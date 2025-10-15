C e r n o b b i o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a f i b r a v e r a , q u e l l a f i n o a c a s a , è l a b a s e p e r l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l P a e s e ” , h a d i c h i a r a t o G i u s e p p e G o l a , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i O p e n F i b e r , d u r a n t e l a d i r e t t a s p e c i a l e d e l l ’ A d n k r o n o s d a C o m o l a k e 2 0 2 5 . “ O g g i c o p r i a m o c i r c a 1 9 m i l i o n i d i u n i t à i m m o b i l i a r i e a b b i a m o g i à 3 , 6 m i l i o n i d i c l i e n t i , m a c ’ è a n c o r a m o l t o d a f a r e p e r s u p e r a r e l e v e c c h i e i n f r a s t r u t t u r e i n r a m e ” , h a s p i e g a t o . G o l a h a r i c o r d a t o c h e “ l ’ E u r o p a s i p r e p a r a a i n t r o d u r r e i l D i g i t a l N e t w o r k s A c t , c h e d a r à u n i m p u l s o d e c i s i v o a i p r o c e s s i d i s w i t c h - o f f e a l l a d i f f u s i o n e d e l l a f i b r a f i n o a c a s a . È i l m o m e n t o d i u n i m p e g n o c o n g i u n t o p u b b l i c o e p r i v a t o p e r c o l m a r e i l d i v a r i o d i g i t a l e ” .