R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l l a m a t t i n a t a d i m a r t e d ì p r o s s i m o , 1 6 s e t t e m b r e , i n t e r v e r r à a C o l l e f e r r o a l l a c e r i m o n i a p e r r i c o r d a r e i l q u i n t o a n n i v e r s a r i o d e l l a m o r t e d i W i l l y M o n t e i r o D u a r t e , i l g i o v a n e v e n t u n e n n e o r i g i n a r i o d e l C a p o V e r d e u c c i s o i l 6 s e t t e m b r e 2 0 2 0 a c a l c i e p u g n i n e l l a c i t t a d i n a l a z i a l e m e n t r e d i f e n d e v a u n a m i c o d u r a n t e u n a l i t e . " U n ’ i c o n a d i a m i c i z i a e d i s o l i d a r i e t à " , l o d e f i n ì i l C a p o d e l l o S t a t o p o c h i g i o r n i d o p o , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a d i i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o s c o l a s t i c o 2 0 2 0 - 2 0 2 1 , " c h e r i c h i a m a i c o m p i t i e d u c a t i v i e f o r m a t i v i d e l l a s c u o l a e d e l l ’ i n t e r a n o s t r a c o m u n i t à " . E i l 7 o t t o b r e s e m p r e d e l 2 0 2 0 , M a t t a r e l l a c o n f e r ì a W i l l y l a m e d a g l i a d ' o r o a l v a l o r c i v i l e a l l a m e m o r i a , i n q u a n t o , s i s o t t o l i n e a v a n e l l a m o t i v a z i o n e , " l u m i n o s o e s e m p i o , a n c h e p e r l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i , d i g e n e r o s i t à , a l t r u i s m o , c o r a g g i o e n o n c o m u n e s e n s o c i v i c o , s p i n t i f i n o a l l ’ e s t r e m o s a c r i f i c i o " . L a m a n i f e s t a z i o n e d i m a r t e d ì p r o s s i m o s i s v o l g e r à i n P i a z z a W i l l y , d e d i c a t a a l l a m e m o r i a d e l g i o v a n e u c c i s o .