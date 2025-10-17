C e r n o b b i o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ A b b i a m o i n t r o d o t t o u n c o r s o o b b l i g a t o r i o d i a l f a b e t i z z a z i o n e a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r t u t t i g l i s t u d e n t i m a g i s t r a l i . È u n a s c e l t a p r e c i s a : a l l a L u i s s n o n c i s i l a u r e a s e n o n s i s a c o s ’ è l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e c o m e u s a r l a ” , h a d i c h i a r a t o G i u s e p p e I t a l i a n o , p r o f e s s o r e d i c o m p u t e r s c i e n c e e p r o r e t t o r e a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d e l l a L u i s s G u i d o C a r l i , i n u n ' i n t e r v i s t a a l l ’ A d n k r o n o s d u r a n t e l a c o n f e r e n z a C o m o l a k e 2 0 2 5 . “ C r e d i a m o c h e q u a l u n q u e c a r r i e r a – a v v o c a t o , m a n a g e r , e c o n o m i s t a , d i p l o m a t i c o – d e b b a o r m a i c o m p r e n d e r e l e c o m p e t e n z e b a s e d i A I ” , h a s p i e g a t o . “ O r a s t i a m o l a v o r a n d o p e r e s t e n d e r e i l c o r s o a n c h e a l l e l a u r e e t r i e n n a l i e p e r r e n d e r e p i ù a v a n z a t i i c o n t e n u t i d e l l a m a g i s t r a l e : l ’ o b i e t t i v o è c o s t r u i r e u n a c u l t u r a d i g i t a l e t r a s v e r s a l e ” . I t a l i a n o h a a g g i u n t o c h e “ l ’ i n i z i a t i v a h a a v u t o u n o t t i m o r i s c o n t r o t r a g l i s t u d e n t i , m a a n c h e t r a i d o c e n t i , c h e a b b i a m o d o v u t o c o i n v o l g e r e e f o r m a r e : a l l a f i n e t u t t i h a n n o c o m p r e s o i l v a l o r e d i q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e c u l t u r a l e ” . H a i n f i n e r i c o r d a t o c h e “ l a L u i s s h a f o n d a t o i l c e n t r o d i r i c e r c a A I f o r S o c i e t y , d e d i c a t o a s t u d i a r e l e i m p l i c a z i o n i d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s u l l a s o c i e t à , c o n u n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e c h e c o i n v o l g e i n f o r m a t i c i , g i u r i s t i , e c o n o m i s t i e f i l o s o f i , p e r p r o m u o v e r e u n ’ A I e t i c a , t r a s p a r e n t e e a l s e r v i z i o d e l l ’ u o m o ” .