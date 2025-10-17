C e r n o b b i o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l d i g i t a l e d e v e e s s e r e u n o s t r u m e n t o i n c l u s i v o e l a t e c n o l o g i a u n m e z z o p e r r a f f o r z a r e l a f i d u c i a t r a c i t t a d i n i e i s t i t u z i o n i ” , h a d i c h i a r a t o A l e s s a n d r o M o r i c c a , a m m i n i s t r a t o r e u n i c o d i P a g o P A , n e l c o r s o d e l l a d i r e t t a A d n k r o n o s d a C o m o l a k e 2 0 2 5 . “ I n o s t r i s i s t e m i n o n e s c l u d o n o n e s s u n o : a n c h e l e n o t i f i c h e d i g i t a l i , c o m e q u e l l e d i S e n d , p o s s o n o e s s e r e r e c a p i t a t e i n f o r m a c a r t a c e a a c h i n o n h a a c c e s s o a s t r u m e n t i d i g i t a l i ” , h a s p i e g a t o . M o r i c c a h a r i c o r d a t o c h e “ n e l 2 0 2 3 a b b i a m o g e s t i t o o l t r e 4 0 0 m i l i o n i d i t r a n s a z i o n i p e r u n c o n t r o v a l o r e d i 9 3 m i l i a r d i d i e u r o , e o l t r e 2 2 m i l i o n i d i n o t i f i c h e d i g i t a l i a v a l o r e l e g a l e , c o n u n r i s p a r m i o s t i m a t o p e r g l i e n t i p u b b l i c i d i 1 3 5 m i l i o n i d i e u r o ” . P a g o P A è u n a s o c i e t à c l o u d e d a t a - d r i v e n c h e u t i l i z z a l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e i n m o d o e t i c o , c o n c h a t b o t p e r l ’ a s s i s t e n z a e m o d e l l i p r e v i s i o n a l i , m a s e m p r e a l l ’ i n t e r n o d i t a v o l i m u l t i d i s c i p l i n a r i p e r g a r a n t i r e t r a s p a r e n z a , s i c u r e z z a e r i s p e t t o d e i v a l o r i p u b b l i c i ” . “ P a g o P A o g g i n o n è s o l o u n a p i a t t a f o r m a d i p a g a m e n t i , m a u n v e r o e p r o p r i o e c o s i s t e m a d i g i t a l e a l s e r v i z i o d e i c i t t a d i n i . O l t r e a i p a g a m e n t i d i g i t a l i , g e s t i a m o l ’ a p p I O , i l s e r v i z i o d i n o t i f i c h e d i g i t a l i S e n d , l a n u o v a p i a t t a f o r m a p e r l ’ e r o g a z i o n e d e l w e l f a r e e , p e r c o n t o d e l D i p a r t i m e n t o p e r l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e , l a P i a t t a f o r m a n a z i o n a l e d a t i ” , h a s p i e g a t o . “ Q u e s t ’ u l t i m a – h a a g g i u n t o – è i l c u o r e d e l s i s t e m a : p e r m e t t e a l l e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i d i s c a m b i a r s i i n f o r m a z i o n i t r a m i t e A P I , s e n z a b i s o g n o d i r i c h i e d e r l e a l c i t t a d i n o , r e a l i z z a n d o i l p r i n c i p i o d e l ‘ o n c e o n l y ’ ” . M o r i c c a h a s o t t o l i n e a t o c h e “ i l 7 5 % d e g l i i t a l i a n i r i c o n o s c e c h e l ’ u s o d e l l e p i a t t a f o r m e d i g i t a l i p u b b l i c h e h a a u m e n t a t o l a f i d u c i a n e i s e r v i z i d e l l o S t a t o : l a s e m p l i f i c a z i o n e c r e a v i c i n a n z a , e l a f i d u c i a g e n e r a p a r t e c i p a z i o n e ” .