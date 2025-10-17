C e r n o b b i o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ P e r d i g i t a l i z z a r e d a v v e r o l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e i t a l i a n a s e r v o n o t r e p i l a s t r i : i n f r a s t r u t t u r e , c o m p e t e n z e e q u a l i t à d e l d a t o ” , h a d i c h i a r a t o G a e t a n o R i z z o , d i r e t t o r e d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e d i L u t e c h , d u r a n t e l a d i r e t t a s p e c i a l e d e l l ’ A d n k r o n o s d a C o m o l a k e 2 0 2 5 . “ I l p r i m o e l e m e n t o è l ’ i n f r a s t r u t t u r a p e r l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , c h e s i g n i f i c a s a p e r m e m o r i z z a r e , s e l e z i o n a r e e r e n d e r e i d a t i u t i l i z z a b i l i a l l ’ i n t e r n o d i s i s t e m i d i c a l c o l o a d a l t e p r e s t a z i o n i ” , h a s p i e g a t o . “ N o i d i L u t e c h s i a m o s t a t i p i o n i e r i i n q u e s t o c a m p o : a b b i a m o i n s t a l l a t o i s u p e r c o m p u t e r L e o n a r d o a B o l o g n a e D a V i n c i p e r L e o n a r d o S p a , m a c c h i n e c h e a b i l i t a n o l ’ e l a b o r a z i o n e d e i d a t i s u c u i s i b a s a n o g l i a l g o r i t m i d i A I ” . R i z z o h a s o t t o l i n e a t o c h e “ a c c a n t o a l l a p o t e n z a d i c a l c o l o , s e r v e u n a f o r m a z i o n e a d e g u a t a p e r i d i p e n d e n t i p u b b l i c i e p e r i c i t t a d i n i . N o n b a s t a d i g i t a l i z z a r e i p r o c e s s i : b i s o g n a f o r m a r e c h i l i u s a ” . “ L a q u a l i t à d e l s e r v i z i o d i g i t a l e s i m i s u r a n e l l a s o d d i s f a z i o n e d e l c i t t a d i n o ” , h a a g g i u n t o . “ U n s i s t e m a a u t o m a t i z z a t o r i d u c e g l i e r r o r i , a c c e l e r a l e p r a t i c h e e m i g l i o r a l a v i t a q u o t i d i a n a . È q u i c h e i l d i g i t a l e d i v e n t a d a v v e r o s e r v i z i o p u b b l i c o : q u a n d o r i s o l v e p r o b l e m i c o n c r e t i e r e s t i t u i s c e t e m p o a l l e p e r s o n e ” .