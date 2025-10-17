Cernobbio, 17 ott. (Adnkronos) - Abbiamo introdotto un corso obbligatorio di alfabetizzazione allintelligenza artificiale per tutti gli studenti magistrali. È una scelta precisa: alla Luiss non ci si laurea se non si sa cosè lintelligenza artificiale e come usarla, ha dichiarato Giuseppe Italiano, professore di computer science e prorettore allintelligenza artificiale della Luiss Guido Carli, in un'intervista allAdnkronos durante la conferenza Comolake 2025. Crediamo che qualunque carriera avvocato, manager, economista, diplomatico debba ormai comprendere le competenze base di AI, ha spiegato. Ora stiamo lavorando per estendere il corso anche alle lauree triennali e per rendere più avanzati i contenuti della magistrale: lobiettivo è costruire una cultura digitale trasversale. Italiano ha aggiunto che liniziativa ha avuto un ottimo riscontro tra gli studenti, ma anche tra i docenti, che abbiamo dovuto coinvolgere e formare: alla fine tutti hanno compreso il valore di questa trasformazione culturale. Ha infine ricordato che la Luiss ha fondato il centro di ricerca AI for Society, dedicato a studiare le implicazioni dellintelligenza artificiale sulla società, con un approccio multidisciplinare che coinvolge informatici, giuristi, economisti e filosofi, per promuovere unAI etica, trasparente e al servizio delluomo.