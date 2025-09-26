M i l a n o - 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e m i o N o b e l p e r l a f i s i c a G e r a r d u s ’ t H o o f t s s a r à t r a g l i o s p i t i c h e a p r i r a n n o l a p r i m a g i o r n a t a d e l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m — C o m o L a k e 2 0 2 5 , i l f o r u m i n t e r n a z i o n a l e p e r l ’ i n n o v a z i o n e d i g i t a l e c h e s i t e r r à d a l 1 4 a l 1 7 o t t o b r e 2 0 2 5 a V i l l a E r b a d i C e r n o b b i o i n p r o v i n c i a d i C o m o . O l t r e p r o f e s s o r e H o o f t , s o n o g i à c o n f e r m a t e a n c h e l a p a r t e c i p a z i o n e d e l f i s i c o v i n c i t o r e d e l p r e m i o A l b e r t E i n s t e i n T h i b a u l t D a m o u r , i l d i r e t t o r e d e l d i p a r t i m e n t o d i f i s i c a t e o r i c a d e l C e r n d i G i n e v r a G i a n F r a n c e s c o G i u d i c e , l ' e x p r e s i d e n t e d e l C n r L u c i a n o M a i a n i , l a r i c e r c a t r i c e d e l l ’ I s t i t u t o N a z i o n a l e d i F i s i c a N u c l e a r e M a r i a f e l i c e D e L a u r e n t i s e i l l ' e x d i r e t t o r e d e l l ’ É c o l e N o r m a l e S u p é r i e u r e d i P a r i g i M a r c M é z a r d . O r g a n i z z a t a d a M i c r o m e g a s C o m u n i c a z i o n e , D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m — C o m o L a k e 2 0 2 5 è u n ' i n i z i a t i v a p r o m o s s a d a l l a F o n d a z i o n e I n n o v a z i o n e D i g i t a l e E t s , p r e s i e d u t a d a l d o t t . A n t o n i o F r a n c e s c h e t t i , c h e h a r e c e n t e m e n t e i s t i t u i t o u n C o m i t a t o S c i e n t i f i c o c o m p o s t o d a e s p o n e n t i d i p r i m o p i a n o d e l m o n d o a c c a d e m i c o , i s t i t u z i o n a l e e i n d u s t r i a l e . T r a i s u o i m e m b r i f i g u r a n o i l p r o f . F r a n c e s c o S a v e r i o C a t a l i o t t i , d i r e t t o r e d e l l ’ I s t i t u t o N a z i o n a l e d i O t t i c a d e l C n r ; i l P r o f . A n t o n i o L a G a t t a e s p e r t o i n t e r n a z i o n a l e d ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a ; l a p r o f . s s a P a o l a D u b i n i d e l l ’ U n i v e r s i t à B o c c o n i ; i l p r o f . V i n c e n z o V e s p r i d e l l ’ U n i v e r s i t à d i F i r e n z e ; e n u m e r o s i a l t r i r a p p r e s e n t a n t i d i e c c e l l e n z a d e l l a r i c e r c a , d e l l ’ i m p r e s a e d e l l e i s t i t u z i o n i , i t a l i a n i e i n t e r n a z i o n a l i . S u l p a l c o d e l F o r u m s o n o a t t e s i m i n i s t r i , r a p p r e s e n t a n t i d i a g e n z i e g o v e r n a t i v e e o r g a n i s m i s o v r a n a z i o n a l i , C e o d i a z i e n d e l e a d e r e i m p r e n d i t o r i i n n o v a t i v i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o s t r u i r e u n d i a l o g o c o s t r u t t i v o a d a m p i o r a g g i o s u l l e p o l i t i c h e , l e t e c n o l o g i e , l e s t r a t e g i e e l e s o l u z i o n i p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e c h e s i a f f r o n t e r a n n o n e i p r o s s i m i a n n i . D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m — C o m o L a k e 2 0 2 5 s i a r t i c o l e r à i n s e i s e s s i o n i p l e n a r i e e q u i n d i c i s e s s i o n i t e m a t i c h e d i a p p r o f o n d i m e n t o , d e d i c a t e a l l ’ i n n o v a z i o n e e a l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e . T r a i t e m i a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o v i s a r a n n o l ' i n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e e i s u o i i m p a t t i s u e c o n o m i a , s o c i e t à e i s t i t u z i o n i , i l Q u a n t u m C o m p u t i n g , c o n f o c u s s u l r u o l o d e l l ’ E u r o p a e d e l l e s u e i n d u s t r i e n e l l a c o m p e t i z i o n e g l o b a l e , l a s a n i t à d i g i t a l e , t r a t e l e m e d i c i n a , o s p e d a l i v i r t u a l i e i n n o v a z i o n i f a r m a c e u t i c h e b a s a t e s u m o d e l l i c o m p u t a z i o n a l i , l a m o b i l i t à e t r a s p o r t i , c o n s c e n a r i d i e l e t t r i f i c a z i o n e , i n t e r m o d a l i t à e s m a r t c i t i e s , l e r e t i e l e i n f r a s t r u t t u r e , c r u c i a l i p e r s o s t e n e r e l a c o m p e t i t i v i t à e u r o p e a e l o s v i l u p p o d e l l e t e c n o l o g i e e m e r g e n t i , l ' e n e r g i a e l a s o s t e n i b i l i t à , c o n a t t e n z i o n e a d e c a r b o n i z z a z i o n e , i d r o g e n o e n u o v e f o n t i , i l b a n k i n g , i n s u r a n c e e f i n t e c h , t r a b l o c k c h a i n , v a l u t e d i g i t a l i e s i s t e m i d i p a g a m e n t o e v o l u t i e i l p u b l i c s e c t o r , p e r u n ’ a m m i n i s t r a z i o n e p i ù a c c e s s i b i l e , t r a s p a r e n t e e d e f f i c i e n t e . I l F o r u m s i t e r r à d a l 1 4 a l 1 6 o t t o b r e c o n t r e g i o r n a t e d i c o n f e r e n z a , m e n t r e i l 1 7 o t t o b r e s a r à i n t e r a m e n t e d e d i c a t o a d 8 0 S t a r t u p i n n o v a t i v e , s e l e z i o n a t e c o n P a r t n e r d i e l e v a t o p r e s t i g i o , a t t r a v e r s o c r i t e r i a c c u r a t i d i s c e l t a . D u r a n t e l a g i o r n a t a , l e g i o v a n i i m p r e s e a v r a n n o l ’ o c c a s i o n e d i p r e s e n t a r e i p r o p r i p r o g e t t i c o n s e s s i o n i d i e l e v a t o r p i t c h , c o n f r o n t a r s i c o n i n v e s t i t o r i e s t a k e h o l d e r e p a r t e c i p a r e a w o r k s h o p t e m a t i c i c u r a t i d a i p a r t n e r d e l F o r u m . L ’ e v e n t o s i t e r r à n e l l a s p l e n d i d a c o r n i c e d i V i l l a E r b a a C e r n o b b i o , s u l L a g o d i C o m o , l u o g o c h e n e g l i a n n i s i è a f f e r m a t o c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r g r a n d i e v e n t i i n t e r n a z i o n a l i . G l i s p a z i e s p o s i t i v i s a r a n n o s u d d i v i s i t r a i p a d i g l i o n i L a r i o e C e r n o b b i o , c o n o l t r e 1 0 . 0 0 0 m q a l l e s t i t i p e r o s p i t a r e c o n f e r e n z e , w o r k s h o p , c o r n e r d e d i c a t i a l l e s t a r t u p , a r e e B 2 b e m o m e n t i d i n e t w o r k i n g . D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m — C o m o L a k e c o n t i n u a q u i n d i i l l a v o r o p e r p o s i z i o n a r e l ’ I t a l i a c o m e P a e s e p r o t a g o n i s t a d e l d i b a t t i t o g l o b a l e s u l l e t e c n o l o g i e e m e r g e n t i , r a f f o r z a n d o l ’ a l l i n e a m e n t o d e l n o s t r o P a e s e a i p r o c e s s i n o r m a t i v i e d i m e r c a t o d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a . T r e g i o r n i p e r f a v o r i r e i l d i a l o g o t r a i s t i t u z i o n i , i n d u s t r i a e u n i v e r s i t à , c r e a n d o u n a p i a t t a f o r m a s t a b i l e d i c o n f r o n t o e c o o p e r a z i o n e , a l t e m p o s t e s s o v a l o r i z z a n d o l ’ i n n o v a z i o n e i t a l i a n a c o m e l e v a d i c o m p e t i t i v i t à i n t e r n a z i o n a l e , s o s t e n e n d o l a r i c e r c a e l ’ i m p r e n d i t o r i a l i t à g i o v a n i l e . U n o d e i m o m e n t i p i ù a t t e s i d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 s a r à l a c e r i m o n i a d e i C o m o L a k e A w a r d s , c h e p r e m i e r a n n o a z i e n d e , i s t i t u z i o n i e s t a r t u p c h e s i s o n o d i s t i n t e p e r p r o g e t t i d i e c c e l l e n z a n e l l ’ a m b i t o d e l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e . I r i c o n o s c i m e n t i s a r a n n o a s s e g n a t i d a l C o m i t a t o S c i e n t i f i c o d e l l a F o n d a z i o n e I n n o v a z i o n e D i g i t a l e E T S , v a l u t a n d o i n n o v a z i o n e , i m p a t t o s o c i a l e e d e c o n o m i c o , s c a l a b i l i t à e s o s t e n i b i l i t à . L a p r e m i a z i o n e a v v e r r à d u r a n t e i l G a l a D i n n e r d e l 1 6 o t t o b r e , o c c a s i o n e d ' i n c o n t r o e s c l u s i v o t r a i p r o t a g o n i s t i d e l l ’ e v e n t o . A c c a n t o a i l a v o r i u f f i c i a l i , C o m o L a k e 2 0 2 5 p r o p o r r à a n c h e m o m e n t i c u l t u r a l i e c o n v i v i a l i d i g r a n d e r i l i e v o : l a s e r a t a s p e t t a c o l o a l T e a t r o S o c i a l e d i C o m o ( 1 4 o t t o b r e ) , i l W e l c o m e D i n n e r d e l 1 5 o t t o b r e e i l G a l a D i n n e r d e l 1 6 o t t o b r e . O c c a s i o n i p e n s a t e p e r f a v o r i r e l e r e l a z i o n i t r a i p a r t e c i p a n t i e c o n s o l i d a r e l a d i m e n s i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ e v e n t o . P e r g a r a n t i r e l a m a s s i m a v i s i b i l i t à e f r u i b i l i t à , l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 s a r à a c c o m p a g n a t a d a l l a n c i o d e l D i g i t a l I n n o v a t i o n C h a n n e l , p i a t t a f o r m a m u l t i m e d i a l e c h e t r a s m e t t e r à i l a v o r i i n l i v e s t r e a m i n g e o n d e m a n d , o l t r e a o s p i t a r e p o d c a s t e c o n t e n u t i o r i g i n a l i r e a l i z z a t i d a i p a r t n e r n e i m e s i p r e c e d e n t i a l F o r u m . C o m o L a k e 2 0 2 5 è l ’ a p p u n t a m e n t o d i r i f e r i m e n t o p e r c h i g u a r d a a l f u t u r o d e l l ’ i n n o v a z i o n e d i g i t a l e . U n e v e n t o c a p a c e d i u n i r e r i f l e s s i o n e e a z i o n e , t e o r i a e p r a t i c a , i s t i t u z i o n i e s t a r t u p p e r t r o v a r e s o l u z i o n i , c r e a r e l e v e e c o n o m i c h e e p o s i z i o n a r e l ’ I t a l i a c o m e p l a y e r i n t e r n a z i o n a l e n e l c a m p o d e l l a t e c n o l o g i a e d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e . L e r e g i s t r a z i o n i p e r i l p u b b l i c o s o n o g i à a p e r t e : t u t t e l e i n f o r m a z i o n i s o n o d i s p o n i b i l i s u l s i t o u f f i c i a l e w w w . c o m o l a k e . i t .