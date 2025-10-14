M i l a n o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C i s i a m o a c c o r t i c h e l a q u a n t i à d i i n v e s t i m e n t i c h e l e a z i e n d e d i t e l e c o m u n i c a z i o n i d e v o n o s v i l u p p a r e s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e n o n s o n o a d e g u a t i a l l a n e c e s s i t à . U n o s v i l u p p o d i u n a i n f r a s t r u t t u r a c a p i l l a r e , a b a n d a l a r g a , i n t u t t o i l P a e s e e a p a r t i r e d a l l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e è a s s o l u t a m e n t e u n a n e c e s s i t à e u n b i s o g n o n o n p i ù p r o c r a s t i n a b i l e p e r u n p a e s e m o d e r n o e v o t a t o a l l ' i n n o v a z i o n e c o m e l ' I t a l i a . Q u e s t o p e r c h é g l i i n v e s t i m e n t i s o n o s e m p r e p i ù o n e r o s i " . L o h a d e t t o o g g i F e d e r i c o P r o t t o , c e o e p r e s i d e n t e d i C e l l n e x I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m 2 0 2 5 .