M i l a n o , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o c h e l ' E u r o p a s t a s o f f r e n d o i n q u e s t o m o m e n t o è c h e l e t a n t e i n i z i a t i v e c h e c i s o n o n e l m o n d o d e l l a m o n e t a d i g i t a l e , s o n o i n i z i a t i v e n a z i o n a l i , a n c h e s e n e l l e u l t i m e s e t t i m a n e a b b i a m o v i s t o u n ' a c c e l e r a z i o n e . L ' E u r o p a n o n è a n c o r a u n i t a c o m e c o n f e d e r a z i o n e d i s t a t i , c i s o n o t a n t e i n i z i a t i v e c h e s i f e r m a n o a i c o n f i n i d i o g n i P a e s e " . L o h a d e t t o o g g i P a o l o R a v a s i , f o n d a t o r e d i N e x t D i g i t a l P l a t f o r m , d i a l o g a n d o c o n l ' A d n k r o n o s d u r a n t e i l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m , i n c o r s o a C e r n o b b i o . L o s f o r z o c h e s t a f a c e n d o l a B c e c o n l ' e u r o d i g i t a l e " è u n ' i n i z i a t i v a p u b b l i c a c h e p o s s a a b b a t t e r e c o n f i n i p e r c r e a r e u n s i s t e m a d i p a g a m e n t o p a n e u r o p e o - h a a g g i u n t o R a v a s i - . L ' i m p o r t a n z a d e l l ' e u r o d i g i t a l e s t a n e l f a t t o d i p o t e r g a r a n t i r e u n s i s t e m a d i p a g a m e n t o d i g i t a l e l a c u i e s p e r i e n z a s i a v v i c i n a i l p i ù p o s s i b i l e a l p a g a m e n t o i n c o n t a n t i : i m m e d i a t e z z a , p a g a m e n t i a n c h e t r a p e r s o n e e n o n s o l o e s e r c e n t i , f a r e e r i c e v e r e p a g a m e n t i v e r s o g l i e n t i g o v e r n a t i v i g a r a n t e n d o p r i v a c y s u l l e t r a n s a z i o n i e u n ' i m m e d i a t e z z a e f a c i l i t à d ' u s o c h e g l i a l t r i s i s t e m i d i p a g a m e n t o d i g i t a l i n o n g a r a n t i s c o n o . I l t e m a d e l l ' i n c l u s i o n e è m o l t o i m p o r t a n t e " .