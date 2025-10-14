M i l a n o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a v i s i o n e d i T i m E n t e r p r i s e è c h i a r a : c o s t r u i r e u n ’ i n f r a s t r u t t u r a s o l i d a , s o s t e n i b i l e e t u t t a i t a l i a n a p e r s u p p o r t a r e l ’ a u t o n o m i a d i g i t a l e e l a c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e i n E u r o p a e n e l m o n d o ” . L o h a d e t t o o g g i E l i o S c h i a v o , C h i e f E n t e r p r i s e a n d I n n o v a t i v e S o l u t i o n s O f f i c e r d i T i m , i n t e r v e n e n d o a l l ' e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m . T i m E n t e r p r i s e " r a p p r e s e n t a i l c u o r e t e c n o l o g i c o d e l l ’ I t a l i a - h a s o t t o l i n e a t o S c h i a v o - , c o n u n a p i a t t a f o r m a i n t e g r a t a c h e u n i s c e c o n n e t t i v i t à , d a t a c e n t e r d i u l t i m a g e n e r a z i o n e , s e r v i z i c l o u d , c y b e r s e c u r i t y e I o T " . " C o n u n p i a n o d i i n v e s t i m e n t i d a u n m i l i a r d o d i e u r o p e r i p r o s s i m i t r e a n n i , s t i a m o p o t e n z i a n d o l a n o s t r a r e t e d i d a t a c e n t e r , m o l t i c e r t i f i c a t i a i m a s s i m i s t a n d a r d i n t e r n a z i o n a l i , e s v i l u p p a n d o t e c n o l o g i e a l l ’ a v a n g u a r d i a c o m e l ’ e d g e c o m p u t i n g e s o l u z i o n i a i r e a d y . I l c l o u d è d i v e n t a t o l a n o s t r a p r i n c i p a l e f o n t e d i r i c a v i , c o n f e r m a n d o l a n o s t r a l e a d e r s h i p i n u n m e r c a t o i n r a p i d a e v o l u z i o n e " h a p o i c o n c l u s o .