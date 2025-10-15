M i l a n o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o c r e a t o u n f a c i l i t a t o r e d i r a p p o r t i u m a n i c h e s i s o s t a n z i a i n u n g i o c o d i s o c i a l i z z a z i o n e p e r m a n e n t e . I l n o s t r o o b i e t t i v o è c r e a r e c o n n e s s i o n i f o n d a t e s u p a s s i o n i e b i s o g n i c o m u n i c h e n o n c o i n v o l g a n o a l c u n a s p e t t o e s t e t i c o c h e p o s s a p r o v o c a r e b i a s " . L o h a d e t t o o g g i i l f o u n d e r d i Y i a m i , D o m e n i c o S a n d u l l i , d i a l o g a n d o c o n l ' A d n k r o n o s d u r a n t e i l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m . Y i a m i è u n n u o v o s o c i a l n e t w o r k d i p r o s s i m i t à s e n z a a l c u n a f o t o , l i k e o f o l l o w e r , c h e v u o l e c r e a r e c o n n e s s i o n i e f a r i n c o n t r a r e p e r s o n e s u l l a b a s e d i c r i t e r i c h e d a n n o p r i o r i t à a l l a s i c u r e z z a d e i d a t i e a l l ' a u t e n t i c i t à d e l l e r e l a z i o n i . " L ’ o b i e t t i v o - s p i e g a S a n d u l l i - è q u e l l o d i t r o v a r e i l p r o p r i o d a y m a k e r , u n a p e r s o n a o e v e n t o c h e p o s s a s v o l t a r e l a g i o r n a t a . L a d i f f e r e n z a c o i s o c i a l t r a d i z i o n a l i è c h e n o i p u n t i a m o s u u n a p p r o c c i o a n o n i m o : i l s i s t e m a c o m p i e s e i d o m a n d e p e r f a r e m e r g e r e l a p e r s o n a l i t à d e l s o g g e t t o e p o i s i p u n t a a l l ' i n c o n t r o n e l l a v i t a r e a l e '