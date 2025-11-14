R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a c r e s c i t a d e l l ’ e x p o r t d i o l t r e i l 1 0 % r a p p r e s e n t a u n s u c c e s s o p e r i l n o s t r o P a e s e e p e r l e n o s t r e i m p r e s e , f r u t t o d i u n l a v o r o s e r i o e i n c e s s a n t e p o r t a t o a v a n t i i n n a n z i t u t t o d a l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i g u i d a t o d a A n t o n i o T a j a n i ” . C o s ì A l e s s a n d r o C a t t a n e o , d e p u t a t o e r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e d e i d i p a r t i m e n t i d i F o r z a I t a l i a . “ È u n s u c c e s s o - p r o s e g u e - p e r l a q u a l i t à e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e a z i e n d e i t a l i a n e , c h e s i a p r o n o a n u o v i s c e n a r i s u m e r c a t i t u t t i d a e s p l o r a r e . I d a t i I s t a t m o s t r a n o c o m e l a g e n e r a z i o n e d i r i c c h e z z a , q u a l i t à d e l l a v o r o e p r e s t i g i o i n t e r n a z i o n a l e r i s u l t i n o a c c r e s c i u t i . T u t t i c o l o r o c h e p r o f e t i z z a v a n o i l c r o l l o d e l l e n o s t r e e s p o r t a z i o n i e u n a c r i s i p o s t - d a z i , s i s o n o a n c o r a u n a v o l t a s b a g l i a t i . Q u a l c h e g u f o o g g i s a r à r i m a s t o m a l e v e d e n d o q u e s t i d a t i ” . “ A F o r z a I t a l i a q u e s t o t e m a d e l l ’ e x p o r t s t a m o l t o a c u o r e e n e p a r l e r e m o a g l i s t a t i g e n e r a l i d e l C o m m e r c i o I n t e r n a z i o n a l e c h e s i t e r r a n n o i l 2 2 n o v e m b r e a T o r i n o e i d a t i I s t a t s e r v o n o a s m e n t i r e c h i a v e v a p r o f e t i z z a t o s v e n t u r e . L a r e a l t à d i c e c o m e s i a v e r o i l c o n t r a r i o ” , c o n c l u d e .