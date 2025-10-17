C e r n o b b i o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ A b b i a m o i n t r o d o t t o l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e l l a g i u s t i z i a a m m i n i s t r a t i v a p e r a u m e n t a r e l ’ e f f i c i e n z a , m a s e n z a m a i i n t a c c a r e l a c e n t r a l i t à d e l l a d e c i s i o n e u m a n a ” , h a d i c h i a r a t o B r u n e l l a B r u n o , c o n s i g l i e r a d i S t a t o , i n u n ' i n t e r v i s t a a l l ’ A d n k r o n o s d u r a n t e l a c o n f e r e n z a C o m o l a k e 2 0 2 5 . “ L a n o s t r a p i a t t a f o r m a d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e b u s i n e s s i n t e l l i g e n c e n a s c e d a u n a s t r a t e g i a a u t o n o m a , d e f i n i t a p r i m a a n c o r a c h e e s i s t e s s e r o l ’ A I A c t e l a l e g g e n a z i o n a l e d e l 2 0 2 5 ” , h a s p i e g a t o . “ A b b i a m o s c e l t o d i u s a r e l ’ A I g e n e r a t i v a s o l o p e r a t t i v i t à d i a n a l i s i e n o n p e r l a c r e a z i o n e d i t e s t i , p r o p r i o p e r e v i t a r e o g n i r i s c h i o d i a u t o m a t i s m o n e l l a d e c i s i o n e g i u d i z i a r i a ” . B r u n o h a s o t t o l i n e a t o c h e “ q u e s t a i n n o v a z i o n e p e r m e t t e a i g i u d i c i d i l i b e r a r s i d a c o m p i t i r i p e t i t i v i e c o n c e n t r a r s i s u l c u o r e d e l l a d e c i s i o n e , n e l p i e n o r i s p e t t o d e i p r i n c i p i d i e t i c a e t r a s p a r e n z a ” . “ L a m i g r a z i o n e a l c l o u d , i n l i n e a c o n i l p r i n c i p i o ‘ c l o u d f i r s t ’ d e l l a s t r a t e g i a n a z i o n a l e , è s t a t a i l f a t t o r e a b i l i t a n t e d e l n o s t r o p e r c o r s o d i t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e ” , h a s p i e g a t o B r u n o . “ A b b i a m o l a v o r a t o s u d u e l i v e l l i : d a u n l a t o l ’ a m m o d e r n a m e n t o d e i s i s t e m i , d a l l ’ a l t r o l a r e i n g e g n e r i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i i n t e r n i , n e l s o l c o d e l p r o c e s s o a m m i n i s t r a t i v o t e l e m a t i c o , d i c u i s i a m o s t a t i p i o n i e r i ” , h a r i c o r d a t o . B r u n o h a a g g i u n t o c h e “ l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a è s o s t e n u t a d a u n a g o v e r n a n c e i n t e r n a r o b u s t a , c o n u n t e a m d i m a g i s t r a t i , d i r i g e n t i e t e c n i c i c h e g a r a n t i s c o n o u n c o n t r o l l o c o s t a n t e e i n d i p e n d e n t e s u l l o s v i l u p p o d e l l e s o l u z i o n i A I ” . “ L ’ o b i e t t i v o è u n a g i u s t i z i a p i ù e f f i c i e n t e e p i ù a c c e s s i b i l e , s e n z a m a i p e r d e r e d i v i s t a l a t u t e l a d e i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i ” . “ I l s u c c e s s o d e l n o s t r o p r o g e t t o d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e l l a g i u s t i z i a a m m i n i s t r a t i v a n a s c e d a l l ’ i n t e g r a z i o n e d i c o m p e t e n z e i n t e r n e e d i u n ’ a l l e a n z a v i r t u o s a c o n p a r t n e r e s t e r n i ” , h a d i c h i a r a t o B r u n o . “ A b b i a m o c o s t r u i t o u n a p i a t t a f o r m a p r o g e t t a t a i n t e r a m e n t e a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e , c o n i l c o n t r i b u t o d i t e c n i c i , m a g i s t r a t i e p e r s o n a l e a l t a m e n t e q u a l i f i c a t o ” , h a s p i e g a t o . “ M a l a p a r t e p i ù i m p o r t a n t e è l a c o n d i v i s i o n e d e i v a l o r i : a b b i a m o v i s t o c o m e l a c o n s a p e v o l e z z a d e l s i g n i f i c a t o d i c i ò c h e s i s t a r e a l i z z a n d o r i e s c a a c o i n v o l g e r e a n c h e i p a r t n e r p r i v a t i , c h e l a v o r a n o c o n n o i n o n s o l o p e r l o g i c h e c o m m e r c i a l i , m a p e r l a r i l e v a n z a p u b b l i c a d e l p r o g e t t o ” . B r u n o h a c o n c l u s o c h e “ s o l o u n ’ a l l e a n z a t r a t e c n o l o g i a , e t i c a e s e r v i z i o p u ò g e n e r a r e v e r a f i d u c i a n e l l a g i u s t i z i a d i g i t a l e ” .