c h e p e r q u a t t r o g i o r n i ( d a l 1 4 a l 1 7 o t t o b r e ) h a r i u n i t o P r e m i N o b e l , s c i e n z i a t i , l e a d e r i n d u s t r i a l i e r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i p e r d i s c u t e r e i l f u t u r o d e l l ’ i n n o v a z i o n e d i g i t a l e , d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e d e l q u a n t u m c o m p u t i n g . U n ’ e d i z i o n e c h e h a r e g i s t r a t o 5 0 a z i e n d e , 3 . 5 0 0 p a r t e c i p a n t i , 8 0 s t a r t u p , 6 0 g i o r n a l i s t i a c c r e d i t a t i e 2 4 0 r e l a t o r i c o m p l e s s i v i c o n f e r m a n d o i l s u m m i t C o m o L a k e c o m e u n a d e l l e p r i n c i p a l i p i a t t a f o r m e e u r o p e e d i c o n f r o n t o t r a s c i e n z a , e c o n o m i a e i s t i t u z i o n i . “ I n q u e s t i g i o r n i a V i l l a E r b a h o v i s t o l o s p i r i t o a u t e n t i c o d e l l ’ i n n o v a z i o n e ” , h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e I n n o v a z i o n e D i g i t a l e E t s A n t o n i o F r a n c e s c h e t t i . " P e r s o n e c h e d i a l o g a n o s e n z a b a r r i e r e , c o n c u r i o s i t à , r i s p e t t o e v o g l i a d i c o s t r u i r e . Q u e s t o è i l c u o r e d e l l a n o s t r a m i s s i o n e : c r e a r e s p a z i d o v e l a t e c n o l o g i a d i v e n t a o c c a s i o n e p e r p a r l a r e d i f u t u r o , u m a n i t à e r e s p o n s a b i l i t à . O g g i c h i u d i a m o u n c a p i t o l o b e l l i s s i m o , m a l ’ i n n o v a z i o n e n o n s i f e r m a : c o n t i n u e r e m o a c o s t r u i r e i n s i e m e n u o v e o p p o r t u n i t à e s f i d e " , c o n c l u d e i l p r e s i d e n t e . D a l l e o n d e g r a v i t a z i o n a l i a l c a l c o l o q u a n t i s t i c o , d a l l e r e t i i n t e l l i g e n t i a l l ’ e t i c a d e l l ’ A i , d a l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e a l l a s a n i t à , d a l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e a l l e p o l i t i c h e e n e r g e t i c h e , C o m o L a k e 2 0 2 5 è s t a t o u n i m p o r t a n t e m o m e n t o d i d i a l o g o c a p a c e d i m e t t e r e i n r e t e c o m p e t e n z e , v i s i o n i e s t r a t e g i e p e r d e l i n e a r e u n m o d e l l o d i i n n o v a z i o n e f o n d a t o s u s o s t e n i b i l i t à , e t i c a e c r e s c i t a c o n d i v i s a i n u n c l i m a c o s t r u t t i v o e p o s i t i v o . T r a i m o m e n t i p i ù s i g n i f i c a t i v i , l a n a s c i t a d i Q - A l l i a n c e , “ i l p i ù p o t e n t e h u b q u a n t i s t i c o a l m o n d o ” , c h e v e d e t r a i f o n d a t o r i D - W a v e Q u a n t u m I n c . e I o n Q I n c . e c h e s e g n a u n p a s s o d e c i s i v o p e r l a l e a d e r s h i p i t a l i a n a n e l s e t t o r e d e l q u a n t u m c o m p u t i n g . N e l c o r s o d e l l e g i o r n a t e , s i s o n o a l t e r n a t i i n t e r v e n t i d i f i g u r e d i r i l i e v o c o m e G i a n F r a n c e s c o G i u d i c e , L u c i a n o M a i a n i , T h i b a u l t D a m o u r , G e r a r d u s ’ t H o o f t , F l a v i o C a t t a n e o , G u i d o C r o s e t t o , A l e s s i o B u t t i , e d e i m i n i s t r i d e l l ’ i n n o v a z i o n e d i B u l g a r i a , I r l a n d a e A r a b i a S a u d i t a , i n u n c o n f r o n t o c h e h a e v i d e n z i a t o i l r u o l o d e l l ’ I t a l i a c o m e p o n t e t r a l e s t r a t e g i e t e c n o l o g i c h e e u r o p e e e l e v i s i o n i g l o b a l i d e l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e e d e n e r g e t i c a . U n m o m e n t o d i p a r t i c o l a r e r i l i e v o è s t a t a l a p r e s e n t a z i o n e d e l M a n i f e s t o I m t a i ( I n t e r n a t i o n a l M u l t i d i s c i p l i n a r y T a s k F o r c e o n A i ) , d o c u m e n t o i n t e r n a z i o n a l e c h e d e f i n i s c e p r i n c i p i e l i n e e g u i d a p e r u n a g o v e r n a n c e e t i c a e c o n d i v i s a d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , p r o m u o v e n d o u n a c o o p e r a z i o n e g l o b a l e t r a r i c e r c a , i n d u s t r i a e i s t i t u z i o n i . L ’ i n i z i a t i v a , c h e h a c o i n v o l t o o l t r e 2 0 0 e s p e r t i p r o v e n i e n t i d a 1 5 P a e s i , r a p p r e s e n t a u n p a s s o c o n c r e t o v e r s o u n e c o s i s t e m a d e l l ’ I a b a s a t o s u t r a s p a r e n z a , i n c l u s i o n e e r e s p o n s a b i l i t à . N o n s o n o m a n c a t i m o m e n t i d i v a l o r i z z a z i o n e d e l l ’ e c c e l l e n z a t e c n o l o g i c a i t a l i a n a c o n l a c e r i m o n i a d e i C o m o L a k e A w a r d s 2 0 2 5 , c h e h a p r e m i a t o a z i e n d e e S t a r t U p d i s t i n t e s i p e r p r o g e t t i i n n o v a t i v i n e i c a m p i d e l l ’ A i , d e l q u a n t u m c o m p u t i n g , d e l l a s a n i t à d i g i t a l e e d e l l a c y b e r s e c u r i t y . L a g i o r n a t a c o n c l u s i v a , c o n d o t t a d a R i c c a r d o L u n a , è s t a t a i n t e r a m e n t e d e d i c a t a a l l e S t a r t U p i n n o v a t i v e , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i n u m e r o s i e s p e r t i e r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i . U n l a b o r a t o r i o d i i d e e e o p p o r t u n i t à c h e h a c o n f e r m a t o l a v i t a l i t à d e l l ’ e c o s i s t e m a i n n o v a t i v o i t a l i a n o e l a s u a c a p a c i t à d i a t t r a r r e i n v e s t i m e n t i e v i s i o n i i n t e r n a z i o n a l i . “ L a t e r z a e d i z i o n e d e l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m – C o m o L a k e 2 0 2 5 s i è c o n c l u s a c o n r i s u l t a t i m i s u r a b i l i p r o v e n i e n t i d a l m o n d o d e l l ’ i n d u s t r i a , d a l l e u n i v e r s i t à i t a l i a n e , d a q u a l i f i c a t i s e t t o r i d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , d a l l e i s t i t u z i o n i e d a i m e d i a ” , c o m m e n t a E r m i n i o F r a g a s s a , p r e s i d e n t e d i M i c r o m e g a s C o m u n i c a z i o n e . “ I l c o n s e n s o s u q u e s t a m a n i f e s t a z i o n e è p r e s s o c h é u n a n i m e n e l l ’ a t t r i b u i r e a l l a s t e s s a u n r u o l o o r m a i c o n s o l i d a t o d i p i a t t a f o r m a q u a l i f i c a t a d i d i b a t t i t o s u i t e m i d i i n n o v a z i o n e e d i g i t a l i z z a z i o n e e s u l l e m i g l i o r i t e c n o l o g i e e m e r g e n t i i n m a t e r i a d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e q u a n t u m c o m p u t i n g " , e v i d e n z i a F r a g a s s a , c h e c o n c l u d e : “ I l F o r u m s u l l ’ i n n o v a z i o n e d i g i t a l e s i i n c a r d i n a c o m e a p p u n t a m e n t o o r m a i s t a b i l e n e l d i b a t t i t o s u i t e m i p i ù a t t u a l i , s u l l ’ e v o l u z i o n e d e l l a t e c n o l o g i a c h e i n t e r e s s a l a c o m u n i t à m o n d i a l e e m o d i f i c a a b i t u d i n i e p r o c e s s i c u l t u r a l i , i n m o d o o r m a i i n e l u d i b i l e p e r l e g e n e r a z i o n i p r e s e n t i e f u t u r e " . G r a z i e a l s u c c e s s o d i q u e s t a e d i z i o n e , C o m o L a k e 2 0 2 5 - v i e n e e v i d e n z i a t o i n u n a n o t a - " s i c o n f e r m a l u o g o s t r a t e g i c o d i i n c o n t r o p e r i m m a g i n a r e o r i z z o n t i , s i n e r g i e e f u t u r i , e c h e h a m o s t r a t o u n ’ I t a l i a a l l ’ a v a n g u a r d i a n e l l e n u o v e t e c n o l o g i e , n e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e n e l l ’ u s o r a g i o n a t o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . U n e v e n t o c h e h a m e s s o i n e v i d e n z a c o m e i n n o v a z i o n e e r e s p o n s a b i l i t à p o s s a n o c o n v i v e r e , d e l i n e a n d o u n f u t u r o i n c u i i l p r o g r e s s o t e c n o l o g i c o d i v e n t a s t r u m e n t o d i c r e s c i t a s o s t e n i b i l e e d i s o v r a n i t à d i g i t a l e p e r i l P a e s e " .